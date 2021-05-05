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Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями

Колишній президент США Дональд Трамп запустив сайт, спеціально створений для його прямого спілкування з американцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Американські ЗМІ зазначають, що це сталося за день до того, як Facebook ухвалить рішення про долю акаунта Трампа.

Новий ресурс, названий "From the Desk of Donald J. Trump", дозволяє Трампу публікувати як тексти, так і відео. Західні ЗМІ підкреслюють, що ресурс більше схожий на особистий блог, ніж на соцмережу.

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Раніше в оточенні Трампа повідомляли, що він може запустити саме соцмережу, на якій його прихильники зможуть безперешкодно спілкуватися.

Основні американські соцмережі "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання з приводу заворушень у Вашингтоні на початку січня 2021 року.

Трамп же вже кілька років попереджає, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, оскільки фактично їхня діяльність нічим не регулюється.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Чечня-круто?
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05.05.2021 07:30
+6
Не розумію які в трампа є чесноти окрім того що він неврівноважена особистість та любить *****?
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05.05.2021 08:36
+5
Цитадель демократии.)
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05.05.2021 07:28
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"We're each presiden" - говорил?
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05.05.2021 07:27 Відповісти
Шо ти сказати хотіло? Переклади з американської на англійську.
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05.05.2021 08:01 Відповісти
На английском будет так же.
А на твоём, неграмотном, школьном недоученном было бы
We all are presidents
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05.05.2021 14:25 Відповісти
Это же насколько надо быть дебилом чтобы создать не соц. сеть, а личный сайт.
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05.05.2021 07:27 Відповісти
Трамп - покійник. Він вже нікому не потрібний. Як і наш ВАВА ЗЕ. Ляльки зробила своє шоу. Живими їх не залишать ..
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05.05.2021 08:08 Відповісти
Дебил, а что, только у Трампа есть личный сайт? Думай, убогий, хоть иногда что ты пишешь.
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05.05.2021 08:13 Відповісти
ты тупень? трамп обещал создать свободную соц. сеть, альтернативу всяким фейсбукам и твиттерам, а создал секту имени трампа.
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05.05.2021 09:13 Відповісти
Сам тупой
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05.05.2021 13:03 Відповісти
Сайт для общения с собой любимым не есть СОЦИАЛЬНАЯ сеть!!!!
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05.05.2021 09:42 Відповісти
Цитадель демократии.)
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05.05.2021 07:28 Відповісти
Чечня-круто?
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05.05.2021 07:30 Відповісти
дерьмак уже подписался?
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05.05.2021 07:37 Відповісти
и правильно сделали что заблокировали этого любителя ху*ла!!
я как то ему в твитер написал путин должен умереть и он меня сразу же забанил.. ватник малоросский
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05.05.2021 07:58 Відповісти
Давно пора. Тільки так можна боротися з монополією більшовичків-сцуккербергів. Вони ж не лише Трампа забанили. Вони вичистили з тирнету практично увесь консервативний та націоналістичний контент - статті документальні фільми та відеоматеріали. Беруть приклад з більшовичків, які буквально на 2-3 день після своєї ліворуції позакривали всю опозиційну пресу.
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05.05.2021 07:59 Відповісти
Яке ти хворе ...
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05.05.2021 08:05 Відповісти
З таким ніком , ясно що не сподобалось! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 236
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05.05.2021 08:37 Відповісти
А шо мадяр робить на укр сайті ? На щі заробляє ?
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05.05.2021 09:14 Відповісти
У нащадків безславних нквдистів навіть невистачає нейронів щоб ідентифікувати прапорець?!
Люди зверніть увагу, такі пісятєлі пробують своїм "інтелектом" затьмарити "науковця" ківу! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 2089
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05.05.2021 14:00 Відповісти
Логічно і очікувано. Якщо в =оплоті демократії= подвійні стандарти (як пишуть самі американці), то потрібно шукати інші варіанти. Добре, що він має таку можливість.

Промову розібрали з усіх боків і шукали =заклики=, але все вперлося лише в інтерпретації.

А коли демівська сенаторка Максін Вотерс попхалася не у свій штат до натовпу, який чергував під судом, де проходили слухання у справі Дерека Шовена і відкрито та публічно виголошувала:
"We're looking for a guilty verdict and we're looking to see if all of the talk that took place and has been taking place after they saw what happened to George Floyd. If nothing does not happen, then we know that we got to not only stay in the street, but we have got to fight for justice," she added.

