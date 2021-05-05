УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13171 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 666 59
армія РФ (13421) Держприкордонслужба (4315) Дейнеко Сергій (80)

Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, мусить мати залізну витримку.

Про це глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи порушення кордону російським вертольотом в Сумській області, Дейнеко заявив: "По-перше, гелікоптер залетів на територію України на відстань близько 50 метрів, перебував на нашій території менше одної хвилини. Для того, щоб збити гелікоптер потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. В нас не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК. До того ж, я б хотів подивитися спочатку на тих "диванних воїнів", які закликають збивати такі вертольоти, а потім на їхню реакцію, коли б Росія розпочала повномасштабну відкриту збройну агресію у відповідь на "брутально збитий бандерівцями гелікоптер, що втратив орієнтування і випадково залетів на 50 метрів".

За словами глави Держприкордонслужби, кордон з Росією не демаркований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, - голова Держприкордонслужби Дейнеко

"А якщо наш військовослужбовець помилився? Це ж цілком можливо, так? Бо є людський фактор і кордон, нагадаю, не демаркований. А це могло бути провокацією, щоб розпочати війну. Хто б ніс цю відповідальність? Тому ми змушені дуже виважено ставитись до всіх своїх дій. Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, повинен мати залізну витримку. Саме про це я постійно кажу своїм підлеглим. Тільки в разі 100% переконання, що на територію України зайшла бронетехніка, зайшов озброєний підрозділ ЗС РФ, тільки тоді ми застосовуємо зброю і знищуємо його. Я вам даю гарантію, що в такому випадку агресор буде знищений", - підкреслив Дейнеко.

Держприкордонслужба направила лист російським прикордонникам, поінформувала керівництво ЗСУ, поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства.

"Правда, позиція Росії завжди однакова - "їх там немає" і "цього не було". Тобто факт перетину кордону вони не підтвердили", - додав він.

