США на кожній зустрічі засідання G7 порушували питання України, - представник Держдепу

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорювала українське питання на кожній двосторонній зустрічі, які відбулися на полях засідання G7 у Великій Британії.

За даними пресслужби Держдепу, про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США під час розмови з журналістами, які супроводжують американську делегацію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На кожній двосторонній зустрічі ми проходили різними підтемами – Україною, наприклад, де ми всі погодилися й висловили солідарність з Україною на тлі російської агресії, що є зовнішньою загрозою, яка постала перед ними; а також внутрішньої агресії, де вони (українці – ред.) мають справу з корупцією та проблемами подальшого просування у процесі реформ",- зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що представники всіх країн, з якими проводились зустрічі, погоджуються з цими меседжами, тож держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу передати це Президентові Зеленському під час візиту до Києва.

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Крім того, за словами чиновника, обговорювалося й питання щодо Росії, зокрема і в контексті її агресії проти України, у тому числі під час самого саміту G7. З одного боку, підкреслив представник адміністрації, США не прагнуть ескалації з РФ, а з іншого, всі партнери й союзники підтримали реакцію Сполучених Штатів на російські дії.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.