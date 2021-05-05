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Китайська ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю, може у вихідні впасти на Землю, точне місце невідомо, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Події

Китайська ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю, може у вихідні впасти на Землю, точне місце невідомо, - Пентагон

Китайська важка ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю після запуску, може найближчими вихідними увійти в атмосферу і впасти на Землю в невідомому районі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Пентагону Майк Ховард.

За даними Космічного командування, вона увійде в атмосферу "в районі 8 травня", зазначив він.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього", - сказав Ховард. При цьому він вказав, що Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети, уламки якої можуть впасти на Землю.

За словами американських експертів, точно визначити, куди можуть прямувати уламки, в даний момент практично неможливо через швидкість, з якою летить ракета. Навіть невеликі зміни обставин змушують її змінити траєкторію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

"Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня, - заявив телеканалу CNN астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл. - За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль на годину (близько 29 тис. км на годину). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль".

Він підтвердив, що на даний момент визначити, куди полетять уламки, неможливо. Точний район падіння можна буде дізнатися мінімум за кілька годин до входу в атмосферу.

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни. У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Сподіваємося...
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8299
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05.05.2021 10:58
+28
цель большая . надеюсь не промахнутся . тем более 9-го там встречающих будет до фига Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9508
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4342
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05.05.2021 10:58
+25
войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 маяИсточник: https://censor.net/ru/n3263599

Красная площадь - лучшее место...
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05.05.2021 10:58
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Непредсказуемая траектория- это по Воронежу. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8183
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05.05.2021 10:55 Відповісти
нахмоскау!)
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05.05.2021 10:57 Відповісти
Сподіваємося...
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8299
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05.05.2021 10:58 Відповісти
Посмотри на картинку к статье. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9452
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05.05.2021 11:03 Відповісти
Китайские ракеты непредсказуемы, как и пацакские Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6597
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05.05.2021 11:25 Відповісти
Вобщем...
"Мечты-мечты, где ваша сладость?" (С)
А.С. ПУШКИН. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 607
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05.05.2021 11:31 Відповісти
над челябінськом жеж промайнуло...воронєж просить...торік склади під рязанню салютували на путіну в день народження...чим москва на 9 травня гірша, щоб бути без салюту?
-нічим
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05.05.2021 12:41 Відповісти
картинка ничто по сравнению с содержанием статьи... и +\- десятки тысяч км.
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05.05.2021 11:43 Відповісти
там отмечен вариант ? и что , ни какой надежды ?
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05.05.2021 13:09 Відповісти
А ты не видишь, какие варианты?
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05.05.2021 13:18 Відповісти
..надежда умирает последней
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05.05.2021 15:01 Відповісти
войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 маяИсточник: https://censor.net/ru/n3263599

Красная площадь - лучшее место...
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05.05.2021 10:58 Відповісти
Китайози навчились у лаптєй робити ракети. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9752
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05.05.2021 10:58 Відповісти
цель большая . надеюсь не промахнутся . тем более 9-го там встречающих будет до фига Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9508
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4342
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05.05.2021 10:58 Відповісти
Цель большая, но полоса узкая. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6622

Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5578
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05.05.2021 11:02 Відповісти
тогда запасная цель . Сирия . авиабаза Хмеймим Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2786
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05.05.2021 11:05 Відповісти
Как скажете.
Любой каприз за ваши бабки.
Пишите письма в CNSA (Китайское Национальное Космическое Агенство).
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05.05.2021 11:11 Відповісти
а телеграмму, не?
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05.05.2021 11:19 Відповісти
Тебе можно, в виде исключения.
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05.05.2021 11:23 Відповісти
а я тут нипричом
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05.05.2021 11:40 Відповісти
Всёравноможно.
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05.05.2021 11:41 Відповісти
и вам можно!
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05.05.2021 12:09 Відповісти
Но мне не нужно. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4415
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05.05.2021 12:10 Відповісти
а мне тем более.
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05.05.2021 12:10 Відповісти
Психиатрическая больница No1

