США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім
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США готові конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику. Однак залишають за собою право притягати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.
Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Дженніфер зазначила, що США все так само висловлюють стурбованість неправомірними діями Москви і притягують її до відповідальності, як це було, наприклад, у випадку з ситуацією, в якій опинився опозиціонер Олексій Навальний, або після спроби Кремля втрутитися у вибори в Сполучених Штатах.
"У той же час, ми вважаємо, що існують галузі, в яких ми можемо продовжувати спільну роботу. Саме так історично складаються відносини в галузі безпеки, дипломатичні відносини по всьому світу", - заявила Псакі.
"Вашингтон посилає Москві ясний сигнал про те, що США не прагнуть до ескалації "ні з точки зору риторики, ні з точки зору дій", -зазначила вона.
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Фашистская россия идет по стопам фашистской Германии..