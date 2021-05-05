За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 303 людини.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3 425 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.

759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 73 мобільними бригадами з імунізації і 356 пунктами вакцинації.

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"Станом на 4 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 514 821 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Дніпропетровській (879), Харківській (384) та Київській (355) областях, в Хмельницькій і Львівській областях не зробили жодного щеплення.



