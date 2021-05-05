Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, - голова Держприкордонслужби Дейнеко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що зараз триває облаштування кордону з Російською Федерацією. При цьому проєкту "Стіна" немає.
Про це Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Проєкту "Стіна" немає. Така назва збереглася в побуті. На жаль, в нашому суспільстві проєкт "Стіна" асоціюється лише з негативними проявами", - заявив Дейнеко.
За його словами, те, коли вдасться завершити облаштування кордону з РФ, залежить тільки від України і того, що хоче бачити суспільство на кордоні.
"Треба розуміти, що немає такої стіни, яка б нас надійно від неї захистила, стала своєрідним саркофагом від російських "Іскандерів" і танків. Такий стіни не існує. Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів з ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби і всіх інших сил безпеки і оборони", - пояснив Дейнеко.
Він додав, що в його уявленні "стіна" повинна забезпечувати 100% контроль за лінією кордону.
"Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеоспостереження. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери і тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор", - зазначив глава ДПСУ.
Зазначимо, проєкт Європейського валу на кордоні з РФ почав виконуватися в 2014 році після початку російської агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Всем интересно.
это публичные данные, можешь сам проверить, если клепки хватит
чушью это может только ничего не понимающий в теме назвать
Ваши высеры - оказались профанацией и пропагандистской трескотней.
Трепло ты, главпогранец, этот проект задумывался не для защиты от Искандеров, а "с негативными проявлениями" у нас ассоциируется и Госпогранслужба.
Интересно, кто, когда и на каком основании отказался от устройства этого сооружения?
Кто и когда решил, что Стена не упростит и не сделает более эффективной охрану границ Украины?
И все еще пытаются разглядеть в еврейском мальчике из цирка патриота Украины.
- В минулому році я бачив новину, що Естонія хоче інженерно облаштувати свій кордон з РФ. Наведу дві цифри. Протяжність кордону між Естонією і Росією по суходолу становить 135 км, на його облаштування планується витратити 130 млн євро. Тобто вартість облаштування кордону трохи менше 1 млн євро за погонний кілометр.
Коли ж у нас починався так званий проект "Стіна", то прогнозувалось, що вартість його буде 4 млрд гривень. Потім вона була зменшена до 2,5 млрд. На сьогоднішній день фактично витрачено вже 2 млрд гривень. На цей рік заплановані витрати 338 млн гривень. Ми вирішили дещо змінити формат, бо ми прагнемо зменшення собівартості робіт. І тепер частину робіт ми проводимо вже самі.
Ми рік билися над тим, щоб нам дозволили займатися плановими видами господарської діяльності і з листопада 2020-го ми отримали право самим виготовляти колючий дріт "Єгоза". Бо його вартість дуже висока, а наша потреба в ньому дуже велика. Ми потребуємо 450 тисяч бухт дроту. Вартість однієї - 6 тисяч гривень. Це 2,7 млрд гривень, які ніхто і ніколи нам не дасть. Ми пішли іншим шляхом - побудували цех, отримаємо обладнання і будемо виготовляти цей дріт самі. Плануємо, що це зменшить його вартість мінімум у два рази, а якщо підуть на зустріч певні меценати, то сподіваємось і в 10 разів зможемо знизити ціну.
- Якщо все ж таки повернутись до кордону з агресором, скільки в нас його ще не облаштовано?
- Ми завершуємо роботи по Харківській області. Частина робіт тривала по Чернігівській області. В минулому році облаштували одну ділянку в Луганській області та проєктно-вишукувальні роботи проводяться по Сумській області. Там інженерні роботи ще не розпочинались. За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.
Крім того, в минулому році в Луганській області на ділянці "Троїцьке" була побудована ********** система відеоспостереження, камери там працюють в автоматичному режимі. Вони вже виявляли порушників державного кордону. На цій ділянці був зафіксований рух 4 осіб зі сторони Росії, ми оцінили це як намір переправити диверсійно-розвідувальну групу. Оскільки ми проінформували російських прикордонників про це, відповідь від них чекаємо і досі.