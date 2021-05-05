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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 154,9 млн, кількість жертв досягла 3,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 154,9 млн, кількість жертв досягла 3,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня в світі зареєстрували 776 695 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 667 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 994 578 випадків інфікування, з них 776 695 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 241 298 осіб, з них 13 667 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 154,9 млн, кількість жертв досягла 3,2 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 132,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 154,9 млн, кількість жертв досягла 3,2 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 14-ту і 5-ту позиції відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн - Цензор.НЕТ 6518
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05.05.2021 09:13 Відповісти
До речі, якщо хто не знав, 100% верблюдів в Омані інфіковані короновірусом (правда, дещо іншим штамом, ніж ковід-19). Чи не тому Лєнка така сумна була?
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05.05.2021 11:12 Відповісти
Хватит нагонять ковидный психоз, это уже начинает надоедать.
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05.05.2021 09:48 Відповісти
 
 