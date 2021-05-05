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Новини За кордоном
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Німеччина (4506) Північний потік (1369) Гайко Маас (201) Блінкен (936)

Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні

Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом на полях саміту G7 в Лондоні не виробили спільної позиції в питанні проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це Маас розповів журналістам за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми обговорили і "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - зазначив німецький міністр.

Блінкен у розмові зазначив "сильну опозицію" США щодо цього проєкту, уточнив представник Держдепу Нед Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

Повідомлялося, що в ході вищезазначених переговорів Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
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05.05.2021 09:31
+4
Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
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05.05.2021 09:32
+4
Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 09:49
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А вы-тяните. Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6932
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05.05.2021 09:18 Відповісти
Пусть достраюют, хуже не будет Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4850
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 553
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05.05.2021 09:21 Відповісти
будет
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05.05.2021 09:32 Відповісти
Поток Шрёдингера... Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8022
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05.05.2021 09:22 Відповісти
уж очень сильно Германия переживает за свой сырьевой придаток приполярную нигерию..... пора бы штатам поставить немцев в очередной раз на место.....
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05.05.2021 09:30 Відповісти
немцы переживают только за себя - если пуйло попрет на нас - то окажутся без газа.
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05.05.2021 09:33 Відповісти
Ну и каким же образом они это сделают? Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6821
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05.05.2021 09:44 Відповісти
Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
показати весь коментар
05.05.2021 09:31 Відповісти
Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
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05.05.2021 09:32 Відповісти
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"/ Это сложно по двум причинам.1.Поток нужен Германии. Там золошлакоотвалы запрещены а в 2035 г. 75% потребления электроэнергии будет обеспечивать зелёная энергетика. Остальную энергию будут выдавать газотурбинные ТЭС. У газотурбинных установок низкий КПД и поэтому они потребляют много газа.2.По данным Фонда Ф.Эберта, для каждого второго немца угрозу для безопасности в Европе представляют США. Согласно исследованиям профильного научного центра бундесвера, в 2018 году лишь 25% немецкого населения были убеждены в надежности США как партнера
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05.05.2021 09:37 Відповісти
Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 09:49 Відповісти
Ця уродка не хоче бачити Україну незалежною від раші.
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05.05.2021 11:12 Відповісти
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6074
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05.05.2021 09:55 Відповісти
Один уже акционер ГАЗПРОМА, а другой нет /конфликт личных интересов/!
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05.05.2021 10:31 Відповісти
Вихід один -- розгромити москву камінь на камені. Тоді й німецькі прихвостні очумаються, і світу полегшає без російської агресії. Якщо далі зволікати, буде ще гірше й гірше...
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05.05.2021 11:18 Відповісти
 
 