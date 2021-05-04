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Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи

Кримінальну справу з розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році може бути припинено, якщо не вдасться допитати підозрюваних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske noviny, про це заявив генпрокурор Павло Земан.

"Існує тільки одна слідча версія і що не можна виключати, що кримінальне провадження закінчиться відкладенням справи. Якщо ми не заслухаємо обох підозрюваних або не забезпечимо їхню явку", - зазначив генпрокурор Чехії.

Також читайте: За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
блін, не забагато Земанів на одну правлячу верхівку?
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04.05.2021 23:42
+14
Сударь, я вызываю вас на дуэль, выбирайте пистолет или шпага?
- Шпага.
- Ну все хана вам сударь, - я выбираю пистолет.
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04.05.2021 23:38
+12
вряд ли.

кстати, те, которые на ЗЕ... начинаются все кретины ? Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 6028
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04.05.2021 23:41
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А они живые те подозреваемые шпили-вили?
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04.05.2021 23:31 Відповісти
вряд ли.

кстати, те, которые на ЗЕ... начинаются все кретины ? Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 6028
показати весь коментар
04.05.2021 23:41 Відповісти
Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 1667
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04.05.2021 23:45 Відповісти
За деякими даними одного прирізали біля під"їзду будинку, а другого застрілили у Сирії. Таких живими не залишають...
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05.05.2021 09:37 Відповісти
Сударь, я вызываю вас на дуэль, выбирайте пистолет или шпага?
- Шпага.
- Ну все хана вам сударь, - я выбираю пистолет.
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04.05.2021 23:38 Відповісти
блін, не забагато Земанів на одну правлячу верхівку?
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04.05.2021 23:42 Відповісти
Там "земанів" пів країни.
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04.05.2021 23:47 Відповісти
Коммуняка Земан косить під дурника , так як підозрювані вже давно знищені , за провальну справу !
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04.05.2021 23:44 Відповісти
Как я и предполагал - ватники Чехии сливают это дело.
А тут со мной еще спорить пытались.
Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 7864
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04.05.2021 23:45 Відповісти
А без очного присутствия этих "туристов" следствие двигать уже невозможно ? Должны же быть какие-то факты, улики, свидетели, фото-видео фиксация передвижений подозреваемых в городе, вблизи складов и т д.... Или они безплотные духи. Почему на этих красавцев не вышли раньше, после их засвета в Солсбери ? Чем вообще занималось следствии в течении семи лет ?
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04.05.2021 23:54 Відповісти
Кацапа, ты когда на бутылку садишься, гордишься сраной?
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05.05.2021 06:59 Відповісти
А знову тут, это пониже твоей спины походу😀
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05.05.2021 07:00 Відповісти
Приймайте парламентом процедуру заочного слідства та судочинства!
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04.05.2021 23:56 Відповісти
Судья: подсудимый, признаёте себя виновным?
Подсудимый: нет!
Судья: ну на нет, и суда нет.

Кацапские дипломаты (шпионы), можете ехать назад.
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05.05.2021 00:02 Відповісти
Хто б сумнівався.Російська аґентура , продажні урядовці,московські гроші в економіці...
Що за Україну тоді казати...
Вибухи на артскладах та Sputnik V: у Чехії політичний скандал з віцепрем'єром

"Чеське ЗМІ звинуватило віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V, Гамачек усе заперечує."
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05.05.2021 00:20 Відповісти
Очевидно,-Сороса.
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05.05.2021 06:37 Відповісти
И в любой жопе ты затычка. Хоть платят нормально?
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05.05.2021 07:02 Відповісти
Всі знають Зємана ще з сересер. Це агент КДБ і нині активний член античешської державності. Коротко...зрадник народу та країни.
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27.08.2021 10:10 Відповісти
 
 