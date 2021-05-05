Білоруська опозиція планує нову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська опозиція планує 9 травня організувати масові протести проти режиму "президента" Олександр Лукашенка, який захопив владу в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це заявив ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.
"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.
Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що зараз білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.
За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їх ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
(особливий сюр у тому, що діди-партизани ще й як воювали, партизанський движ у лісах та болотах був той іще. А онуки з квіточками гуляють...)
а это две большие разницы...
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
Подобаєтеся ви мені - у себе в країні пискнуть боїтеся, а українців критикуєте... Чи ти думаєш, що я не знаю, що у вас твориться? У мого зятя майже вся рідня - в Білорусі... Так він, разом з батьками, з ними спілкуваться давно перестав - задовбали "повчаннями" типу "как хахлам майданутым сваю Украину обустроить!...". Самі працюють найманими робітниками, без права звільниться за власним бажаннням". А у нього власний бізнес, сам собі господар... І їх не інакше, ніж "крепаками", не називає...
Смотрел недавно какую мразь от Беларуси на Евровидение отправили. Обидно за них стало. Представляю какое отвращение и злость испытывают белорусы.
Евровидение" отклонило песню белорусской группы "Галасы ЗМеста", которая высмеивала протестующих против Лукашенко.
Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.
😡🤬🤬🤬
скорее всего этот Латушко один из многих агентов КГБ...
Прямо, як у старому анекдоті: "Приїжджає з відрядження чоловік. А у жінки - "трахальщик". Здоровенний дядько. Завів чоловіка на кухню, поставив посоед неї, обсипав сіллю кружок навкруг нього, і каже: "Я піду твої жінку трахать, а ти тут стій, і межу не переходь, бо приб"ю!" Пішов. Зробили свою справу. Виходить на кухню, води попить, а чоловік регоче. Той питає: "Чого іржеш, придурку?" Та чхав я на вас обох!... Поки ви трахалися, я тричі з кола виходив...".
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже який місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці, разом з Європейським Союзом, прийшли і за них усе зробили…