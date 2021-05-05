Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом на полях саміту G7 в Лондоні не виробили спільної позиції в питанні проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це Маас розповів журналістам за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми обговорили і "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - зазначив німецький міністр.

Блінкен у розмові зазначив "сильну опозицію" США щодо цього проєкту, уточнив представник Держдепу Нед Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

Повідомлялося, що в ході вищезазначених переговорів Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2".