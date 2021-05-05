За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов
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В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 303 людини.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"3 425 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.
759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 73 мобільними бригадами з імунізації і 356 пунктами вакцинації.
"Станом на 4 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 514 821 особа", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Дніпропетровській (879), Харківській (384) та Київській (355) областях, в Хмельницькій і Львівській областях не зробили жодного щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
Тоді здіпанноф і решта персонажів підуть вібрати участь у традиції відновлення традиції інквізиції -кремації чортів живцем!
Потом власти разбазарили антиковидные деньги и устроили платные тесты на ковид.
Потом Степанов изворачивается как может доказывая что они молодцы и все понимают что ему приходится врать.
И после этого власть хватает на рынке вакцин что удаётся (а цену кто то знает) разные вакцины и убеждает вакцинироваться.
ИДИТОЫ!
Тем временем многие переболели и я в том числе.
И в выходные вакцинаций должно быть даже больше...потому как люди не на работе...
Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
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Инфа 100%.