Нагадаємо, раніше прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 в Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
так отдайте пол Украины, чтобы понять что это российские войска зашли! это методичка времен "героя-пограничника" Литвина уже мало актуальна, Донбасс и Крым забрали, а они все ждали, чтобы понять кто же это такой. Может шахтеры.
показати весь коментар
05.05.2021 09:39
+13
Ну су...и просто. Зная нашего ссыкливого генералисимуса, по нашим территориям будут шмалить со всех сторон эти руцкие твари, а наш наполеоний не лох будет рассказывать сказки, что они не уверенны,что это зашел враг и вообще, надо разобраться, подумать, и лучше сдаться. Задрали наши ************* рукамиводители, у которых только 2 цели- сдать страну ***** и нормальненько нажиться до того чтобы внукам хватило. все исполняется в полном объеме!
показати весь коментар
05.05.2021 09:58
+11
Ну да потому что российские войска открыто зашли ещё 2014году и 2015 году российские танки прорвали оборону автоматчиков Украинской армии и захватили часть побережья Азовского моря, идёт обычная вона и мочить нужно без предупреждения врага на нашей земле
показати весь коментар
05.05.2021 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо с точностью наоборот - сначала убивать нарушителей, а потом разбираться
показати весь коментар
05.05.2021 09:35 Відповісти
Ну да потому что российские войска открыто зашли ещё 2014году и 2015 году российские танки прорвали оборону автоматчиков Украинской армии и захватили часть побережья Азовского моря, идёт обычная вона и мочить нужно без предупреждения врага на нашей земле
показати весь коментар
05.05.2021 09:39 Відповісти
И ещё...Окупанти обстріляли COVID-лікарню з людьми на Донеччині для - главы Госпогранслужбы Дейнеко
показати весь коментар
05.05.2021 09:57 Відповісти
Ну су...и просто. Зная нашего ссыкливого генералисимуса, по нашим территориям будут шмалить со всех сторон эти руцкие твари, а наш наполеоний не лох будет рассказывать сказки, что они не уверенны,что это зашел враг и вообще, надо разобраться, подумать, и лучше сдаться. Задрали наши ************* рукамиводители, у которых только 2 цели- сдать страну ***** и нормальненько нажиться до того чтобы внукам хватило. все исполняется в полном объеме!
показати весь коментар
05.05.2021 09:58 Відповісти
ага. хочуть як у Криму. військові без шевронів значить не військові. Нічого не робимо. Чекаемо. Міняємо прапори. Отримуємо бонуси від окупантів.
показати весь коментар
05.05.2021 10:33 Відповісти
На территори донбасса сотни единиц врвжеской бронетехники и вооруженных бандитов. Почему по ним нельзя огонь открывать? Там и не скрывают чье это вооружение.
показати весь коментар
05.05.2021 09:36 Відповісти
Для земразей это "та сторона", так что не так все очевидно
показати весь коментар
05.05.2021 09:39 Відповісти
Ну вот какой-то цирк устраивают зебилы. А сейчас нет что ли ВС срашки на украинской земле да? Земрази все хотят выставить как внутренний конфликт, что и требуется их московским кураторам.
показати весь коментар
05.05.2021 09:38 Відповісти
А по сепарні стріляти ніззя?
показати весь коментар
05.05.2021 09:38 Відповісти
так отдайте пол Украины, чтобы понять что это российские войска зашли! это методичка времен "героя-пограничника" Литвина уже мало актуальна, Донбасс и Крым забрали, а они все ждали, чтобы понять кто же это такой. Может шахтеры.
показати весь коментар
05.05.2021 09:39 Відповісти
Дайнеко погано читав присягу? Чи зовсім не читав? Йому відомі завдання прикордонної охорони? Він вважає що її завданпя на митних переходах "словників" трясти? Цікаво, якби при Андропову головний прикордонник заявив, що "вєртальот тока на 50 мєтроя щчлютєл і тут же вілєтєл", то цей прикордонники відбувся б лише звільненням, чи й тюремним терміном? А може у того Дейнеки є якісь кр теорії, на яку глибину можна злітати чужим військовим вертольотам на українську територію? Не можеш збити, бо не маєш чим, чи наказ такий тобі видали - так і скади, або мовчи краще.
показати весь коментар
05.05.2021 09:40 Відповісти
Эта хрень Дайнеко , очень напоминает директивы №1 и№2 Жукова в 41 году... (В.Суворов)
показати весь коментар
05.05.2021 12:58 Відповісти
вот поэтому и прокатывают зеленые человечки без опознавательных знаков, потому что все ссцат взять ответственность, и даже на устав давно положили
показати весь коментар
05.05.2021 09:40 Відповісти
