Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
"Індійський" штам коронавірусу являє для України значно більшу небезпеку, ніж уже наявні в країні штами, вважає лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.
Про це він говорив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.
Лікар зазначив, що встановити реальну кількість українців, які вже перехворіли на COVID-19, дуже важко, оскільки для цього потрібно провести спеціальні дослідження з виявлення антитіл у населення, незалежно від того, хворіли вони чи ні.
"Для мене більш небезпечною є історія, коли в Україну прийде "індійський" штам. Якщо це станеться на початку червня - матимемо шалену захворюваність протягом усього літа. Це значно небезпечніше, ніж великодні свята, які йдуть на тлі штамів, вже наявних в Україні", - пояснив він.
Дослідники припускають, що "індійський" штам відрізняється від інших тим, що може вражати перехворілих і здатний пригнічувати імунний захист, що сформувався на попередніх варіантах вірусу. "Не виключається ймовірність, що ті, хто перехворів, можуть заражатися і індійським варіантом", - підкреслив лікар.
Курпіта вважає, що небезпечного штаму можна уникнути, якщо ввести досить жорсткі обмеження при перетині кордону.
Він зазначив, що за даними Національної академії наук, в Україні є тенденція до спаду епідемії, але підкреслив, що ситуація динамічна і все може змінитися. Крім того, до нуля захворюваність в будь-якому випадку не впаде, а буде підтримуватися на якомусь рівні, поки не сформується колективний імунітет.
"Епідемія коронавірусу завтра не закінчиться ... Однак та напруга, яка була в лютому-березні, спадає. Система охорони здоров'я буде мати певний перепочинок", - резюмував інфекціоніст.
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Остальное ошибки тестов
Бредит. То есть вообще никого не впускать? И то не факт что поможет
Вообщем одной фразой становится ясно что системі обучения врачей уже нет. Диплдомі большинство из них может вібросить
"Проте є надія, що член ОПЗЖ повторить шлях Вадима Тітушка і його прізвище стане іменем загальним. І десь так в році 2021-му до ідіота з дурнуватою фізіономією казатимуть «Ну ти і ківа»".
Ошибка Порошенко, которую не допустит Зеленский.
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку. Он не пустил войну в наши дома. Вот почему мы на выборах не оценили его усилий по тому, что в доме до сих пор есть электричество и стекла. Нам кажется это само собой разумеющимся. Мы не видим в этом подвига.
https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/
типове побажання маргіналів(Упороті порохоботи не виключення) після просраних виборів...
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку.
Он не пустил войну в наши дома.
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