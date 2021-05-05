В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли
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Цьогоріч окупований Крим зіткнеться зі ще більшою потребою у питній воді, ніж була в 2020-му, оскільки зимово-весняні опади так і не сформували необхідного стоку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL сказав заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк.
За його словами, більшість снігу пішла на зволоження ґрунту і навіть ця вода випарується через підвищення температури.
"Зимовий сніг не розв’язав водної проблеми через зневоднення території. Більшість снігу пішла на зволоження ґрунту, але не на формування стоку. З травня температура повітря підвищиться і ця вода випарується. Водна проблема в Криму загостриться ще більше", - переконаний експерт.
Він нагадав, що торік у Сімферопольському і Таганському водосховищах ще були такі-сякі водні ресурси, а тепер майже всі кримські водосховища абсолютно порожні.
Як повідомлялося, станом на 27 квітня запаси Чорноріченського водосховища, яке живить Севастополь в окупованому РФ Криму, становлять 27,8 млн кубометрів. Їх має вистачити до кінця 2021-го.
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" голода не было на всех территориях контролируемых белыми армиями . интервентами . национальными армиями . и прочими батьками и атаманами . голод был только там где была советская власть . он появлялся с ее приходом и исчезал с ее падением