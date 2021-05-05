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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 303 людини.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3 425 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.

759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 73 мобільними бригадами з імунізації і 356 пунктами вакцинації.

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"Станом на 4 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 514 821 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Дніпропетровській (879), Харківській (384) та Київській (355) областях, в Хмельницькій і Львівській областях не зробили жодного щеплення.

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А як би на їхньому місці були б якісь дурачки? Отож.
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05.05.2021 08:38
+2
Та не спішіть ви так! За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7982
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05.05.2021 08:37
+2
Це перемога, чи вона прийде папіжже?
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05.05.2021 08:39
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Темпы вакцинации просто поражают...сразу видно что мастера спорта взялись за дело...а что было бы если бы они были перворазрядниками?? Страшно представить...
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05.05.2021 08:32 Відповісти
А як би на їхньому місці були б якісь дурачки? Отож.
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05.05.2021 08:38 Відповісти
УЧОРА БУВ ЩЕ ВИХІДНИЙ
Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
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05.05.2021 12:30 Відповісти
Та не спішіть ви так! За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7982
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05.05.2021 08:37 Відповісти
Це перемога, чи вона прийде папіжже?
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05.05.2021 08:39 Відповісти
Папіжже прийде пісєц ,коли наріт почне дохнути від ковішайсів ,рфіздерів , як у Індії! За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 1760
Тоді здіпанноф і решта персонажів підуть вібрати участь у традиції відновлення традиції інквізиції -кремації чортів живцем! За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 1435
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05.05.2021 08:47 Відповісти
Что-то у вас с математикой не лады. Если 9,5 млн. стало меньше 2,09 млн. в 4 раза.
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05.05.2021 11:52 Відповісти
что 9,5?
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05.05.2021 15:12 Відповісти
9,5 млн. тестов это в 4,5 раза больше, чем 2,09 млн. зараженных. Перечитайте свои заповеди плоскоземельщика еще раз и найдите 2 отличия.
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05.05.2021 17:37 Відповісти
точно. спб. комент. удаляю как некорректный
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05.05.2021 17:51 Відповісти
так не всім тести роблять, коли є явно усі ознаки вірусу.
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05.05.2021 12:36 Відповісти
Грубо но по делу. Чушь. Для того и придумали тесты чтобы отличать ковид од других напастей. Потому как степень тяжести у всех разная, а симптомы то ли грипп, то ли пневмония,
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05.05.2021 15:15 Відповісти
послухай людей: у сім"ї заболіває один, йому роблять тест, заболіває другий, третій, чтвертий - їм тест ніхто не робить!!! а коли симптоматика маловиражена, то вони і до лікаря не звертаються. так шо засунь своє грубо сам знаєш куди.
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05.05.2021 15:29 Відповісти
А я знаю другие примеры. Две недели назад умерла моя родственница. Масса хронических болезней. От сахарного диабета, гипертонии до чисто женских. Попала в больницу, через сутки вердикт патологоанатома - короновирус. Фишка в чем? Услуги по погребению умершего от ковид в 4! раза дороже. И главное, про послухай. Ни одного из членов ее семьи не протестировали, не изолировали и даже температуру не померяли. Как говорил дед Панас - От така йухня , малята
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05.05.2021 16:15 Відповісти
так а я тобі про те саме, нашо ти повторив те, що тобі вже розказали. ти сам собі придумав протистояння і кидаєшся на людей. лічиться не думам у мозгоправа, псіх?
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05.05.2021 16:22 Відповісти
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 771
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05.05.2021 08:44 Відповісти
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 7782
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05.05.2021 08:44 Відповісти
Вже пора зєлєнському присвоїти звання генералісімуса, бо він переміг у війні з ковідом За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 3250
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05.05.2021 08:44 Відповісти
Сначала СМИ пол года рассказывают какие плохие вакцины и какие могут быть последствия.
Потом власти разбазарили антиковидные деньги и устроили платные тесты на ковид.
Потом Степанов изворачивается как может доказывая что они молодцы и все понимают что ему приходится врать.
И после этого власть хватает на рынке вакцин что удаётся (а цену кто то знает) разные вакцины и убеждает вакцинироваться.
ИДИТОЫ!
Тем временем многие переболели и я в том числе.
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05.05.2021 08:51 Відповісти
Кому эти ваши "вакцины" нужны, от несуществующего барановируса. Пусть степанов себе их колет, ну и врачам еще слишком умным. А то инфаркт - барановирус, рак - барановирус, под машину попал - барановирус, кашель - барановирус, похмелье - барановирус, грипп - барановирус, кариес - барановирус. Достал уже этот цирк
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05.05.2021 08:57 Відповісти
Вы еще не переболели? Если нет, то желаю вам не тяжелее средней степени испытать.
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05.05.2021 11:53 Відповісти
Нет, конечно. Как можно переболеть тем, чего нет?
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05.05.2021 16:26 Відповісти
Ну, тогда пожелаю счастливой встречи с неизведанным.
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05.05.2021 17:36 Відповісти
Очень мало для рабочего дня.
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05.05.2021 09:23 Відповісти
Это мало даже для выходного дня...потому как пукнкты вакцинации должны работать 24/7...
И в выходные вакцинаций должно быть даже больше...потому как люди не на работе...
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05.05.2021 09:25 Відповісти
Одно не понятно, желающих полмиллиона человек, вакцина для такого количества есть. Почему не проколоть их всех максимум за неделю?
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05.05.2021 11:54 Відповісти
а потім робити? люди у кабінеті вакцинації уходять у безстрокову відпустку, а потім повертаються, коли вакцина появляється? розтягують.
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05.05.2021 12:32 Відповісти
який робочий день? Паска неділя, понеділок, вівторок - неробочі дні.

Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
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05.05.2021 12:29 Відповісти
вакцинація в Україні нагадує хворого в реанімації, якого кожний понеділок і вівторок реанімують, середу четвер він наче добре себе почувається, а з п"ятниці і усі вихідні він знов на грані смерті, і у понеділок знов починається реанімація.
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 5829"
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05.05.2021 12:24 Відповісти
Зато все нардепы вакцинировались Спутником.
Инфа 100%.
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05.05.2021 13:22 Відповісти
 
 