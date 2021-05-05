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Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Борщ з

У Міністерстві оборони України відреагували на ролик, в якому в курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил у тарілці було знайдено ракоподібне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві заявили, що ракоподібне нагадує силіконову іграшку або приманку для морської риболовлі, "яку в цьому випадку застосували як реквізит у відеоролику, щоб викликати певну реакцію у глядачів".

"З наших джерел із наукового середовища зоологів стало відомо, що зафільмована істота — дійсно ракоподібне, рачок, з харчовими якостями, як і у креветок. Ба більше, на відео видно, що ця істота не варилась у казані разом із борщем, адже ракоподібні, потрапивши в температуру 100 °C, отримують червоне забарвлення, такі властивості тканин їхнього тіла. У кадрі ж створіння зовсім не червоне, а зелено-коричневе, тобто не варене. Отже, в казані воно не було. Тобто у тарілку харківських курсантів ця істота потрапила не з першою стравою, адже згідно з пунктом 9 Наказу МО України № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування", температура готової їжі до початку її приймання особовим складом повинна бути: для перших страв — не нижче 75 °C, а в казані взагалі був окріп — 100°C і рачок би почервонів", - підкреслили в Міноборони.

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Зазначається, що в цьому впевнені і в Харківському національному університеті Повітряних Сил, звідки і з'явилося відео. У посадових осіб, відповідальних за харчування курсантів і цивільних кухарів, які працюють в їдальні, величезні підозри в достовірності цього ролика. Дуже схоже, що він зрежисований.

"Керівництво навчального закладу провело власне розслідування, чи могло подібне трапитись у їхній їдальні і виявило цікавий факт. За інформацією т.в.о. начальника університету полковника Андрія Бережного, відео з’явилося в інтернеті по обіді 22 квітня на одному з російських інтернет-ресурсів. Тоді ж у військовому виші негайно перевірили їдальню, але подібних істот не виявили. Дане створіння абсолютно не притаманне фауні України і схоже на ракоподібних, які живуть у північних морях і океанах. Тобто на суходолі чи в приміщеннях кухні та їдальні ХНУПС воно навіть теоретично не вижило б, і у Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині. Або ще як реквізит аматорського відео", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше народний депутат Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, яка плаває в борщі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Чувствуется, что в Минобороны специалисты широкого профиля...по отмазкам.
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05.05.2021 09:59
+7
Заходит нищий в столовую, жрать хочется-жуть.
Смотрит мужик сидит, прикрывшись газету читает, а перед ним полная тарелка борща. Нищий тихонько подсел к нему за столик, тарелку с борщом к себе перетянул и быстро съел борщ, вдруг видит на дне большущий таракан, сразу и блеванул всё назад в тарелку. Мужик напротив, опускает газету и спрашивает его.
- Борщ ел?
- Ел!
- На дне таракана видел?!
- Видел!!
- Я тоже!
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05.05.2021 10:07
+6
"Как хорошо что в мире есть РФ и Путин", тому що будь-яка планета повинна мати помийку, у якій локалізований весь відстій і сміття.
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05.05.2021 10:11
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Чувствуется, что в Минобороны специалисты широкого профиля...по отмазкам.
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05.05.2021 09:59 Відповісти
Бо основну частину часу проводять на риболовлі, у рибаків намьотаний глаз - можуть зі 100 метрів відрізнити рака від приманки. Борщ с "раком": В Минобороны заявили, что видео из столовой ВСУ является срежиссированным - Цензор.НЕТ 7703
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05.05.2021 10:02 Відповісти
Прогнозирую, что вскорости, подобных видео появится десятки!...
Если начальство не начнёт запрещать солдатам носить смартфоны в столовые.
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05.05.2021 10:03 Відповісти
Це морський тарган з рибної консерви, і це був не борщ, а якась невідома рибна юшка.

Борщ с "раком": В Минобороны заявили, что видео из столовой ВСУ является срежиссированным - Цензор.НЕТ 877

Борщ с "раком": В Минобороны заявили, что видео из столовой ВСУ является срежиссированным - Цензор.НЕТ 1040
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05.05.2021 10:04 Відповісти
Повага за самий влучний і цінний коментар у темі.
