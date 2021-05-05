Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта
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Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта говорить, що коронавірус залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви, особливості. Але він точно з нами залишиться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Сегодня".
За словами медика, найважливіше, що потрібно розуміти про COVID-19, - заразитися ним можна тільки за умови особистого контакту з хворим.
"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей – байдуже чи це взимку, чи це влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка допомагає створювати вакцини до тих захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція. Можливо, це прорив у розвитку вакцин до таких серйозних захворювань, як Альцгеймера, або паркінсонізм, або онкологічні захворювання", – каже Володимир Курпіта.
Він наголошує, що єдиний спосіб уникнути тяжкого перебігу інфекції – вакцинуватися. Епідемія стимулювала появу не лише класичних типів препарату, а й зовсім нових, які, без перебільшення, можуть стати проривом у медицині. За словами медика, істотні зміни в лікуванні таких хвороб можемо побачити вже за 5-7 років. А поки – вчимося співіснувати з новим вірусом.
"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми тепер знаємо дуже багато, але до чого це приведе в майбутньому – нам поки не відомо", – каже лікар-інфекціоніст.
Будь ласка, зачекайте...
Чи хтось подає статистику, скільки щеплених госпіталізують ?
Про маски теж була така ж риторика ... Тоді взагалі кричали: носіть і не захворієте.
З вакцинами аналогічний сценарій не пройшов.
Думаю процент больных там такой же, но ведь всегда можно сказать, что "да они переболели но в легкой форме" (хотя это все довольно субъективно), и типа без смертей (а тот кто умер усер от "сопутствующих заболеваний" (типа мозоля на пятке))
Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.
Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно