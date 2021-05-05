Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали
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Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відреагував на заяви Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, про нібито постачання зброї, техніки, а також переправлення "бойовиків" з України. Вся ця інформація нічим не підтверджена.
Таку заяву Дейнеко зробив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Глава Держприкордонслужби зазначив, що Лукашенко "мінімум" три рази за останні два роки заявляв, що в Білорусь з території України незаконно потрапляє зброя.
"Ні в одному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві - головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати уваги", - сказав Дайнеко.
Він додав, що охорона кордону на білоруській ділянці посилена, але загроз на цей момент там немає.
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