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05.05.2021 12:52 Відповісти
Морско́й тарака́н, или ставница, - вид бентических изопод из семейства Chaetiliidae. Распространена вдоль берегов Северного Ледовитого океана и севера Тихого океана. Проживает также в солоноватом Балтийском море, где отмечается как ледниковый реликт.
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05.05.2021 14:06 Відповісти
Т.е. действительно ракообразное, которое в горячей воде покраснело бы
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05.05.2021 14:07 Відповісти
Ніт.
Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 4577

Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 4449
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05.05.2021 15:05 Відповісти
"Как хорошо что в мире есть РФ и Путин", тому що будь-яка планета повинна мати помийку, у якій локалізований весь відстій і сміття.
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05.05.2021 10:11 Відповісти
Все вірно він сказав . Ну а чом би кацапам і не скористатись проблемами з соціалкою в Україні , для " розхитування човна" . Як там співається у відомій піратській пісні - для достіженья целі , всє срєдства хороши . Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 2969 .
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05.05.2021 10:21 Відповісти
Кацап, затасуй свої умозаключєнія знаєш куди? Я іноді заходжу на ваші кацапсячі сайти, особливо на маілСру та читаю, що ************ пропаганда там пише та які коментарі кацапи пишуть під ними. Зараз, вже не раз зустрічав, таку пульку що Україна робить провокативні постріли на лінії зіткнення тому, що мешканці так званих ордло живуть краще ніж люди неокупованих територій. Мовляв це українську владу і ВСУ так бісить, що вони починають стріляти. Я розумію, що це пишуть боти кремлівські в коментах, але ж факти є фактами що кремлівська пропаганда вже незає як (на кацапській) ізворачіваться. Так, що я допускаю, що подібні відео зявляються не без участі кацапів.
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05.05.2021 10:22 Відповісти
І подруге, кацап, коли таке говрив Яценюк? Вам кацапам Яценюк, Турчинов та Порошенко в гузні постійно *********. Значить все правильно робили, молодці!
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05.05.2021 10:34 Відповісти
Заходит нищий в столовую, жрать хочется-жуть.
Смотрит мужик сидит, прикрывшись газету читает, а перед ним полная тарелка борща. Нищий тихонько подсел к нему за столик, тарелку с борщом к себе перетянул и быстро съел борщ, вдруг видит на дне большущий таракан, сразу и блеванул всё назад в тарелку. Мужик напротив, опускает газету и спрашивает его.
- Борщ ел?
- Ел!
- На дне таракана видел?!
- Видел!!
- Я тоже!
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05.05.2021 10:07 Відповісти
Если еще во время СССР на кухне военного училища был отдельный повар, готовящий еду для руководства (из отдельных особых продуктов), то представляю, что сейчас едят курсанты и что жрет "военно-институтская элита". Поэтому, верить отпискам этих ...... нельзя. В столовых НАТО командир части ест в одном зале с солдатами и выбирает блюда на общей раздаче. За тем, что и как ест их командир следит вся часть. Я думаю, нормальной пищей для курсантов и солдат она станет только тогда, когда ее публично будет есть командование.
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05.05.2021 10:12 Відповісти
Так і має бути, щоб командир був разом з підлеглими. А скільки командирів загинули на фронті?
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05.05.2021 10:20 Відповісти
Сашко, назви мені училище, де таке було... Я от думаю - чотири роки в училищі військовому провчився, чотири роки проходив у наряд по кухні - впритул такого не бачив... Більш того, кілька разів накривав стіл для чергового по училищу, його помічника - накладали з котлів, у яких готували для курсантів. Рота забезпечення учбового процесу (солдати строкової служби), їли у нашій же їдальні... "Казки" не розказуй... Єдина різниця в училищному харчуванні - у курсантів льотних училищ - у них харчування, особливо під час льотної практики, відрізнялося від загальновійськового, чисто з фізіологічних причин... Наприклад, виключалися бобові - при польотах животи "пучило". Давали молоко, був так званий "стартовий" сніданок. Не знаєш - не "фантазуй", будь ласка... Можу допустить, що в якихось училищах могли дозволить приготування їжі для офіцерського складу (в польових умовах, наприклад, чи для холостяків), однак, це робилося за плату... Я сам так харчувався, у їдальні для льотно-технічного складу, поки сім"я не приїхала. Однак, з мене відраховували кожен місяць гроші з грошового забезпечення. І я, лейтенант, заступник командира роти, мав їжу по пайку техніків - курсанти-льотчики мали пайок кращий...
