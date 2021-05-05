Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали

Прийом документів триватиме місяць - з 5 травня до 5 червня включно.

У середу, 5 травня, почався добір на заняття 504 вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій і оборонній сфері. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що прийом документів триватиме з 5 травня до 5 червня включно.

"Запрошуємо спробувати свої сили громадян України із вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше двох років. Нам потрібні амбітні професіонали з енергією до змін та жагою до справедливості, ті хто хоче захищати Закон і права людей, завойовувати їх довіру і виправдовувати її", - зазначила генпрокурор.

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Добір включатиме три етапи:

- комп’ютерне тестування рівня знань та умінь у застосуванні закону;

- тестування на загальні здібності та навички;

- співбесіда на відповідність вимогам професійної компетентності та доброчесності із письмовим практичним завданням.