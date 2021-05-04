Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи
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Кримінальну справу з розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році може бути припинено, якщо не вдасться допитати підозрюваних.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske noviny, про це заявив генпрокурор Павло Земан.
"Існує тільки одна слідча версія і що не можна виключати, що кримінальне провадження закінчиться відкладенням справи. Якщо ми не заслухаємо обох підозрюваних або не забезпечимо їхню явку", - зазначив генпрокурор Чехії.
Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
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кстати, те, которые на ЗЕ... начинаются все кретины ?
- Шпага.
- Ну все хана вам сударь, - я выбираю пистолет.
А тут со мной еще спорить пытались.
Подсудимый: нет!
Судья: ну на нет, и суда нет.
Кацапские дипломаты (шпионы), можете ехать назад.
Що за Україну тоді казати...
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