то есть диверсионные группы могут ходить свободно, это же не полноценное вторжение, а тронешь, то вдруг парашка нападет
показати весь коментар
05.05.2021 09:42 Відповісти
ВОНИ МАБУТЬ І ЗАХОДИЛИ, ЗРИВАЛИ СКЛАДИ З БОЄЗАПАСОМ И ВИХОДИЛИ НАЗАД.
показати весь коментар
05.05.2021 10:42 Відповісти
То есть для ихтамнета без вонючей парашной тряпки граница Украины открыта? Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 4812
показати весь коментар
05.05.2021 09:43 Відповісти
эрдоган сбил коцапский самолет, и они резко перестали залетать куда не надо
показати весь коментар
05.05.2021 09:45 Відповісти
Сказал "А", говори и "Б". Турция - член НАТО, не имеет протяженных смежных границ с парашей, ну и армия, не чета нашей.
показати весь коментар
05.05.2021 09:58 Відповісти
Эрдоган никого не сбивал, это было решение пилота, которого вскоре обвинили в участии в антиправительственном мятеже (типа действовал в интересах Гюлена) и упекли за решетку.
показати весь коментар
05.05.2021 14:39 Відповісти
эрдоган тоже умеет в игру эт-не-я...
показати весь коментар
05.05.2021 14:41 Відповісти
Ведь это же могут быть просто заблудившиеся человечки, купившие форму в любом магазине!
показати весь коментар
05.05.2021 09:46 Відповісти
этих надо валить в первую очередь
показати весь коментар
05.05.2021 10:17 Відповісти
Тем кто кричит: "сначала стреляем, потом спрашиваем, кто там?" - хочу напомнить, что война с Финляндией в 1939 началась именно так, и при всём уважении к героизму финнов, война закончилась их поражением и потерей территории. Всё что мог сделать запад - исключил СССР из лиги наций.
Поэтому чувак говорит абсолютно адекватно: чтобы замочить кого-то нужно на 100% быть уверенным, что его труп останется на нашей территории и его можно предъявить как вещь.док.
показати весь коментар
05.05.2021 09:50 Відповісти
Поводом для войны может быть все , как и провокация с финами. Так что ты со своим "ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ ""- иди по конкретному адресу ,что на заборе написан.
показати весь коментар
05.05.2021 09:56 Відповісти
не надо рассказывать глупостей. "Война была нужна" - и.в.сталин. не было бы этого придумали бы другой повод.
показати весь коментар
05.05.2021 10:19 Відповісти
Ну и путину нужна, и всегда была нужна. И поэтому были взорваны дома в Москве и других городах. Поэтому и пропаганда на рф круглосуточно вещает про бандеровцев. Неужели непонятно?
показати весь коментар
05.05.2021 10:43 Відповісти
конечно понятно, а Вам понятно, что он повод найдет и без нашей помощи если ему прикрутит в атаку ?
показати весь коментар
05.05.2021 10:50 Відповісти
Отвечаю ещё раз. Ответку давать нужно, но делать это так, чтобы труп оккупанта остался на нашей территории. Если будем стрелять во все направления - получим гарантированный ввод войск, и никто нам не поможет. Мы не член НАТО, ни "важнейший союзник" США. С учётом того, что у нас потеряно 5 больших военных хранилищ, и в случае войны кацапы уж потрудятся уничтожить то, что осталось - исход войны понятен.
Светлые головы это понимают. Также светлые головы понимают, что нужно наращивание обороздатности и членство в альянсе. Пока этого нет, сдерживать что есть силы и беречь ребят. Когда хоть приближённо будем иметь потенциал турков - тогда тупин сам зассыт соваться.
показати весь коментар
05.05.2021 12:11 Відповісти
не трудитесь напрасно, речь шла про стрельбу в нарушителей, а нарушители это те кто незаконно на нашей территории. а где трупы - то вообще значение не имеет. захотят сами своих постреляют и трупы рядком выложат - скажут что это мы. Вы же сами за взрывы домов понимаете.
показати весь коментар
05.05.2021 12:51 Відповісти
некорректно выразился, очень глупо. Из его слов если зайдут "зеленые человечки" без опознавательных знаков а не рф - он стрелять не будет?? Надо было написать "Только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины НЕ САНКЦИОНИРОВАННО зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ЛЮБОЙ СТРАНЫ..."
показати весь коментар
05.05.2021 09:54 Відповісти
Еще проще " любое незаконное пересечение гос границы -не останется без воздействия"
показати весь коментар
05.05.2021 09:58 Відповісти
огневого воздействия
показати весь коментар
05.05.2021 10:19 Відповісти
"Интересно", а если инопланетяне зайдут, то как будут действовать?! Будут ждать....
Наверное пригласят специалистов из "Москвы-Кассиопеи" Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7947
показати весь коментар
