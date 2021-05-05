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Новини Політика України
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Нафтогаз (1241) звільнення (1511) Коболєв (343) Фролов (11)

"Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Павло Фролов пояснив рішення Кабміну про визнання незадовільною роботи правління НАК "Нафтогаз" і звільнення з посади її голови Андрія Коболєва, а також припинення повноважень Наглядової ради компанії.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ розповів нардеп СН Павло Фролов.

За його словами, причинами звільнення екскерівника НАКу були негативний фінансовий результат, провал власного видобутку газу та збільшення винагороди топменеджменту.

"Так, за 2020 рік збитки Нафтогазу склали понад 19 млрд грн. При цьому у фінплані компанії, який готувався командою А.Коболєва, було заплановано отримати 11,5 млрд грн прибутку. Можна зрозуміти об’єктивні причини падіння доходів (низькі ціни на газ протягом року, відділення бізнесу з транспортування газу), але вони були прогнозовані. В той же час Нафтогаз отримав із бюджету компенсацію у розмірі 32 млрд грн (за ПСО). І все одно був збитковим", - пояснив нардеп.

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"По-друге, попри цілковиту підтримку усіх гілок влади Нафтогаз не тільки не збільшив видобуток газу, як було передбачено затвердженим Урядом стратегічним документом - Концепцією розвитку газовидобувної галузі України, а навпаки - скоротив його. Видобуток газу "Укргазвидобуванням" у 2019 році зменшився на 4% по відношенню до попереднього року, у 2020 році – скоротився на 5%, що в цілому призвело до недовиконання майже на третину планів по збільшенню газового суверенітету та енергонезалежності України (14,15 млрд м3 фактичного видобутку у 2020 році по відношенню до 20,1 млрд м3 планового завдання). При цьому, приватні компанії, що видобувають газ на території України, чомусь демонстрували протилежний тренд і нарощували обсяги видобутку газу і у 2019, і у 2020 рр.", - продовжив" слуга народу ".

"Незважаючи на такі негативні результати НАКу у 2020 році було вдвічі збільшено витрати на зарплати та премії керівництву до 672 млн грн, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році. І це історія не про винагороду звичайних робітників, а про суперпремії 5 членів правління та 12 директорів компанії. За законодавством таке преміювання не могло відбутись без погодження наглядової ради Нафтогазу, яка незважаючи на вищезазначені результати високо оцінила роботу правління НАК в 2020 році", - деталізував Фролов.

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"Суттєві зауваги до роботи Нафтогазу викликає також його співпраця із "Регіональною газовою групою" Дмитра Фірташа, яка продовжує займати монопольне становище (близько 3/4 всього обсягу) на ринку газопостачання населенню України. Нафтогаз, запропонувавши річну ціну газу у 7,96 грн/м3, надав свому прямому конкуренту такі умови оптового постачання газу, що олігархічна РГК мала змогу запропонувати населенню річну ціну газу всього на 3 копійки дорожче ніж у Нафтогазу (7,99 грн/м3)", - констатував нардеп.

"Оцінюючи не лише ситуацію, яка склалась у Нафтогазі, а і реформу корпоративного управління в Україні загалом, мусимо відзначити, що на жаль, імплементація рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у нас відбулась лише фрагментарно. Надавши незалежність і повноваження наглядовим радам, автори реформи "забули" про відповідальність членів цих наглядових рад", - резюмував Фролов.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А скажи чому Порошенко проти цього звільнення?
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05.05.2021 09:11
+6
Для нынешней Украины абсолютно ничего плохого не вижу. Мое сообщение - сарказм, решил "набросить на вентилятор" для тех, кому Порох до сих пор не дает спокойно спать.
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05.05.2021 09:35
+5
Порошенко никак не угомонится и до сих пор крадет газ из газосховищ "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 4617
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05.05.2021 09:08
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Порошенко никак не угомонится и до сих пор крадет газ из газосховищ "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 4617
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05.05.2021 09:08 Відповісти
А скажи чому Порошенко проти цього звільнення?
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05.05.2021 09:11 Відповісти
Все очевидно, Коболев - человек Порошенко, а оба они работают на Сороса и являются агентами внешнего управления.
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05.05.2021 09:18 Відповісти
а что плохого во внешнем управлении если свое только воровать и может ?
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05.05.2021 09:30 Відповісти
Для нынешней Украины абсолютно ничего плохого не вижу. Мое сообщение - сарказм, решил "набросить на вентилятор" для тех, кому Порох до сих пор не дает спокойно спать.
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05.05.2021 09:35 Відповісти
Ну давай поглядим:
- развал только начавшейся строиться системы корпоративного управления гос-компаниями (одно из ключевых требований по реформам от МВФ, которое уже было записано в выполненные)
- дешевым кредитам МФВ машем ручкой и не ждем еще годик
- набсовет уволился полным составом, взамен наберут нужных Ермаку людей - они накерують то что нужно Ермаку
- фактически кидок стратегических союзников (штаты, ЕС) в условиях войны с рашкой
- огромный минус в репутацию власти и вообще ее адекватность перед взятыми обязательствами (Ермаку привет)

- возврат и масштабирование схем в отрасли
- развал попыток построить нормальный рынок, а не "низкую цену и процветание за этот счет фирташей"
- поход по миру за деньгами (или дорогие кредиты у тех кто даст или здравствуй Путин - новый кормилец нашего бюджета)

- ...

