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Держприкордонслужба готова до впровадження паспортів вакцинації: Це світова перспектива найближчих місяців

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Держприкордонслужба готова до впровадження паспортів вакцинації: Це світова перспектива найближчих місяців

Державна прикордонна служба України готова впроваджувати паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ дозволить людям безпечно подорожувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.

За його словами, щодо ситуації з введенням COVID-паспортів не можна говорити про порушення прав людини.

"Якщо хтось вважає, що це є порушенням прав людини, він може собі просто не робити щеплення", - пояснив Дейнеко.

При цьому він визнає, що якщо людина відмовиться від щеплення, вона не зможе нікуди виїхати.

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"Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що вона не зможе потрапити туди, куди планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення", - вважає глава ДПСУ.

Дейнеко додав, що Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами.

"Якщо будуть прийняті відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього. Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну с введением паспортов вакцинации наше зеленое стадо справится быстро....это же будет за деньги....а деньги зеленое стадо любит...
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05.05.2021 10:55 Відповісти
паспорты вакцинации -дело МОЗ,но отнюдь не госпогранслужбы.Госпогранслужба должна проверять наличие ,или отсутсвие утвержденной В ЕС пи украинской МОЗ - бумаги
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05.05.2021 11:25 Відповісти
украино-индийские прививки ковишобла и еще там какая в Европе не сертифицированы.ГЫ-ГЫ.
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05.05.2021 11:59 Відповісти
держать и не пущать все на что спосбны честные бюрократы. Але ж таких не бывает и выпускают и не задерживают,но только за долю малую вот на это способны. Договоримся.
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05.05.2021 12:38 Відповісти
Еще одна коррупционная тема
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05.05.2021 15:01 Відповісти
Так вся эта "эпидемия" - коррупционная тема
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05.05.2021 16:25 Відповісти
Если люди не могут изобрести лекарства от болезни, они делают бумажки для классификации себя на больных на менее и более процентов.
Космический дурдом - Земля.
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05.05.2021 17:57 Відповісти
 
 