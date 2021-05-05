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В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 5 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 02госпіталізовано – 1 671 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 02летальних випадків – 161;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 02одужало – 7 728 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 07захворіло – 2 090 986 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 07одужало – 1 697 358 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 07летальних випадків – 45 077;

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали 14

Автор: Анастасія Потіха
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 139
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05.05.2021 08:15 Відповісти
Вот, что животворящий САМОГОН творит! А вы там говорие - Пфайзер, АстраЗенеки и КовиШилды какие-то!))))))))))))).
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05.05.2021 08:29 Відповісти
И украинцы должны вести детей в школу при такой эпидситуации. А потом искать деньги на кислородные концентраторы.
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05.05.2021 17:39 Відповісти
 
 