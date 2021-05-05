Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали
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Прийом документів триватиме місяць - з 5 травня до 5 червня включно.
У середу, 5 травня, почався добір на заняття 504 вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій і оборонній сфері. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.
"Запрошуємо спробувати свої сили громадян України із вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше двох років. Нам потрібні амбітні професіонали з енергією до змін та жагою до справедливості, ті хто хоче захищати Закон і права людей, завойовувати їх довіру і виправдовувати її", - зазначила генпрокурор.
Добір включатиме три етапи:
- комп’ютерне тестування рівня знань та умінь у застосуванні закону;
- тестування на загальні здібності та навички;
- співбесіда на відповідність вимогам професійної компетентності та доброчесності із письмовим практичним завданням.
Будь ласка, зачекайте...
Зате ця дура просто стала генеральним прокурором без всяких конкурсів, за квотою клоунів шапіто-95.
Сколько будут стоит тесты для удачно сдавших !?
Собеседование будет проводить, случайно, не кивовский "учёный" совет ???
Честность и безбожие несовместимы. Как говорил знакомый миллионер, ныне покойничек, нет честных женщин, есть дорогие. Отчасти он был прав