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05.05.2021 11:48 Відповісти
Калінінградське Вище Військово-Морське Училище, факультет РТР ГРУ ГШ МО СССР. Поряд, на Радянському Проспекті (доси існуючому), знаходились підрозділи штабів Балтійського Флоту та Прибалтійського Військового Округу. У нас на камбузі існував окремий харчоблок, де для них готували їжу. Але я не можу сказати, що добре кормили тільки курсантів нашого закладу. Після випуску у 1981 році, я багато років прослужив у морській розвідці, офіцери їли майже те саме, що і строкова служба. "Боевой носимый паек" був однаковий, але офіцерам дозволявся алкоголь. У Афгані та Африці їли геть однакове.
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05.05.2021 12:18 Відповісти
Ну і що? Це суперечить тому, що я сказав? Візьми в руки "Руководство по пищевому обеспечению военнослужащих офицерского состава СА и ВМФ СССР", і почитай... Там розписано те, що я тобі написав... Готувать, при в/ч чи училищі, для офіцерського складу, могли... Однак це робилося у виключних випадках, коли поряд не існувало інших закладів харчування. Для цього потрібен був наказ командувача ВО чи роду військ. Харчування організовувалося за плату - у вигляді затвердженого переліку страв. Однак, я подібне бачив, на практиці, лише двічі. Харчування в бойових умовах організовувалося по-іншому. А ти пишеш так, нібито офіцери курсантів "об"їдали"....
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05.05.2021 12:32 Відповісти
Ні, це зовсім не заперечує те, що Ви сказали. Якщо Ви звернете увагу, то побачите, що я вів мову про різницю у харчуванні "військово-інститутської еліти" та теперішніх діючих курсантів військових закладів України. Мій коментар починався зі слів " Якщо ще за часів СРСР..." А про окремий харчоблок я добре знав як заступник командира взводу, який розписував робочими у варцехи камбузу із складу чергового взводу. Мову я вів про те, що досить окремого столування "особливого" війського складу. У Литві командир батальйону харчується в одному приміщенні з особовим складом і вибирає меню на загальній роздачі. Чи Ви маєте на це особливу думку. Будь ласка, напишіть.
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05.05.2021 12:57 Відповісти
Ти написав про війська СРСР. Я тобі пояснив усю "внутрішню кухню" харчування у військах, бо застав, уже будучи юрисконсультом з"єднання, ті часи, коли в ВСУ діяло ще радянське "Керівництво по харчуванню....". А я, за своїми посадовими обов"язками, близько 80% службового часу витрачав на тилові служби в/ч - договори, закупки, претензійна робота... Так що я "трішки тямлю" в цьому... Щоб був порядок, треба самому розуміть - де можуть вкрасти, як вкрасти, як обдурить, як "змухлювать". А для цього треба знать всі керівні документи, на рівні начпрода в/ч, а то і краще... Мене, років з 15 тому, розбуди серед ночі, спитай, де знайти правила заміни тих чи інших продуктів, при організації котлового забезпечення, норми того чи іншого пайка - відповів-би, відразу...
Ще раз пояснюю - в ВСУ, поза межами районів бойових дій та навчань (тобто, не в польових умовах), харчування котлове, для офіцерського складу, не передбачалося. Зараз не знаю, бо вже давно звільнився і нових керівних документів не знаю. Про організацію харчування в литовській армії не знаю. Там вона НАТОвська. Крім того, сумніваюся, що командир їсть разом зі строковиками... Скоріш всього, харчування спільне з контрактниками... А це різні речі... Я і то не дозволяю собі "обсмоктувать" те, в чому я не тямлю та, на даний час, погано (на мою думку) орієнтуюсь у ******** керівних документах.. Ти ж, судиш, взагалі не маючи поняття про предмет обговорення... Твої "розмишлізми", на рівні "замка" ВМФ СРСР - все одно що "умовиводи" Ванька-водопровідника, про організацію інфраструктури мегаполісу... Так навіщо ж вносить плутанину туди, в чому сам розібраться не можеш?
