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Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта говорить, що коронавірус залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви, особливості. Але він точно з нами залишиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Сегодня".

За словами медика, найважливіше, що потрібно розуміти про COVID-19, - заразитися ним можна тільки за умови особистого контакту з хворим.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей – байдуже чи це взимку, чи це влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка допомагає створювати вакцини до тих захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція. Можливо, це прорив у розвитку вакцин до таких серйозних захворювань, як Альцгеймера, або паркінсонізм, або онкологічні захворювання", – каже Володимир Курпіта.

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Він наголошує, що єдиний спосіб уникнути тяжкого перебігу інфекції – вакцинуватися. Епідемія стимулювала появу не лише класичних типів препарату, а й зовсім нових, які, без перебільшення, можуть стати проривом у медицині. За словами медика, істотні зміни в лікуванні таких хвороб можемо побачити вже за 5-7 років. А поки – вчимося співіснувати з новим вірусом.

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми тепер знаємо дуже багато, але до чого це приведе в майбутньому – нам поки не відомо", – каже лікар-інфекціоніст.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Цей лікар мав би знати, шо респіраторні віруси здебільшого мутують набагато швидше. Якшо не знає, нехай в будь-якого терапевта спитає.
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05.05.2021 08:42
+6
а кто будет зебилам в штаны срать?
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05.05.2021 08:21
+6
Это не ифекционист это пропагандон нового образа жизни в вечных локдаунах, который даже не знает, что скорость мутации гриппа выше чем у его любимого страшнейшего заболевания.

Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.

Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно
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05.05.2021 09:16
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та да. кислород уже не в моде. пора Пороху биотуалеты закупать, бо там новый симптом у свежих штаммов - диарея.
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05.05.2021 08:20 Відповісти
а кто будет зебилам в штаны срать?
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05.05.2021 08:21 Відповісти
Он же Не зря ж биотуалеты закупал
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05.05.2021 09:34 Відповісти
Всю жизнь в маске? Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 5996
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05.05.2021 08:21 Відповісти
Нет причин для беспокойства . Эта "жисть" может закончится и через неделю , а маска ,-это соломинка для утопающего. """Любое действие , даже бессмысленное -лучше бездействия"
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05.05.2021 08:42 Відповісти
если не знаешь что делать лучше ничего не делай, а то расстреляют как паникера
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05.05.2021 09:28 Відповісти
Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции - вакцинироваться.Источник: https://censor.net/ru/n3263567

Чи хтось подає статистику, скільки щеплених госпіталізують ?

Про маски теж була така ж риторика ... Тоді взагалі кричали: носіть і не захворієте.
З вакцинами аналогічний сценарій не пройшов.
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05.05.2021 08:27 Відповісти
да. как-то странно - вакцинироваться через каждые 12 недель. надо вакцинироваться после каждого аванса и зарплаты. от каждой из четырёх появившихся новых мутаций.
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05.05.2021 08:31 Відповісти
Такой статистики не будет, за нее и с должности вылететь можно.
Думаю процент больных там такой же, но ведь всегда можно сказать, что "да они переболели но в легкой форме" (хотя это все довольно субъективно), и типа без смертей (а тот кто умер усер от "сопутствующих заболеваний" (типа мозоля на пятке))
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05.05.2021 09:40 Відповісти
Скільки вже тисяч років він так мутує?
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05.05.2021 08:29 Відповісти
"Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта"- до вимирання кретинів у білих балахонах від спеціального яду приготованого для аненцефалів! Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7759
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05.05.2021 08:30 Відповісти
Похоже природа серьезно обеспокоилась перенаселением планеты.
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05.05.2021 08:38 Відповісти
Это не природа а Бил Гейц, он даже развелся по этому поводу Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7916
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05.05.2021 08:59 Відповісти
Развелся гейц что-бы не размножатся больше, нагадил всему шарику на психах
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05.05.2021 10:51 Відповісти
Єто не природа, явно!
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05.05.2021 13:13 Відповісти
Як оптимістично ... курва ..
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05.05.2021 08:42 Відповісти
Оптимизм это почти идиотизм Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7412
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05.05.2021 08:43 Відповісти
Цей лікар мав би знати, шо респіраторні віруси здебільшого мутують набагато швидше. Якшо не знає, нехай в будь-якого терапевта спитає.
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05.05.2021 08:42 Відповісти
Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 5450 Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7402
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05.05.2021 08:52 Відповісти
Это не ифекционист это пропагандон нового образа жизни в вечных локдаунах, который даже не знает, что скорость мутации гриппа выше чем у его любимого страшнейшего заболевания.

Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.

Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно
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05.05.2021 09:16 Відповісти
Ну так епть, 6,5 ярда на закупку вакцин в год, из них минимум десятина - 650лямов - откаты. И так каждый год, это ж как озолотиться можно, рыжий Ахметка нервно курит в сторонке и думает тем ли он занят Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 9650
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05.05.2021 13:17 Відповісти
Сорок лет мак не родил голода не знали. А вот в виртуальной реальности это может вызвать панику,если правительства для буратин обьявит это опасным для жизни. С коронобесием без сговора государствеников и выгоды для себя озабоченых не обошлось. Всем выгодно запуганое быдло в загоне. Что хочешь то и делай,хочь стриги хочь шкуру сдирай.
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05.05.2021 09:38 Відповісти
вот гады рептилоиды, правда!?
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05.05.2021 09:47 Відповісти
Кроме запугивания пока от врачей ничего другого не слышу. Но вот сто лет назад была самая страшная эпидемия испанки или "легочной чумы". как называли ее в России. Это заболевание по симптомам очень похожее на ковид. Не было тогда ни вакцин, ни каких либо других методов спасения ,кроме карантина и масок. Активная фаза заболевание была 1,5 г. Погибло в мире от 50 млн. до 100млн. людей. Исчезла испанка внезапно, фактически при достижении пика заболеваемости. Так за 100 лет не удосужились ученые отвели на простой вопрос-а почему она исчезла.
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05.05.2021 13:50 Відповісти
 
 