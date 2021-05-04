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В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу

Влада Нью-Джерсі розпочала кампанію "Укол і пиво" ("Shot and a Beer"), в рамках якої кожен житель штату старше 21 років зможе отримати безкоштовне пиво, якщо вакцинується проти коронавірусу протягом травня.

Про це повідомив губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі. За його словами, отримати кухоль хмільного напою можна буде в будь-якій з 11 установ, що беруть участь в кампанії, за наявності довідки про вакцинацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

"Укол і пиво" - це лише один із заходів у рамках кампанії, оголошеної Мерфі для прискорення вакцинації проти COVID-19. Вона також передбачає роботу мобільних пунктів вакцинації, які будуть прищеплювати людей вдома, і просвітницьку кампанію для розвінчання міфів про вакцини.

Мета кампанії - досягти показника в 4,7 мільйона повністю вакцинованих проти коронавірусу жителів штату до 30 червня. Станом на 4 травня таких 3,3 мільйона, або 37% від усього населення.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Безкоштовний сир відомо де.
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04.05.2021 23:13
+6
Тю, лохи. 😁 А в Україні достатньо прокрутити хвилинний трейлер нового сезона "Слугі народа", де змужнілий Голобородько вколить собі двадцять кубів астразенеки, і як мінімум 73% потенційних бажаючих у вас в кармані! 😁
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04.05.2021 23:21
+5
Значить желающих добровольно заражаться(вакцинироваться) Ковидом все меньше... В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5467
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04.05.2021 23:41
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Безкоштовний сир відомо де.
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04.05.2021 23:13 Відповісти
Безкоштовний сир там, де пацюків відловлюють. В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1420
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05.05.2021 07:13 Відповісти
Прям как в начале покорения Америки!
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04.05.2021 23:13 Відповісти
Лафа.В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8386
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04.05.2021 23:17 Відповісти
Оригинально...
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2506
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04.05.2021 23:19 Відповісти
Тю, лохи. 😁 А в Україні достатньо прокрутити хвилинний трейлер нового сезона "Слугі народа", де змужнілий Голобородько вколить собі двадцять кубів астразенеки, і як мінімум 73% потенційних бажаючих у вас в кармані! 😁
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04.05.2021 23:21 Відповісти
Это даже круче чем у кацапов, где по десятку яиц выдают😁😁😁😁😁
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04.05.2021 23:23 Відповісти
Жалюгідна спроба натягти сову на глобус
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04.05.2021 23:27 Відповісти
Какой-то русский мир
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04.05.2021 23:36 Відповісти
Значить желающих добровольно заражаться(вакцинироваться) Ковидом все меньше... В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5467
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04.05.2021 23:41 Відповісти
неужели кто-то в штатах в возрасте 21+ не в состоянии сам себе купить бутылку пива, пускай и платного? В совке бы эта акция выстрелила на все 100%, а у них как-то смешно выглядит.
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04.05.2021 23:43 Відповісти
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4627
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04.05.2021 23:49 Відповісти
в совке бутылка жигулевского пива стоила 32 копейки, пустую пивную бутылку принимали по 20 коп. Т.о., если сдаешь 2 бутылки - получаешь целую бутылку пива взамен и еще 8 коп. сдачи В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 477
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05.05.2021 11:51 Відповісти
Чотко В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8284
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04.05.2021 23:49 Відповісти
инициатива выглядит напрягающе... Скоро еще и доплачивать будут за вакцинацию.
Дичь какая-то.
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05.05.2021 00:03 Відповісти
Тут окремі роботодавці платять ...
Одні 50 баксів (25+25), інші ніби по 50 за один раз.
Народ сперечається, бо це якби не законно.
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05.05.2021 00:17 Відповісти
і в нас таке буде))
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05.05.2021 01:26 Відповісти
пиво будет называться Biden Leftist Lager а из крана будут наливать Harris BLM Dark Ale
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05.05.2021 02:08 Відповісти
ну хоть какая то польза от вакцинации В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1376
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05.05.2021 06:35 Відповісти
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4106
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05.05.2021 09:41 Відповісти
Для вакцинації бомжів ита руссоемігранто - саме те, що треба.
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05.05.2021 10:11 Відповісти
 
 