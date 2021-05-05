Ворог за добу 11 разів зривав "тишу" на Донбасі. Найманці РФ били зі 120-мм мінометів поблизу Водяного і Красногорівки, - штаб ОС
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Минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й з гранатометів різних систем.
У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Відкривайте вогонь, коли вам загрожує небезпека, і не звертайте увагу, якщо командири вам цього не дозволяють.
Геополитика по-русски: Захватить Крым, разосравшись со всеми соседями в Европе, развязать войну на Донбассе, убить полтора десятка тысяч украинцев, а деньги на это «одолжить» у китайцев, отдав им в аренду, за символическую сумму в 5 долларов за гектар, на 50 лет, территорию Сибири, раз в ПЯТЬпревышающую оккупированную территорию Крыма и Донбасса… (а теперь ещё и ломать голову, как захваченный Крым водой напоить, а Донбасс - накормить…).
Повідмлення від зе- штабу ООС має такий же "глибокий сенс", як "За минулу добу дівчина втрачала цноту 11 раз." Вибачте.