"We got to stay on the street. And we've got to get more active, we've got to get more confrontational. We've got to make sure that they know that we mean business," she said.

https://www.cnn.com/2021/04/19/politics/maxine-waters-derek-chauvin-trial/index.html

Waters calls for protesters to 'get more confrontational' if no guilty verdict is reached in Derek Chauvin trial

На всі звернення респів - деми сліпі і глухі. Жодного заклику до violence, ніц. "Свята борчиня".
Люди (нормальні) були дуже обурені, вимагали відкликати її. Але демівська кліка своїх не здає.
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05.05.2021 08:05 Відповісти
В них усiх там щось з мозком. Мабуть технологiii манипуляцiii мисленням. Нема сенсу навiть намагатися щоб Вас зрозумiли...
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05.05.2021 08:15 Відповісти
Не розумію які в трампа є чесноти окрім того що він неврівноважена особистість та любить *****?
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05.05.2021 08:36 Відповісти
Де я писала про чесноти ? І до чого тут вони ?
Я не обговорюю його особистість: я ним ніколи не цікавилася, щоб могти дискутувати про нього. Так, щось читала - загалом в курсі, але не в деталях. Ніколи не стежила за його твітами, тим більше.

Навела конкретний приклад (висвітлювався на одному з консервативних сайтів).
Одному - бан пожиттєвий, на інших платформах - =думають=.
А другій - нічого, все класно.
От саме подібне лицемірство обурює.
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05.05.2021 08:42 Відповісти
fence-line.org/2021/05/o-reputacii-strany-chast-4/
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05.05.2021 10:16 Відповісти
Ведана , ви зараз виглядаєте як протухша кремлівська консерва. Вам самій не гидко ? Чи це просто робота ? = 30 срібників.
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05.05.2021 10:21 Відповісти
Витягую, де бачу.
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05.05.2021 09:22 Відповісти
Дякую.
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05.05.2021 09:25 Відповісти
Навіщо ?
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05.05.2021 10:17 Відповісти
Від вас тхне лаптями .
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05.05.2021 10:24 Відповісти
Доречі , вам шо в Лахті до цих пір не розіслали методички , шо Порох сьомий ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ?!!!!!
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05.05.2021 09:20 Відповісти
Одержимый Порохом?
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05.05.2021 09:22 Відповісти
Ні . Просто кращого Президента України не бачу наразі.
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05.05.2021 10:18 Відповісти
Трамп-парам-пам-пам.... Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 8429
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05.05.2021 08:44 Відповісти
Блин, когда уже этого мошенника-популиста посадят?
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05.05.2021 08:56 Відповісти
Какой общительный дедушка...

Куанонщики и прочая реднековская срань без фюрера никуда. Вот и старается рыжий.
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05.05.2021 09:46 Відповісти
Это канал, по которому трампа можно послать и не бояться, что ошибся.
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05.05.2021 09:52 Відповісти
Четыре года Трамп играл свое несравненное эго на всемирных подмостках, корчил из себя все что угодно, только не президента великой страны США. Х-путин был доволен и мог творил все, что ему заблагорассудится.
Здорово же Трампу прищемили гебнявые testiculus - «свидетель мужественности».
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05.05.2021 09:54 Відповісти
Щось слово "платформа" стало якесь модне, ще після "платформи примирення" знівелює "Кримську платформу".
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05.05.2021 10:31 Відповісти
Получены новые вводные из Кремля.
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05.05.2021 10:39 Відповісти
👍
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05.05.2021 11:06 Відповісти
Якщо там є в наявності блекджек та хвойди, тоді має рацію! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 9064
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05.05.2021 11:28 Відповісти
Хоч буде де збиратися неадекватам. Моделайзер там ще конкурс краси влаштує серед трампісток-тепешок, згадає бурхливу молодість. Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 2203
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05.05.2021 12:57 Відповісти
Если цензор есть даже в америке то надо открывать свой сайт . А на его основе и соц сеть.
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05.05.2021 18:49 Відповісти
молодец, всё верно.
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06.05.2021 03:57 Відповісти
 
 