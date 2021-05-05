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Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали

Прийом документів триватиме місяць - з 5 травня до 5 червня включно.

У середу, 5 травня, почався добір на заняття 504 вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій і оборонній сфері. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.

"Запрошуємо спробувати свої сили громадян України із вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше двох років. Нам потрібні амбітні професіонали з енергією до змін та жагою до справедливості, ті хто хоче захищати Закон і права людей, завойовувати їх довіру і виправдовувати її", - зазначила генпрокурор.

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Добір включатиме три етапи:

- комп’ютерне тестування рівня знань та умінь у застосуванні закону;

- тестування на загальні здібності та навички;

- співбесіда на відповідність вимогам професійної компетентності та доброчесності із письмовим практичним завданням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Профессионалы и зеленое стадо ..это не совместимо..
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05.05.2021 11:03
+9
Иди в отставку,идиотка.
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05.05.2021 11:03
+8
в нас є вільний юрИст Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 7377

Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 6040
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05.05.2021 11:11
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Профессионалы и зеленое стадо ..это не совместимо..
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05.05.2021 11:03 Відповісти
Ще й враховуючи те, що мадам генкрокуроці не вистачило розуму набрати, хоча б, найменшу кількість балів на іспиті на посаду судді.
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05.05.2021 11:16 Відповісти
Иди в отставку,идиотка.
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05.05.2021 11:03 Відповісти
Не потрібно їй так спрощувати життя- в тюрьму !
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05.05.2021 11:06 Відповісти
Понти для "мудрого" наріду. Портнов вже і кандидатів підібрав, і дав команду про призначення.
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05.05.2021 11:10 Відповісти
в нас є вільний юрИст Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 7377

Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 6040
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05.05.2021 11:11 Відповісти
новыйе лицца again
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05.05.2021 11:11 Відповісти
Лохотрон и очковтирание для формальности - поставят 100% старые рожи!!!
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05.05.2021 11:12 Відповісти
Або свіжо спечені науКівці.
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05.05.2021 11:46 Відповісти
Это желательный размер "професси анализма"? Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали - Цензор.НЕТ 9928

Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали - Цензор.НЕТ 9490
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05.05.2021 11:21 Відповісти
Бачите проводять відбір на посаду прокурорів!
Зате ця дура просто стала генеральним прокурором без всяких конкурсів, за квотою клоунів шапіто-95.
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05.05.2021 11:21 Відповісти
Ні один справжній професіонал під керівництво ОСЛИЦІ не піде... Вона в КК та в КПК тямить, "як свиня в апельсинах...". І що вона "накерує"?...
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05.05.2021 11:22 Відповісти
Критерії одні - порушити справу, хоч яку, проти Порошенко. А ще походу і проти ветеранів АТО.
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05.05.2021 11:28 Відповісти
По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности . Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским. Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий./ Венедиктова представила прокурора Киева Кипера. Весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья "крышуется" прокурором Калифицким и его подельниками Кипером, Черным .
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05.05.2021 11:36 Відповісти
Кто в конечном итоге утвердит список "прошедших" - ермак или портнов?
Сколько будут стоит тесты для удачно сдавших !?
Собеседование будет проводить, случайно, не кивовский "учёный" совет ???
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05.05.2021 11:44 Відповісти
БЕНЕДИКТОВА? а шо секретари из харьковских вузов уже закончились?
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05.05.2021 11:58 Відповісти
Очень сомневаюсь, что профессионалы не побрезгуют связаться с клоунами.
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05.05.2021 12:15 Відповісти
Ни одной буквы не угадала подруга
Честность и безбожие несовместимы. Как говорил знакомый миллионер, ныне покойничек, нет честных женщин, есть дорогие. Отчасти он был прав
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05.05.2021 12:33 Відповісти
Ищите среди зеленых...
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05.05.2021 12:42 Відповісти
не удобно как то про амбиции спрашивать , в чем они могут заключаться ? у кого на усадьбе церквушка будет или яхта ?
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05.05.2021 13:05 Відповісти
Сдается, она и сама не знает, вас ист дас
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05.05.2021 13:10 Відповісти
эти амбициозные праффесианалы на самокатах уже довели всё до ручки...
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05.05.2021 13:34 Відповісти
це приблизно 10% від загальної кількості прокурорів низової ланки. В принципі, не багато. Система може витримати таку кількість "свіжої крові", навіть якщо вони реально зможуть самостійно працювати років через п'ять...
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05.05.2021 15:16 Відповісти
профессионалов (из народа) вы все равно не возьмете... наберете проплаченных гандонов ...
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05.05.2021 18:07 Відповісти
Как всегда АУКЦИОН: стартовая цена : 500000дол США за должность.
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05.05.2021 18:40 Відповісти
 
 