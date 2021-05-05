"Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн

"Слуга народу" Павло Фролов пояснив рішення Кабміну про визнання незадовільною роботи правління НАК "Нафтогаз" і звільнення з посади її голови Андрія Коболєва, а також припинення повноважень Наглядової ради компанії.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ розповів нардеп СН Павло Фролов.

За його словами, причинами звільнення екскерівника НАКу були негативний фінансовий результат, провал власного видобутку газу та збільшення винагороди топменеджменту.

"Так, за 2020 рік збитки Нафтогазу склали понад 19 млрд грн. При цьому у фінплані компанії, який готувався командою А.Коболєва, було заплановано отримати 11,5 млрд грн прибутку. Можна зрозуміти об’єктивні причини падіння доходів (низькі ціни на газ протягом року, відділення бізнесу з транспортування газу), але вони були прогнозовані. В той же час Нафтогаз отримав із бюджету компенсацію у розмірі 32 млрд грн (за ПСО). І все одно був збитковим", - пояснив нардеп.

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"По-друге, попри цілковиту підтримку усіх гілок влади Нафтогаз не тільки не збільшив видобуток газу, як було передбачено затвердженим Урядом стратегічним документом - Концепцією розвитку газовидобувної галузі України, а навпаки - скоротив його. Видобуток газу "Укргазвидобуванням" у 2019 році зменшився на 4% по відношенню до попереднього року, у 2020 році – скоротився на 5%, що в цілому призвело до недовиконання майже на третину планів по збільшенню газового суверенітету та енергонезалежності України (14,15 млрд м3 фактичного видобутку у 2020 році по відношенню до 20,1 млрд м3 планового завдання). При цьому, приватні компанії, що видобувають газ на території України, чомусь демонстрували протилежний тренд і нарощували обсяги видобутку газу і у 2019, і у 2020 рр.", - продовжив" слуга народу ".

"Незважаючи на такі негативні результати НАКу у 2020 році було вдвічі збільшено витрати на зарплати та премії керівництву до 672 млн грн, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році. І це історія не про винагороду звичайних робітників, а про суперпремії 5 членів правління та 12 директорів компанії. За законодавством таке преміювання не могло відбутись без погодження наглядової ради Нафтогазу, яка незважаючи на вищезазначені результати високо оцінила роботу правління НАК в 2020 році", - деталізував Фролов.

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"Суттєві зауваги до роботи Нафтогазу викликає також його співпраця із "Регіональною газовою групою" Дмитра Фірташа, яка продовжує займати монопольне становище (близько 3/4 всього обсягу) на ринку газопостачання населенню України. Нафтогаз, запропонувавши річну ціну газу у 7,96 грн/м3, надав свому прямому конкуренту такі умови оптового постачання газу, що олігархічна РГК мала змогу запропонувати населенню річну ціну газу всього на 3 копійки дорожче ніж у Нафтогазу (7,99 грн/м3)", - констатував нардеп.

"Оцінюючи не лише ситуацію, яка склалась у Нафтогазі, а і реформу корпоративного управління в Україні загалом, мусимо відзначити, що на жаль, імплементація рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у нас відбулась лише фрагментарно. Надавши незалежність і повноваження наглядовим радам, автори реформи "забули" про відповідальність членів цих наглядових рад", - резюмував Фролов.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.