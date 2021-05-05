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Новини ПодіїФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
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бойовик (3383) лікарня (1097) обстріл (20932) тероризм (2785) Красногорівка (78) 28 окрема механізована бригада (136)

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Вчора, 4 травня, о 23.30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня, розташована за адресою: вул. Нахімова 1а, а також сусідні будівлі, які залишилися без світла.

Про це повідомив пресцентр 28 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу перебувало 45 мирних мешканців, які проходили лікування на стаціонарі. На щастя, ніхто не постраждав. Подібні обстріли мирних міст в контексті загострення на передовій свідчать про те, що окупаційні війська намагаються дестабілізувати обстановку в середині міста", - випливає з повідомлення.

При цьому наголошується, що для досягнення такої злочинної мети, вони прицільно пошкоджують інфракструктуру міст, яка не має для них ніякої цінності.

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"Ось такий він – "русский мір"", - підсумували в бригаді.

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 01
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 02
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 03
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 04

За даними Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації, вчора вночі окупанти обстріляли Красногорівку, в результаті чого пошкоджена Мар'їнська центральна районна лікарня.

"Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 і пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 05
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 06
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».

Andrei Piontkovsky (с)
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05.05.2021 10:00
+9
Во 2-Мировой американцы на войне с немцами стреляли с пушечки калибра 76 мм. установленной на танкетке "Шерман", а кацапы "на гражданскам канфликте в Украине" бла, "при пиримирии" обстреливают украинцев из минометов калибра 120 мм.
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05.05.2021 10:01
+9
І ГОЛОВНЕ ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ГУНДОСИТЬ ЩО НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ, ДЕБІЛ ТОБІ В ХАТУ ПРИЛЕТИТЬ ВІДРАЗУ СПІЙМАЄШ КАЙФ У ШТАНИ, НЕ ПОСТРАЖДАВ НІХТО, ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, НИЮТЬ ЩО ВСЕ КЛАС КОЗЛИ.
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05.05.2021 10:53
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Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».

Andrei Piontkovsky (с)
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05.05.2021 10:00 Відповісти
нато в каждую расейскую избу!.... и только так!
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05.05.2021 10:00 Відповісти
Во 2-Мировой американцы на войне с немцами стреляли с пушечки калибра 76 мм. установленной на танкетке "Шерман", а кацапы "на гражданскам канфликте в Украине" бла, "при пиримирии" обстреливают украинцев из минометов калибра 120 мм.
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05.05.2021 10:01 Відповісти
І ГОЛОВНЕ ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ГУНДОСИТЬ ЩО НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ, ДЕБІЛ ТОБІ В ХАТУ ПРИЛЕТИТЬ ВІДРАЗУ СПІЙМАЄШ КАЙФ У ШТАНИ, НЕ ПОСТРАЖДАВ НІХТО, ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, НИЮТЬ ЩО ВСЕ КЛАС КОЗЛИ.
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05.05.2021 10:53 Відповісти
Я ж, надіюсь, ми не "правакувалі"? Нам стріляти не можна. Тамженашілюді"
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05.05.2021 10:41 Відповісти
Хер вы там докажите, что это не ВСУ...
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05.05.2021 10:46 Відповісти
Не думаю что там вата поумнела ((((
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05.05.2021 10:49 Відповісти
таки да, пациенты етой больницы еще недавно кричали: "путен помоги! путен ввиди!"
наверно и после етого у них ума в голове не прибавилось
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05.05.2021 13:30 Відповісти
Местные хоть поняли кто стрелял ?
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05.05.2021 10:54 Відповісти
им соловьев и скабеева расскажут, кто стрелял
а украинских телеканалов там нет
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05.05.2021 13:32 Відповісти
Армия не выполняет своей задачи, как и другие государственные институции, не обеспечивает безопасность своих граждан.
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05.05.2021 11:06 Відповісти
та начеб-то ті красногорівчани за той сРЮцький мІр гАласували, от їм подаруночки від ***** і прилетіли.
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05.05.2021 11:35 Відповісти
Тоді нехай вимітаються за поребрик.
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05.05.2021 11:46 Відповісти
"Скрепно".
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05.05.2021 11:49 Відповісти
главное перестать стрелять...тьфу на зесцыкуна
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05.05.2021 18:00 Відповісти
Террористы и кацапы это далеко не одно и то же , террористы убивают ради политических или экономических целей , а кацапы это обычные маньяки которые убивают ради удовольствия , при чем делают они столько сколько существуют на свете .И ради того что бы иметь право убивать , грабить и насиловать они согласны жить в нищете и злыднях.
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05.05.2021 20:46 Відповісти
 
 