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За добу від COVID-19 у Києві померло 16 осіб, видужали - 38, виявили 143 нові випадки, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померло 16 осіб, видужали - 38, виявили 143 нові випадки, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 143 хворих на коронавірусну хворобу, померло 16 осіб, видужали 38 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"+143 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього 196 735)

88 жінок віком від 18 до 84 років

44 чоловіки від 22 до 87 років

5 дівчаток від 1 до 15 років і 6 хлопчиків від 1 до 17 років

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+16 летальних випадків від вірусу (всього 4 697)

+ 39 госпіталізованих хворих на коронавірусну хворобу

+ 152 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

+38 подолали коронавірус (всього 124 611)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (31), Шевченківському (28) і в Дніпровському (19)", - розповів Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померло 16 осіб, видужали - 38, виявили 143 нові випадки, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померло 16 осіб, видужали - 38, виявили 143 нові випадки, - Кличко 02

Автор: Анастасія Потіха
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