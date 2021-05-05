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Новини Політика України
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Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відреагував на заяви Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, про нібито постачання зброї, техніки, а також переправлення "бойовиків" з України. Вся ця інформація нічим не підтверджена.

Таку заяву Дейнеко зробив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава Держприкордонслужби зазначив, що Лукашенко "мінімум" три рази за останні два роки заявляв, що в Білорусь з території України незаконно потрапляє зброя.

"Ні в одному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві - головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати уваги", - сказав Дайнеко.

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Він додав, що охорона кордону на білоруській ділянці посилена, але загроз на цей момент там немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Ага, точно Таракана хотіли крилатими ракетами забомбить.
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05.05.2021 10:09 Відповісти
Дейнеко опроверг заявления Лукашенко/ Но С мая импорт электроэнергии из России и Беларуси может занять 30% оптового рынка
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05.05.2021 10:09 Відповісти
Електроенергія пахне лише в грозу...
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05.05.2021 10:11 Відповісти
Лукашенко все больше и больше превращается ( по сути уже превратился) в что то среднее между Соловьевым- Киселевым-Скобеевой- Кадыровым.
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05.05.2021 10:14 Відповісти
Если лука считает территорию лугандонии Украиной ,то даже редким разом не соврал.
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05.05.2021 10:17 Відповісти
Дейнеко не в курсе, что в 21 веке уже не нужно никаких доказательств? Сами заявления о чем-то и являются доказательствами типа "вполне вероятно".
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05.05.2021 10:20 Відповісти
Истерия перепалок между Лукашенко и олигархической властью Украины, выгодна одним и другим. Поиск внешнего врага, даже там где его нет, отвлекает народ от действий антинародных властей.
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05.05.2021 10:35 Відповісти
Этот выродок Лукашенко является холуем Путлера и делает такие заявления ради поддержания своего статуса верного вассала.Он такое же хворое на всю голову животное,как и Вован кремлевский.
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05.05.2021 10:45 Відповісти
Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали - Цензор.НЕТ 5725
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05.05.2021 11:14 Відповісти
Народ Білорусі -- за Лукашенко, незважаючи на всі "происки врагов" і східних, і західних. Народ санкціями не задушити.
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05.05.2021 12:54 Відповісти
 
 