а так, да, ничего плохого для Украины нет, одни плюсы (жаль только что они идут зеленой банде, Бене, Фирташу).
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05.05.2021 16:03 Відповісти
Хто пише про зовнішнє управління, той ідіот і ватнік!
Бо коли при янику було зовнішнє управління кацапами, ви всі, дебіли, мовчали тоді!
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05.05.2021 09:33 Відповісти
Ну я при Яныке возмущался, что доллар по 8, а газ по 3 "Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 3728
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05.05.2021 20:55 Відповісти
Але найкраще ми жили при Ющі і баксі по 5... Найбільші зарплати, найбільше квартир-машин купували. Але ж вата це не згадує, вони на зека яника досі д...очать!
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05.05.2021 21:09 Відповісти
При Юще? Так с этим я согласен.
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05.05.2021 21:17 Відповісти
а что тебе Порошенко не ответил?
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05.05.2021 09:18 Відповісти
"Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 592 "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 1728
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05.05.2021 09:18 Відповісти
Вы про прокладки напишите, откуда это сумашедшая цена в 8 гривен. 20 млрд. кубов собственной добычи
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05.05.2021 09:18 Відповісти
Сейчас будет 12. Жри-те😄
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05.05.2021 11:07 Відповісти
а що власний газ має бути безкоштовним ?
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05.05.2021 11:34 Відповісти
2 плюс 2 умеешь складывать? Когда научишься напишешь. А я в газовом хозяйстве 10 лет отработал.и принимал решения
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05.05.2021 17:42 Відповісти
Может они очень умные и им нужно хорошо платить чтобы все не бросили.
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05.05.2021 09:20 Відповісти
Умные - это посадить пол страны на коммунальную субсидию?
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05.05.2021 09:31 Відповісти
а ты 2 года назад во время выборов о чем думало?
И теперь #***********?
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05.05.2021 10:14 Відповісти
Ээ. А причины убытков кого-то вообще интересуют?
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05.05.2021 09:23 Відповісти
Тщщщ...
Ни слова про Фирташа.
Ни слова про ИО главы Минэнерго Витренко.
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05.05.2021 09:39 Відповісти
Я волнуюсь, а как с УкрПочтой?
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05.05.2021 11:09 Відповісти
Не дивлячись на падіння ВВП, рівня життя, ріст цін фінансування ОПи збільшили на дофіга. У Фролова аналогії не виникає? А от у мене виникає. Можете варто звільнити і ОПу, і того, чиє функціонування вона забезпечує? То як, Фролов?
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05.05.2021 09:26 Відповісти
Осталось услышать позицию Коболева на эти обвинения - уверен что ему есть что сказать
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05.05.2021 09:31 Відповісти
Соболев уже говорил что зарплату не будет получать
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05.05.2021 09:48 Відповісти
ти диви, при порохе была прибыль а тут убыткок да ещё бабки с бюджета. видимо меньше воровать стали
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05.05.2021 09:33 Відповісти
В Укрзалізниці теж мільярдні збитки за 2020, а у Сєржа Лєща величезна зарплата. Коли його виженуть?? Чи він свій, то його чіпати не можна?
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05.05.2021 09:34 Відповісти
Яке йшло, таке здибало. Видається, у найбіднішій країні Європи навіть з чисто етичних міркувань управлінці не повнні отримувати зарплати в кілька мільйонів гривень і виписувати самі собі премії в кілька десятків мільйонів...
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05.05.2021 09:34 Відповісти
Брехня.

Просто ЗЕбанде нужен был полный контроль над Нафтогазом. А Витренко аж подгорало возглавить Нафтогаз.

Вот и все причины.
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05.05.2021 09:38 Відповісти
Набсовет также подчеркивает, что нормализованная прибыль "Нафтогаза" за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа, составляет 3,2 млрд грн, что больше, чем в предыдущем году - 2,6 млрд грн, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса.
Возникновение финансового убытка по итогам 2020 года является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.Источник: https://biz.censor.net/n3263448Вот членам Набсовета верю, вам же, зелень, не верю.
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05.05.2021 10:16 Відповісти
Ця контора - непотріб і зло.
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05.05.2021 10:17 Відповісти
Они все там охреневшие ворюги!
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05.05.2021 10:42 Відповісти
Ну шо ш , ось тепер - Вітрєнко прийде , порядок навєде ....... Кхе - кхе "Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 5531..
Більше , ніхто в Нафтогазі мільйонних зарплат отримувати не буде ."Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 1708.
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05.05.2021 10:45 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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05.05.2021 11:06 Відповісти
Твоя ж влада прийшла, чого репетуєш?
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05.05.2021 11:11 Відповісти
не розумію як можуть бути збитки у компанії яка торгує газом, це все робиться штучно кабміном, Нафтогазу облгази не платять за поставлений газ, а у сховища потрібно газ закачувати.......
зедебіли Ви це здобули разом, один з головних наповнювачів бюджету стає збитковим
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05.05.2021 11:32 Відповісти
Если быть объективным, то надо сказать, что Шмигаленок утвердил эти премии.
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05.05.2021 14:02 Відповісти
 
 