Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 154,9 млн, кількість жертв досягла 3,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня в світі зареєстрували 776 695 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 667 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 994 578 випадків інфікування, з них 776 695 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 241 298 осіб, з них 13 667 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 132,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 14-ту і 5-ту позиції відповідно.