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05.05.2021 13:31 Відповісти
Нажаль, Збройні Сили України формувались на підставі нормативно-правової бази СРСР і там ті, хто вважав себе військовими, "за своїми посадовими обов"язками, близько 80% службового часу витрачали на тилові служби в/ч - договори, закупки, претензійну роботу", тобто крали.Так я розумію ти не офіцер, а ЧМОшник (частини матеріального забезпечення). Коли ти вирішуєш, чи "обсмоктувати" мені підняті питання чи ні, у мене, пане інтенданте, лише одне питання: "хатинку встиг збудувати?". Я розумію тепер, чому в тебе викликає подив, що командир батальону у Литві харчується на загальних підставах. Як би ти був військовим, то тебе б хоч трохи цікавило військові питання і ти знав би, що у Литві з 2008 року нема строкової служби, там армія контрактна. А тепер тобі залишилось одне - прикривати халимонів.
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05.05.2021 17:00 Відповісти
Я останній коментар писав, і думав - ти визнаєш, що ти поліз "рассуждать" у ту сферу, в якій не тямиш, чи, як основна маса "писарчуків", "станеш дибки" і будеш будь-яким способом захищать своє "ущемлене ЕГО"? На жаль, сталося друге... Ти звичайний дріб"язковий "брюзга"... Про таких ми колись казали - "Людина "бореться за справедливість" не тому, що така "правильна", а тому що їй самій "ласий шмат не дістався...". Такі, як ти, уявить не можете людей, що не живуть за вашими поглядами.... Саме з-за того, що я не зміг бороться з тими, що крали (бо вони мали високих покровителів у "верхньому" штабі), я поїхав з Криму і дослужував у іншому місці, під керівництвом порядного командира... І покинув адвокатствувать, коли засилля хабарництва в судах перевищило рівень мого терпіння. А ти - звичайний "совок", якого "бісить" те, що ти не встиг, як інші, "дорваться до кормушки"... Ти навіть опустився до такого: "...ті, хто вважав себе військовими, "за своїми посадовими обов"язками, близько 80% службового часу витрачали на тилові служби в/ч - договори, закупки, претензійну роботу..тобто крали.Так я розумію ти не офіцер, а ЧМОшник (частини матеріального забезпечення)...". Телепню, ти хоч Статут внутрішньої служби відкрий, та почитай посадові обов"язки юрисконсульта в/ч!... Саме це і є його роботою. З твоїми поглядами і адвокат - "колекціонер грошових знаків", а лікарі - суцільні хабарники...
Жаль... Я був більш високої думки про тебе...
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05.05.2021 17:23 Відповісти
Мені пох, що думають про мене штабні криси, які присосалися до армії і прикривали (і зараз це роблять) розкрадання власності держави. Такі як ти, і у житті вважають, що усі служать тільки щоб "дорваться до кормушки". Ти, кримський херой, навіть не звернув уваги на роки, коли мені довелось служити. Що, встиг прилаштуватись на новому місці? Для тебе головним документом було "Руководство по пищевому обеспечению военнослужащих офицерского состава СА и ВМФ СССР", а для мене Бойовий та Корабельні Устави. Тепер такі адвокати, як ти, прикривають крадіїв у Збройних Силах та, як собаки, кидаються на усіх, хто пробує підняти цю тему. А совок це ти, який не розуміє особливостей бойової служби. Ти хоч геморой штабний вилікував, вояка?
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05.05.2021 18:06 Відповісти
Посмерди, посмерди... Ач, "закрутився", наче воша на гребінці...". Видно, я "попав у точку"... Ти звичайний "невдаха по життю", що ненавидить не себе, а оточуючих за те, що ти не досяг того, що хотів, у житті... Мені тебе жаль... Бо тебе зжирає твоя ж злоба....
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05.05.2021 19:13 Відповісти
Лікуйся, кримський сепар. Накрав там, тепер крадеш тут, гнида штабна.
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05.05.2021 19:34 Відповісти
Ой, як же ж тебе "ковбасить"... Не лопни від злості...
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05.05.2021 19:40 Відповісти
Та ти, воша штабна, мені глибоко пох. З тобою стало все ясно, коли ти почав захищати крадіїв у лавах ЗСУ. Що, сепар, проколовся?
