Білоруська опозиція планує нову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня

Білоруська опозиція планує 9 травня організувати масові протести проти режиму "президента" Олександр Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це заявив ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що зараз білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.

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За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їх ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.