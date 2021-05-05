УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13350 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
9 034 37
Крим (12752) вода (910) НААН (19)

В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли

Цьогоріч окупований Крим зіткнеться зі ще більшою потребою у питній воді, ніж була в 2020-му, оскільки зимово-весняні опади так і не сформували необхідного стоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL сказав заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк.

За його словами, більшість снігу пішла на зволоження ґрунту і навіть ця вода випарується через підвищення температури.

"Зимовий сніг не розв’язав водної проблеми через зневоднення території. Більшість снігу пішла на зволоження ґрунту, але не на формування стоку. З травня температура повітря підвищиться і ця вода випарується. Водна проблема в Криму загостриться ще більше", - переконаний експерт.

Також читайте: Окупованому Сімферополю не вистачає води: запаси Тайганського водосховища вичерпано, почали забір із Білогірського

Він нагадав, що торік у Сімферопольському і Таганському водосховищах ще були такі-сякі водні ресурси, а тепер майже всі кримські водосховища абсолютно порожні.

Як повідомлялося, станом на 27 квітня запаси Чорноріченського водосховища, яке живить Севастополь в окупованому РФ Криму, становлять 27,8 млн кубометрів. Їх має вистачити до кінця 2021-го.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Крым... лето 2021 года....
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1131
показати весь коментар
05.05.2021 10:26
+31
Вода пішла з Криму разом з бандерами і повернеться разом з ними.В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 8994
показати весь коментар
05.05.2021 10:30
+24
как в гражданскую В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 8938

" голода не было на всех территориях контролируемых белыми армиями . интервентами . национальными армиями . и прочими батьками и атаманами . голод был только там где была советская власть . он появлялся с ее приходом и исчезал с ее падением
показати весь коментар
05.05.2021 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крым... лето 2021 года....
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1131
показати весь коментар
05.05.2021 10:26 Відповісти
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 4009
показати весь коментар
05.05.2021 10:38 Відповісти
щас зеленский с кравчуком прибегут и подадут воду
показати весь коментар
05.05.2021 10:54 Відповісти
чтобы корова пописала, ее тоже напоить надо.
показати весь коментар
05.05.2021 10:58 Відповісти
зато без биндер

В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 5524
показати весь коментар
05.05.2021 10:28 Відповісти
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1239 За то Крим наш. В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 7970
показати весь коментар
05.05.2021 10:28 Відповісти
В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 257
показати весь коментар
05.05.2021 11:38 Відповісти
Фигня. В небе камнии зато в изобилии.
показати весь коментар
05.05.2021 10:29 Відповісти
и синий туман, похож на обман спасет крысчан
показати весь коментар
05.05.2021 10:54 Відповісти
А нам что до этого?? Это проблема паРаши...причем сугубо личная проблема...
показати весь коментар
05.05.2021 10:29 Відповісти
Тільки потім солончаки опріснювати знову будуть за кошти і ресурсами України.
показати весь коментар
05.05.2021 10:38 Відповісти
А не надо ничего опреснять...как до завоеваения крыма рашкой 200 лет назад развести верблюдов и лошадей...создать заповедник...
На море курорты и рыбфермы
показати весь коментар
05.05.2021 11:01 Відповісти
Ну вы поняли слова незабвенного Москаля, как всегда в тему. В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 727
показати весь коментар
05.05.2021 10:30 Відповісти
Вода пішла з Криму разом з бандерами і повернеться разом з ними.В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 8994
показати весь коментар
05.05.2021 10:30 Відповісти
как в гражданскую В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 8938

" голода не было на всех территориях контролируемых белыми армиями . интервентами . национальными армиями . и прочими батьками и атаманами . голод был только там где была советская власть . он появлялся с ее приходом и исчезал с ее падением
показати весь коментар
05.05.2021 10:50 Відповісти
А ведь интересный факт. Нужно проверить. Думаю, в местах длительного противостояния голод мог и быть, но в тылах его точно не было. Ни в Украине, ни в белом Крыму, ни в Финляндии, ни в Закавказье, ни на Дальнем востоке.
показати весь коментар
05.05.2021 12:01 Відповісти
в данном случае я процитировал Веллера
показати весь коментар
05.05.2021 12:09 Відповісти
Днепр столько пресной воды в море несет - пусть эту воду из моря и черпают . Делов-то !
показати весь коментар
05.05.2021 10:33 Відповісти
Нет не несёт,вся вода которая шла в Крым теперь орошает поля херсонских фермеров и они ее не отдадут крымским пи..орам.
показати весь коментар
05.05.2021 12:13 Відповісти
Крадене поперек горла стане.Пийте каміння.
показати весь коментар
05.05.2021 10:33 Відповісти
На их счастье, зима была более менее снежная и начало весны с осадками. Могло бы быть еще хуже. Но случилось как случилось." Все когда то пройдет ( кончится), пройдет (кончится) и это" как по Соломону. Туристы ( особенно в свете закрытия сообщения с "Хфасшистской" ( как на сейчас) Турцией, рванут в Крым обеспечив их по самые гланды ковидом и безводьем.
показати весь коментар
05.05.2021 10:36 Відповісти
Да насрать.
показати весь коментар
05.05.2021 10:36 Відповісти
Таганское водохранилище? Это где-то на Таганке?
показати весь коментар
05.05.2021 10:41 Відповісти
А пам'ятаєте "Галиция, слушай. Давай разводиться!"
показати весь коментар
05.05.2021 10:46 Відповісти
Если камней с неба будет много, то уровень воды в водохранилищах повысится. В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
05.05.2021 10:50 Відповісти
Оккупанты, не зевайте! Когда по кому-то из вас прилетит камень с неба, от него останется только мокрое место. Слизывайте бегом, пока не высохло!
показати весь коментар
05.05.2021 10:51 Відповісти
Якщо відверто, то більше цікавлять проблеми які існують на Україні. Про Крим тепер нехай Росія "печеться".
показати весь коментар
05.05.2021 10:54 Відповісти
Всё так, земля сухая, родники и речки, питающие водохранилища, пересыхают. Когда будут гореть леса, на запрет их посещения кацапам плевать, тушить их будет нечем. Вчера беседовал с туристами из Москвы, приехавшими с рюкзаками в поход по горному Крыму - дауны не взяли реппелент против клещей, даже не знают, что это такое и что переносят! Я, естественно, не стал помогать убогим советами)))
показати весь коментар
05.05.2021 11:15 Відповісти
)))
показати весь коментар
05.05.2021 17:50 Відповісти
Мне маааасквичи всегда казались немного туповатыми, наивными.
показати весь коментар
05.05.2021 17:51 Відповісти
Меняю кал на мочу.
показати весь коментар
05.05.2021 11:16 Відповісти
Сдохнуть должны все предатели! Карма неудачников!
показати весь коментар
05.05.2021 11:30 Відповісти
Головне, що можна вмерти під власовським прапором і немає биндир.
показати весь коментар
05.05.2021 11:31 Відповісти
В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 4230
показати весь коментар
05.05.2021 11:35 Відповісти
Крысчанам надо жить по принципу-"на безводье и уйх водопровод".
показати весь коментар
05.05.2021 11:45 Відповісти
Вода не главное.... главное скрепы. отсутствие воды очень способствует скрепам и закрепам... еще и победобесие на кону...- жизнь удалась - малина!!!
показати весь коментар
05.05.2021 11:58 Відповісти
воды нет от дефецыта духовных скреп !
показати весь коментар
05.05.2021 12:19 Відповісти
 
 