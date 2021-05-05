Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано
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У Міністерстві оборони України відреагували на ролик, в якому в курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил у тарілці було знайдено ракоподібне.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У міністерстві заявили, що ракоподібне нагадує силіконову іграшку або приманку для морської риболовлі, "яку в цьому випадку застосували як реквізит у відеоролику, щоб викликати певну реакцію у глядачів".
"З наших джерел із наукового середовища зоологів стало відомо, що зафільмована істота — дійсно ракоподібне, рачок, з харчовими якостями, як і у креветок. Ба більше, на відео видно, що ця істота не варилась у казані разом із борщем, адже ракоподібні, потрапивши в температуру 100 °C, отримують червоне забарвлення, такі властивості тканин їхнього тіла. У кадрі ж створіння зовсім не червоне, а зелено-коричневе, тобто не варене. Отже, в казані воно не було. Тобто у тарілку харківських курсантів ця істота потрапила не з першою стравою, адже згідно з пунктом 9 Наказу МО України № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування", температура готової їжі до початку її приймання особовим складом повинна бути: для перших страв — не нижче 75 °C, а в казані взагалі був окріп — 100°C і рачок би почервонів", - підкреслили в Міноборони.
Зазначається, що в цьому впевнені і в Харківському національному університеті Повітряних Сил, звідки і з'явилося відео. У посадових осіб, відповідальних за харчування курсантів і цивільних кухарів, які працюють в їдальні, величезні підозри в достовірності цього ролика. Дуже схоже, що він зрежисований.
"Керівництво навчального закладу провело власне розслідування, чи могло подібне трапитись у їхній їдальні і виявило цікавий факт. За інформацією т.в.о. начальника університету полковника Андрія Бережного, відео з’явилося в інтернеті по обіді 22 квітня на одному з російських інтернет-ресурсів. Тоді ж у військовому виші негайно перевірили їдальню, але подібних істот не виявили. Дане створіння абсолютно не притаманне фауні України і схоже на ракоподібних, які живуть у північних морях і океанах. Тобто на суходолі чи в приміщеннях кухні та їдальні ХНУПС воно навіть теоретично не вижило б, і у Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині. Або ще як реквізит аматорського відео", - додали в Міноборони.
Нагадаємо, раніше народний депутат Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, яка плаває в борщі.
Будь ласка, зачекайте...
Если начальство не начнёт запрещать солдатам носить смартфоны в столовые.
Смотрит мужик сидит, прикрывшись газету читает, а перед ним полная тарелка борща. Нищий тихонько подсел к нему за столик, тарелку с борщом к себе перетянул и быстро съел борщ, вдруг видит на дне большущий таракан, сразу и блеванул всё назад в тарелку. Мужик напротив, опускает газету и спрашивает его.
- Борщ ел?
- Ел!
- На дне таракана видел?!
- Видел!!
- Я тоже!
Ще раз пояснюю - в ВСУ, поза межами районів бойових дій та навчань (тобто, не в польових умовах), харчування котлове, для офіцерського складу, не передбачалося. Зараз не знаю, бо вже давно звільнився і нових керівних документів не знаю. Про організацію харчування в литовській армії не знаю. Там вона НАТОвська. Крім того, сумніваюся, що командир їсть разом зі строковиками... Скоріш всього, харчування спільне з контрактниками... А це різні речі... Я і то не дозволяю собі "обсмоктувать" те, в чому я не тямлю та, на даний час, погано (на мою думку) орієнтуюсь у ******** керівних документах.. Ти ж, судиш, взагалі не маючи поняття про предмет обговорення... Твої "розмишлізми", на рівні "замка" ВМФ СРСР - все одно що "умовиводи" Ванька-водопровідника, про організацію інфраструктури мегаполісу... Так навіщо ж вносить плутанину туди, в чому сам розібраться не можеш?
Жаль... Я був більш високої думки про тебе...
Я из флотских, а ты, по видимому, из отравленных волосатым салом ( зэков и тех, которые их стерегли). Ведь сидел или стерег, краснопагонник?
05.05.2021 11:16
Я бачу, який ти "знавець" армії... Ти навіть не знаєш, що юрисконсульт не відноситься до тилових служб, а є помічником командира в/ч з юридичних питань, і підкоряється лише йому... Був ти "совком", ним ти і залишився... Не виключено, що тебе "з тріском" витурили з армії, і тебе злоба задавила... Бачив я таких, "борцунів за справедливість", бо часто допомагав командиру вести особистий прийом військовослужбовців та членів їх сімей. Так що зустрічав подібні "типажі"... Вважали завжди себе правими у всьому, а навкруги них - одні "сволочі", і "хапуги", що не дають "самомому правильному" робить кар"єру...
Сепар, зміни нік. Холодний Яр це святе. А ти усього лиш ольгінська потвора. Кацапе, не вмри від інфаркту, будь ласка.
1. Ти пишеш на загальному форумі, і кожен має право висловить свою думку, якщо не згоден з дописувачем. А ти, на мою думку, як людини, що розуміє питання, написав ідіотизм.
2. Я не виправдовував "зловживання", а пояснив тобі, спокійно, що ти не розбираєшся у порядку харчового забезпечення в Радянській армії.
3. З лав ЗСУ я не "втікав", а вислужив більше 25 років, а потім пішов на ветеранську пенсію. А адвокатом працювать, будучи на пенсії, при наявності знань і маси вільного часу, ніхто мені не забороняв
4. Те, що я знав керівні документи, які регулюють тилове забезпечення в/ч - це не недолік, а моя повсякденна робота, коли я не тільки радив командиру, як краще організувать роботу служб тилу, але й готував юридичні документи, що цього стосувалися.
5. Судячи з твоєї озлобленості, ти "розумово обмежена людина" з мізками сержанта, що нічого в армії не добилася, працювала "підмітайлом"... Керівник з тебе - "як з лайна - куля...", а "замашки" - наполеонівські...
Так що давись від злоби, скільки хочеш... І запам"ятай - в усіх невдачах, в першу чергу, вину треба шукать в собі, а не в оточуючих...
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
(с) Владимир Сорокин "Землянка"
Морская блоха выглядит так
До речі, на відео чутно як курсант при помішуванні страви говорить "ще риба якась", що свідчить не про традиційний борщ, а саме про страву з морепродуктами.