05.05.2021 09:59 Відповісти
Самое трусливое заявление в мире. Такими заявлениями только подчеркивается трусость Украины. В Турцию нечаянно залетел российский самолет на несколько минут - вмиг сбили, а потом типа извинились. А в Украине дойдут до Киеве и будут смотреть и правду ли напали или это "правакация". С такими войнами можно сразу сдаваться. Это только подхлестывает путина к таким провокациям. Сборище трусов и предателей. Все точно такое же как и в 2014 году.
показати весь коментар
05.05.2021 10:01 Відповісти
Обстрілювати гелікоптер, розуміючи що він в будь якому разі повернеться на російську територію, звичайно не варто. А от закрити кордони - як на мене час настав. Текст заяви про закриття можна переписати на сайті американського посольства в росії
показати весь коментар
05.05.2021 10:08 Відповісти
А решение суда-не нужно?Как бы чего не вышло?Устав открой и присягу вспомни. Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 2203
показати весь коментар
05.05.2021 10:13 Відповісти
только в случае 100% уверенности/ т.е. в плену.
показати весь коментар
05.05.2021 10:18 Відповісти
Прикинь как Красно Армейцы во время "ВОВ" лоханулись... Стреляли в "немцев" не убедившись, что то немцы... А зря... там были Итальянцы и Румыны... -нужно было перепроверить предварительно...
показати весь коментар
05.05.2021 23:50 Відповісти
Дейнека хай запитає у турків, як треба діяти. І що це за командир такий і нах він потрібний??
показати весь коментар
05.05.2021 10:23 Відповісти
Я правильно понял: теперь у оккупантов вьезжающих в Украину на танках будут сначала паспорта спрашивать? таможенный контроль они тоже проходить будут?
показати весь коментар
05.05.2021 10:32 Відповісти
Да вы что? А в Крыму вы не уверены были что это русские зашли?
показати весь коментар
05.05.2021 10:40 Відповісти
"Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ" - надо понимать пока москали не предъявят документов что они не кто попало а именно москали ни кто стрелять не будет Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1523
показати весь коментар
05.05.2021 10:41 Відповісти
Ну правильно! А вот если заедут ФСБ или МВД (МразьГвардия) - то не будут...Они же не из ВС РФ... !
показати весь коментар
05.05.2021 23:52 Відповісти
Пам'ятаю єдину жертву НАТО кацапську, що залетіла на віражі до Туреччини. Щось не чув я після цього від кацапів нічого, крім заборони своїм аборигенам жерти турецькі томати. А літаки до Туреччини не підлітали після того навіть для імовирного перехоплення. Не чув про таке ні разу після того. Психологія кацапа - це психологія гопника. Вони творити будуть підлість і вбивство тільки якщо підозрюють, що то зійде з рук. Але отримавши "по сапаткє" - "уважают" моментально.
показати весь коментар
05.05.2021 10:47 Відповісти
только тогда мы применяем оружие и уничтожаем его. Где и когда?
показати весь коментар
05.05.2021 10:52 Відповісти
конечно, надо обязательно спрашивать..., если оккупант зашел на твою территорию, ведет себя как оккупант, пытается тебя убить, то это точно оккупант...
показати весь коментар
05.05.2021 10:57 Відповісти
ужас, шоб я так воевал... Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8184
показати весь коментар
05.05.2021 11:28 Відповісти
если такое земрази говорят, то это все слышат и в европе и делают выводы.
показати весь коментар
05.05.2021 11:57 Відповісти
Уявляю ситуацію.Українсько-російський кордон, з того боку кордону пре колона такків без будь-яких розпізнавальних знаків, нащ прикордонник питає у них,:" а ви хто , часом не росіяни?", "- нєт, ми іхтамнєти, к росії отношенія нє імеєєм" , "-а, ну тогда проезжайте."
показати весь коментар
05.05.2021 13:22 Відповісти
Каким образом этот хер собирается выяснять чьи войска зашли на нашу территорию? Паспорта будет проверять или пароль спрашивать?
показати весь коментар
05.05.2021 13:58 Відповісти
Слишком много об Эрдогане в связи со сбитым Су в Сирии. Через год пилоты самолета были арестованы по обвинению в антиправительственном заговоре. Среди обвинений - сбили самолет по указанию находящегося в США Гюлена - врага Эрдогана. Кроме того Эрдоган выгнал с поста премьера и других важных постов Ахмета Давутоглу, который взял на себя ответственность за сбитый российский самолет. Поэтому не нужно тут однозначно утверждать, почему это произошло. Как бы там ни было, по Сирии Эрдоган явно больше дружит с россиянами, чем американцами.
показати весь коментар
05.05.2021 14:55 Відповісти
 
 