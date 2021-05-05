Місія ОБСЄ за два дні виявила понад 2 тис. мін на Донбасі. ФОТОрепортаж

СММ ОБСЄ тільки за два дні, 28 і 29 квітня, виявила понад 2 тисяч мін поблизу населених пунктів Сигнальне і Верхньошироківське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Українська сторона СЦКК відслідковуючи, верифікуючи та обліковуючи порушення Мінських домовленостей, які вчиняють збройні формування РФ уздовж лінії розмежування, констатує збільшення кількості порушень з боку окупантів із застосуванням заборонених протипіхотних мін та повне ігнорування ними взятих на себе зобов'язань. Зазначене підтверджується у квітневих звітах СММ ОБСЄ, у кожному з яких містяться дані про раніше зафіксовані та нові мінні загородження на території, яку тимчасово контролюють найманці РФ, у тому числі понад 2000 мін лише за два дні 28 та 29 квітня, що виявлені Місією поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відверте нехтування найманцями питань гуманітарного розмінування, відсутність попереджувальних знаків та огорож навколо замінованих територій, хаотичність мінування та відсутність карт мінних полів, встановлених окупантами поблизу населених пунктів на тимчасово окупованій території, становить серйозну проблему та наражає на небезпеку мирне населення.

Зафіксовано факти дистанційного мінування окупантами населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Хутір Вільний, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. В результаті спрацьовування однієї з дистанційно встановлених мін загинув цивільний житель Хутора Вільний.