а телеграмму, не?
05.05.2021 11:19

(С)
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05.05.2021 12:11 Відповісти
И? О чём размечтались?
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05.05.2021 12:23 Відповісти
Принимаются ставки...в биткоинах Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2485
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05.05.2021 10:59 Відповісти
Как за....ли эти китаёсы ! То вирус выпустили , куда попало. Теперь ракету пустили не понятно куда. Ховайся кто может.
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05.05.2021 11:00 Відповісти
Дикуни
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05.05.2021 15:13 Відповісти
Блин..., ни параша, ни даже Севастополь не попали в опасную зону... Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9998

Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4837
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05.05.2021 11:01 Відповісти
теория и практика... дело разное. траэктория может измениться до неузнаваемости...
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05.05.2021 11:45 Відповісти
Нехай летить додому.
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05.05.2021 11:01 Відповісти
кетайцы по технологіям не уступают растіковій федерасці
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05.05.2021 11:08 Відповісти
Китайцы уже давно ушли вперед от рашки по технологиям
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05.05.2021 11:09 Відповісти
по воровству теxнологий если точнее Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6364
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05.05.2021 11:57 Відповісти
боженько пошли её на кремль.....
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05.05.2021 11:12 Відповісти
Вспомнилось:
"Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Имею желание ..."
Ну, ты понял. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5707
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05.05.2021 11:25 Відповісти
"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая....

девятымай. диды на красной площади. парад.
давайте китайцы. сделайте земле хорошее дело
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05.05.2021 11:21 Відповісти
Не иначе как ударилась об земной купол. А плоскоземельщики ещё когда предупреждали...
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05.05.2021 11:40 Відповісти
Новое китайское оружие .Посмотрим на кого они обиделись 😀
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05.05.2021 11:41 Відповісти
Оцените работу профи! Они уже знают где и когда, и точно знают, что это будет китайская. Будет 9 мая, это точно между 8 и 10 мая.
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05.05.2021 11:49 Відповісти
Воронеж напрягся
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05.05.2021 11:50 Відповісти
Прикольно...... Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4819
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05.05.2021 11:52 Відповісти
Итак, карающая десница с мечом разящим занесена (китаёзы посодействовали). Поглядим, чьи молитвы будут (или наоборот - не будут) услышаны.
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05.05.2021 12:01 Відповісти
Та це ж ПАБЄДОБЄССІЄ Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4295
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05.05.2021 12:04 Відповісти
Было бы неплохо если б 9 мая и на Красную площадь. Прямо ипанутым на головы...
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Який альтернативно обдарований дає швидкість ракети у км\год????
Усі ракети і космічні апарати треба давати у км\секунду, бо інакше ж розібрати нічого не можна...
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05.05.2021 13:03 Відповісти
.... направь её своей рукой , ну ты знаешь куда , там цель подсвечена рубиновыми огоньками .
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05.05.2021 13:07 Відповісти
первый раз за много месяцев в комментах ничего не вижу про зебилов. Ей, соя! Халтурим!?
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05.05.2021 13:29 Відповісти
Зебилы - в комментариях не нуждаются.
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05.05.2021 13:39 Відповісти
при порошенку ракети не падали ))
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05.05.2021 16:02 Відповісти
кацапские калибры значительно точнее чем китайские - погрешность в районе пары сотен километров, дальше просто не летают.. мокше есть чем гордиться..)
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05.05.2021 15:05 Відповісти
О чем вы пишите, это же не астероид какой большой. Даже если на Кремль остатки ракеты рухнут, ну разрушат одно - пару зданий, ну дом правительства, в котором не будет депутатов, чиновников, потому что успеют эвакуировать.
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05.05.2021 15:15 Відповісти
Це не ракета. Це друга ступінь ракети.
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05.05.2021 16:01 Відповісти
 
 