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Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального

Депутати Держдуми РФ внесли на розгляд парламенту законопроєкт про заборону балотуватися в Думу причетним до діяльності громадського або релігійного об'єднання, яке заборонили в Росії як екстремістське або терористичне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Як зазначено в законопроєкті, керівники таких організацій не зможуть обиратися депутатами протягом п'яти років, а співробітники - протягом трьох років після того, як набуло чинності рішення суду про заборону або ліквідацію організації.

Також пропонується поширити заборону на "інших осіб, причетних до діяльності таких організацій". Тим, хто "надавав кошти, майнову, організаційно-методичну, консультативну або іншу допомогу" пропонується заборонити балотуватися в протягом трьох років.

Також в Держдуму внесли законопроєкт, який пропонує наділяти статусом "небажаної" іноземну організацію, яку "викрили" у фінансових зв'язках з іншою "небажаною" організацією. Законопроєкт також забороняє росіянам брати участь в діяльності такої організації за кордоном.

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Третім внесли законопроєкт, що пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і ввести покарання за участь в діяльності "небажаної" організації до чотирьох років позбавлення волі. У поточній версії закону участь у такій організації і керівництво нею карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4



Олег Кавун

@watermelonONK

·3 мая

Бандеровцы поймали советского офицера и сейчас... Ой, нет, это спецгруппа Станиславского управления МГБ СССР. Они изображали отряд УПА или ОУН. Под видом "бандеровцев" грабили, пытали, насиловали, убивали. В том числе и детей.

Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 6463
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04.05.2021 23:49
+3
Псевдобоївка на привалі. Терор капітана НКВД А. Соколова (на першому плані) під маскою вояків УПА
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 2111
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05.05.2021 00:02
+2
Вот и ГУЛАГовское "по рогам" - поражение в правах, теперь должны пойти враги народа, и, конечно тройки ОСО.
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05.05.2021 01:04
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Олег Кавун

@watermelonONK

·3 мая

Бандеровцы поймали советского офицера и сейчас... Ой, нет, это спецгруппа Станиславского управления МГБ СССР. Они изображали отряд УПА или ОУН. Под видом "бандеровцев" грабили, пытали, насиловали, убивали. В том числе и детей.

Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 6463
показати весь коментар
04.05.2021 23:49 Відповісти
Псевдобоївка на привалі. Терор капітана НКВД А. Соколова (на першому плані) під маскою вояків УПА
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 2111
показати весь коментар
05.05.2021 00:02 Відповісти
как не прикидывайся, а рож вОнюшек из сраней-рязаней не скроешь.))
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05.05.2021 02:11 Відповісти
первый ряд, первый слева - тато пыни?
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05.05.2021 01:37 Відповісти
тато в Польше так промышлял, шобы сорвать восстание.
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05.05.2021 01:38 Відповісти
Вот это царский подход! Смерд должен знать свое место!
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04.05.2021 23:55 Відповісти
Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального

==============================
а еще лучше запретить выборы вообще на масковии. Лишние растраты...
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05.05.2021 00:03 Відповісти
КГБисты больные на голову с времен красного террора Феликса Эдмундовича...мочили в сортире миллионы классовых врагов и буржуинов... Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 842 Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 842
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05.05.2021 00:37 Відповісти
и временБерзина - основателя сети ГУЛАГ
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05.05.2021 01:52 Відповісти
Вот и ГУЛАГовское "по рогам" - поражение в правах, теперь должны пойти враги народа, и, конечно тройки ОСО.
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05.05.2021 01:04 Відповісти
Смотри ЗЕ, как надо.
Это тебе не просто парламент распустить, чтобы туда своих мартышек завести.
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05.05.2021 01:09 Відповісти
Я - тока за. пусть там имперцы а хоть и перегрызут друг друга.
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05.05.2021 01:40 Відповісти
А почему-бы Украине не преренять этот "замечательный" расеянский опыт в отношении разных там сторонников бойко, рабиновича, медведчука и прочей антиукраинской швали?
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05.05.2021 07:53 Відповісти
Скоро буде так:
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися.
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05.05.2021 10:23 Відповісти
 
 