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05.05.2021 19:51 Відповісти
Телепню, ти сам собі щось понапридумував, сам себе в тому придуманому запевнив, а зараз сам не хочеш признать, що "дурі напоров"... Авжеж, легше звинуватить у всіх своїх "просерах" когось, а не визнать свою помилку... Ти не знаєш мене, тобі не відомо, де я працював, як саме... Однак ти впевнений, що всі, хто причетний до тилового забезпечення військ - злодії... Так ведуть себе лише тупі, заздрісні невдахи, яких "жаба давить", бо вони вважають, що їх "обійшли більш хитрі...". А допустить, що в будь-якій області діяльності можуть буть і чесні люди, у тебе розуму не вистачає... Тут я тобі не порадник... Почну тобі доводить, що я чесно працював - так це ж тобі - "єлєй на рану" : "Ага!!! Виправдовується! Значить, точно крав!!!" Так що хай краще тебе злоба душить від невідомості і заздрості - у мене, на відміну від тебе, "життя вдалося...".
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05.05.2021 20:39 Відповісти
Кримський сепар, я тобі вже писав, драпунів ніде не ******* і ти мені глибоко пох. Накрав та став патріотом? Зато тепер усі на сайті знають, що "Яровий холодець" кримська консерва, яка стала адвокатом у крадіїв постачання харчів у ЗСУ.
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05.05.2021 20:48 Відповісти
Якщо людина пише, що всі навкруги - злодії і падлюки, варто їй у дзеркало глянуть - може, з нею самою "щось не так"? Давай, "наярюй" язиком... Може, тобі стане легше?
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05.05.2021 20:59 Відповісти
Я пишу тільки про те, що злодії покривають зловживання при постачанні харчових продуктів в ЗСУ, а кримський інтендант працює адвокатом у зловмисників. Де ти, убогий, бачив ненависть та заздрість до оточуючих? Я, окрім тебе, нікого не згадав. Чи ти вважаєш, що ти і є "усі навкруги"? Тільки збіднілі невдахи у кожному бачать невдах. Між іншим, ЧМО - (по-росйськи ЧМО - части материального обеспечения), це твоя посада, сам написав. Я розумію, хтів би дупу втерти, та час минув.
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05.05.2021 21:13 Відповісти
Ти, придурок, навалив тут купи лайна, обпаскудив незнайомих тобі людей, понапридумувавши та понанаприписувавши їм того, що вони не робили, включаючи й мене, і ще шукаєш собі виправдання? Кому ти ОЦЕ писав?
Я из флотских, а ты, по видимому, из отравленных волосатым салом ( зэков и тех, которые их стерегли). Ведь сидел или стерег, краснопагонник?
05.05.2021 11:16

Я бачу, який ти "знавець" армії... Ти навіть не знаєш, що юрисконсульт не відноситься до тилових служб, а є помічником командира в/ч з юридичних питань, і підкоряється лише йому... Був ти "совком", ним ти і залишився... Не виключено, що тебе "з тріском" витурили з армії, і тебе злоба задавила... Бачив я таких, "борцунів за справедливість", бо часто допомагав командиру вести особистий прийом військовослужбовців та членів їх сімей. Так що зустрічав подібні "типажі"... Вважали завжди себе правими у всьому, а навкруги них - одні "сволочі", і "хапуги", що не дають "самомому правильному" робить кар"єру...
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05.05.2021 21:26 Відповісти
По-перше, це ти вліз у мій комент першим. По-друге, це саме ти почав виправдовувати зловживання при харчовому постачанні у військовому закладі, по-трет'є, це саме ти написав, що втік з лав ЗСУ та прилаштувався адвокатішкою, по-четверте, сам написав, що для тебе керівними були "Руководство по пищевому обеспечению военнослужащих офицерского состава СА и ВМФ СССР", і почитай...
Сепар, зміни нік. Холодний Яр це святе. А ти усього лиш ольгінська потвора. Кацапе, не вмри від інфаркту, будь ласка.
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05.05.2021 21:43 Відповісти
Ти дебіл, тому що:
1. Ти пишеш на загальному форумі, і кожен має право висловить свою думку, якщо не згоден з дописувачем. А ти, на мою думку, як людини, що розуміє питання, написав ідіотизм.
2. Я не виправдовував "зловживання", а пояснив тобі, спокійно, що ти не розбираєшся у порядку харчового забезпечення в Радянській армії.
3. З лав ЗСУ я не "втікав", а вислужив більше 25 років, а потім пішов на ветеранську пенсію. А адвокатом працювать, будучи на пенсії, при наявності знань і маси вільного часу, ніхто мені не забороняв
4. Те, що я знав керівні документи, які регулюють тилове забезпечення в/ч - це не недолік, а моя повсякденна робота, коли я не тільки радив командиру, як краще організувать роботу служб тилу, але й готував юридичні документи, що цього стосувалися.
