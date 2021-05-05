Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Дональд Трамп запустив сайт, спеціально створений для його прямого спілкування з американцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Американські ЗМІ зазначають, що це сталося за день до того, як Facebook ухвалить рішення про долю акаунта Трампа.
Новий ресурс, названий "From the Desk of Donald J. Trump", дозволяє Трампу публікувати як тексти, так і відео. Західні ЗМІ підкреслюють, що ресурс більше схожий на особистий блог, ніж на соцмережу.
Раніше в оточенні Трампа повідомляли, що він може запустити саме соцмережу, на якій його прихильники зможуть безперешкодно спілкуватися.
Основні американські соцмережі "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання з приводу заворушень у Вашингтоні на початку січня 2021 року.
Трамп же вже кілька років попереджає, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, оскільки фактично їхня діяльність нічим не регулюється.
Будь ласка, зачекайте...
А на твоём, неграмотном, школьном недоученном было бы
We all are presidents
я как то ему в твитер написал путин должен умереть и он меня сразу же забанил.. ватник малоросский
Люди зверніть увагу, такі пісятєлі пробують своїм "інтелектом" затьмарити "науковця" ківу!
Промову розібрали з усіх боків і шукали =заклики=, але все вперлося лише в інтерпретації.
А коли демівська сенаторка Максін Вотерс попхалася не у свій штат до натовпу, який чергував під судом, де проходили слухання у справі Дерека Шовена і відкрито та публічно виголошувала:
"We're looking for a guilty verdict and we're looking to see if all of the talk that took place and has been taking place after they saw what happened to George Floyd. If nothing does not happen, then we know that we got to not only stay in the street, but we have got to fight for justice," she added.
"We got to stay on the street. And we've got to get more active, we've got to get more confrontational. We've got to make sure that they know that we mean business," she said.
https://www.cnn.com/2021/04/19/politics/maxine-waters-derek-chauvin-trial/index.html
Waters calls for protesters to 'get more confrontational' if no guilty verdict is reached in Derek Chauvin trial
На всі звернення респів - деми сліпі і глухі. Жодного заклику до violence, ніц. "Свята борчиня".
Люди (нормальні) були дуже обурені, вимагали відкликати її. Але демівська кліка своїх не здає.
Я не обговорюю його особистість: я ним ніколи не цікавилася, щоб могти дискутувати про нього. Так, щось читала - загалом в курсі, але не в деталях. Ніколи не стежила за його твітами, тим більше.
Навела конкретний приклад (висвітлювався на одному з консервативних сайтів).
Одному - бан пожиттєвий, на інших платформах - =думають=.
А другій - нічого, все класно.
От саме подібне лицемірство обурює.
Куанонщики и прочая реднековская срань без фюрера никуда. Вот и старается рыжий.
Здорово же Трампу прищемили гебнявые testiculus - «свидетель мужественности».