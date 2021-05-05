Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта говорить, що коронавірус залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви, особливості. Але він точно з нами залишиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Сегодня".

За словами медика, найважливіше, що потрібно розуміти про COVID-19, - заразитися ним можна тільки за умови особистого контакту з хворим.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей – байдуже чи це взимку, чи це влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка допомагає створювати вакцини до тих захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція. Можливо, це прорив у розвитку вакцин до таких серйозних захворювань, як Альцгеймера, або паркінсонізм, або онкологічні захворювання", – каже Володимир Курпіта.

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Він наголошує, що єдиний спосіб уникнути тяжкого перебігу інфекції – вакцинуватися. Епідемія стимулювала появу не лише класичних типів препарату, а й зовсім нових, які, без перебільшення, можуть стати проривом у медицині. За словами медика, істотні зміни в лікуванні таких хвороб можемо побачити вже за 5-7 років. А поки – вчимося співіснувати з новим вірусом.

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми тепер знаємо дуже багато, але до чого це приведе в майбутньому – нам поки не відомо", – каже лікар-інфекціоніст.