5. Судячи з твоєї озлобленості, ти "розумово обмежена людина" з мізками сержанта, що нічого в армії не добилася, працювала "підмітайлом"... Керівник з тебе - "як з лайна - куля...", а "замашки" - наполеонівські...
Так що давись від злоби, скільки хочеш... І запам"ятай - в усіх невдачах, в першу чергу, вину треба шукать в собі, а не в оточуючих...
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05.05.2021 22:29 Відповісти
Лікуйся, придурок.
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06.05.2021 07:40 Відповісти
Навіщо? Мені це не потрібно... А от тебе, недоумка, я "полікував" непогано... Ач, як тебе, другий день, "тіпає"... Ти, салабон, з армії виніс одне - заздрість до розумніших і успішніших... Але тут я тобі не помічник : "Нема розуму - не купиш...". Або, як кажуть в Росії - "Нет ума в голове - в шапку не накидаешь...". І щось мені здається, що ти повз Калінінградське училище лише ходив та з вулиці бачив... Туди придурки рідко потрапляли... Хіба що в екіпаж забезпечення учбового процесу... Бо у тебе мізки "матросні з берегової служби", а не офіцера, що служив у "подфлоті"...
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06.05.2021 08:23 Відповісти
"Ковбасить", дорогий, саме тебе... Бо я тебе "по підлозі розмазав", і довів, що ти - тупий баландьор", не більше....
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06.05.2021 08:41 Відповісти
Прошу вибачити за орфографічні помилки. Сильно сміявся під час набору текста.
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06.05.2021 08:42 Відповісти
Та у тебе, в першу чергу, помилки не "орфографічні", а психічні і стилістичні... Чисто Гугловські... Не "текста", а "тексту", телепню... А задоволення ти отримуєш не від мого "вереску" - тут його немає, я просто спокійно "розжовую" тобі те, що ти, якби був офіцером, то знав-би. Ти отримуєш задоволення від отримання грошей за свою "блювоту"...
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06.05.2021 08:51 Відповісти
Так у мене завжди виходить... Бо маю знання необхідні, на відміну від тебе, телепня... Я все більше впевнююсь, що ти не старий офіцер, а "салабон", троль з "Лахти", який "косит "пад хахла"...
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06.05.2021 09:08 Відповісти
наш прапор тоже ел в общей столовой. Только ему повара отдельно готовили. Это еще при совке было
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05.05.2021 13:05 Відповісти
В МО окопались редкостные гниды. Почему халимон монополизировал питание и кормит ВСУ гнильём? Будет ответ? Или опять "срежисированно"?
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05.05.2021 10:18 Відповісти
В самой лучшей савецкой армии пабедителей, питание было херовым-херовым, волосатое сало и часто каша с нескольких круп, вперемешку с сухой картошкой, для разнообразия капустное рагу три раза в день и по два вареных яйца, как праздник в воскресенье. Было правда, кто-то жалобу написал Язову, комиссия приехала, раз.бала, всё было цивильно месяц, потом опять скотилось до хлева со свиньями. Борітеся-поборете, як казав Великий Українець, захищайте свої права.
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05.05.2021 10:19 Відповісти
Не пиши глупости, ты, если служил, то служил во время распада Союза (Язов стал Министром Обороны в 1987 году), а я служил еще при Устинове и Соколове, тогда кормили отлично. В военных училищах и в плавсоставе даже отсутствовало такое понятие как положенная норма (пайка).
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05.05.2021 10:30 Відповісти
Та ты с чекирастов, тада верю. Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 5563 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 5563 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 5563
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05.05.2021 11:09 Відповісти
Я из флотских, а ты, по видимому, из отравленных волосатым салом ( зэков и тех, которые их стерегли). Ведь сидел или стерег, краснопагонник?
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05.05.2021 11:16 Відповісти
Не угадал, угадайка. Усе мархлот и пагранцы при камунаглистах чекирастили, не какетничай, я в в отличии от тебя это лично знаю. ПС. Корку чекираскую спалил или под матрасом заныкал. Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 1392 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 1392 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 1392
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05.05.2021 11:33 Відповісти
Научись писать, отравленный волосатым салом. Служил в ВВ или стукачом при оперуполномоченному особисту КГБ? Сам пишешь, что это знаешь лично.
