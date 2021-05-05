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США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім

США готові конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику. Однак залишають за собою право притягати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.

Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дженніфер зазначила, що США все так само висловлюють стурбованість неправомірними діями Москви і притягують її до відповідальності, як це було, наприклад, у випадку з ситуацією, в якій опинився опозиціонер Олексій Навальний, або після спроби Кремля втрутитися у вибори в Сполучених Штатах.

"У той же час, ми вважаємо, що існують галузі, в яких ми можемо продовжувати спільну роботу. Саме так історично складаються відносини в галузі безпеки, дипломатичні відносини по всьому світу", - заявила Псакі.

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"Вашингтон посилає Москві ясний сигнал про те, що США не прагнуть до ескалації "ні з точки зору риторики, ні з точки зору дій", -зазначила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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- Не пойму я одного - чего американцы нас пугают санкциями?... Напечатали-бы кучу долларов, и рассыпали-бы, над Россией... Половина "патриотов России" затоптала бы друг друга в очередях у "обменников", а другая половина - в очередях у ликёро-водочных магазинов...
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05.05.2021 08:37 Відповісти
США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9547 США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1420
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05.05.2021 08:41 Відповісти
Та і Росія схоже не позбавила себе такого права.... США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5287
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05.05.2021 08:41 Відповісти
Шо опять Воронеж ? Или Маску валенки запретят носить?
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05.05.2021 08:46 Відповісти
Ответят несимметрично: запретят Михалкову летать в Космос.
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05.05.2021 08:53 Відповісти
Большего удовольствия ,чем наблюдать раздувающую щеки паРашу -трудно представить.Ксе что может казламордия, это испортить воздух.
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05.05.2021 08:50 Відповісти
Никогда в истории агрессор не выиграл войну!
Фашистская россия идет по стопам фашистской Германии..
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05.05.2021 08:52 Відповісти
 
 