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05.05.2021 11:52 Відповісти
Апять чекираст не угадал, мине жоперупалнамаченные честь сваю атдавали. Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 741 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 741 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 741
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05.05.2021 20:39 Відповісти
я служил при обоих. По разному было. Сухпаек еще более менее (тушенка, каша с мясом, рыба) А в столовой - гречка, перловка, картошка. Все на комбижире.
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05.05.2021 13:10 Відповісти
Нашли что мусолить. Балбес курсант, возомнив себя супер остроумным блогером, записал это эпическое видео. А вот как это видео попало в сети роспропаганды с этого остряка надо спросить по полной. О депутнаше вообще молчу там Рада такая.
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05.05.2021 10:25 Відповісти
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется "Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни". Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.

Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.

(с) Владимир Сорокин "Землянка"
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05.05.2021 10:25 Відповісти
А дядя сымаить сапаги и партянки и моить наги у той катле. Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 120 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 120 Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 120
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05.05.2021 11:11 Відповісти
Служил срочную в ВВ МВД (1988-1989 г.г.), в Киргизии. Кормили отлично, без балды. Задрачивала баранина (я тогда не ел и сейчас). Потом ее убрали была кенгурятина и свинина. В военном училище в Харькове, кормили ужасно - от слова полный пипец. Хорошо был свободный выход мотались в гражданскую столовку. И \то кормили курсантов (вашу тудой сюдой). Так что совдеповсой гидоти за 4-ре года в ВУ напробовался до несхочу....
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05.05.2021 10:27 Відповісти
В тебе на фото морська блоха.
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05.05.2021 15:08 Відповісти
Это морская мокрица или водяной ослик на Азове.
Морская блоха выглядит так
Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано - Цензор.НЕТ 6669
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05.05.2021 15:44 Відповісти
Твій морський ослік на Азові і є блоха, нас минулого року такі ледь не з'їли. І в креветках вони теж часті гості.
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05.05.2021 16:00 Відповісти
Калінінградське Вище Військово-Морське Училище. Поряд, на Радянському Проспекті (доси існуючому), знаходились підрозділи штабів Балтійського Флоту та Прибалтійського військового округу. У нас на камбузі існував окремий харчоблок, де для них готували їжу. Але я не можу сказати, що добре кормили тільки курсантів нашого закладу. Після випуску у 1981 році, я багато років прослужив у морській розвідці, офіцери їли майже те саме, що і строкова служба. "Боевой носимый паек" був однаковий, але офіцерам дозволявся алкоголь. У Афгані та Африці їли геть однакове.
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05.05.2021 12:14 Відповісти
Це не муляж, а ракоподібна тварина яка називається "Морский тарган", "Saduria entomon". Іноді, при поганій сортировці, попадають у рибні консерви типу "Килька", "Сардина", "Шпроты". Рачок придатний у їжу, якщо не звертати уваги на його неапетитний зовнішній вигляд.
До речі, на відео чутно як курсант при помішуванні страви говорить "ще риба якась", що свідчить не про традиційний борщ, а саме про страву з морепродуктами.
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05.05.2021 12:40 Відповісти
Эта особь гуглится за пару минут. Попало в юшку вместе с рыбой, при этом съедобное. А минобороны бы меньше отмазок придумывать. Написали бы как есть и никаких вопросов бы не возникло.
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05.05.2021 13:42 Відповісти
Вони просто ЦН не читають, бо ми вже давно з цим тарганом все вияснили.
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05.05.2021 15:21 Відповісти
Зачем оправдываться? Написали бы что курсантам положен усиленный протеином (мокрицами) обед. Была бы видна забота о здоровье подчиненных.
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05.05.2021 13:45 Відповісти
У нас на флоте так заботились, что при стоянке корабля на базе у причала давали консервированный хлеб из запасов царя гороха весь сплошь червивый. Интернета со смартфонами тогда еще не было и за попытку поднять бунт на корабле как на революционном "Потемкине" был показательно наказан. Кстати, менее брезгливые жевали этот хлеб за обе щеки и никто, кстати, от этого не пострадал.
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05.05.2021 13:52 Відповісти
95 квартал и в МО пробрался......
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05.05.2021 14:12 Відповісти
 
 