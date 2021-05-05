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Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем

Свердловини для постачання окупованого Криму водою почнуть бурити в Азовському морі з липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін.

"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути. ... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", - зазначив він.

Хуснуллін уточнив, що поки невідомо, чи вистачить запасів води під морем для забезпечення потреб окупованого півострова. Також, за словами віцепрем'єра, вода, яка надходить з уже пробурених свердловин, придатна тільки як технічна, а не питна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли

Нагадаємо, раніше Хуснуллін стверджував, що на окупованому півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
А ви його копали, падлюки, щоб там шось бурить?
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05.05.2021 12:03
+31
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 3214
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05.05.2021 12:02
+30
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 9384
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05.05.2021 12:02
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Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 3214
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05.05.2021 12:02 Відповісти
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 5337
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05.05.2021 12:18 Відповісти
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 9384
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05.05.2021 12:02 Відповісти
Як сказав Г,Москаль "Пийте мочу".
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05.05.2021 12:03 Відповісти
Бурите дебилы, бурите, может запасы мочи найдёте
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05.05.2021 12:03 Відповісти
Мне другое интересно: наверняка это артезианский источник, а не просто "подземное озеро" и как следствие артезианский источник должен откуда-то пополняться, а ближайшие крупные водные артерии это Днепр (что более вероятно) и Дон. По сути, кацапы будут снизу подсасывать нашу воду (они в своем репертуаре «не в дверь, так в окно»)
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05.05.2021 13:01 Відповісти
Ага, вода из Днепра прошла под морем, чтобы пресной выйти на косе.
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05.05.2021 13:36 Відповісти
ТАМ (В МІЗКАХ КОСЯПЕН) є теорія, що під річкою Дон є(було) підземне річище,котре( во славу путена) закумульовало мільйони кубів прісної води у піддонних пустотах,і тепер залишилось лише підвести трубу з краником... Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 9858
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05.05.2021 17:46 Відповісти
😄
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06.05.2021 01:19 Відповісти
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 7192
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05.05.2021 14:07 Відповісти
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 8676
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06.05.2021 21:43 Відповісти
А ви його копали, падлюки, щоб там шось бурить?
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05.05.2021 12:03 Відповісти
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 900
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05.05.2021 12:09 Відповісти
А что,местные ***** не попьют техническую?Про "камни с неба" забыли?
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05.05.2021 12:04 Відповісти
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 8943
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05.05.2021 12:06 Відповісти
Хоть продрыщетесь напоследок.
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05.05.2021 12:11 Відповісти
Где я злой? Это вы, кацапы, собрались солёную техническую воду хлестать.
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05.05.2021 12:14 Відповісти
То для людей понятно, а вот вы, кацапы, будете хлестать. Вы и с г@вном воду пьёте: https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/vlasti-kryma-ob-yasnili-fekalii-i-himiyu-v-kranah-vmesto-pit-evoy-vody Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 1267
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Намекаешь на деоккупацию? Правильно намекаешь Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 2839
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05.05.2021 12:29 Відповісти
На выход абизяна казламордая😂🌷×××
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05.05.2021 12:29 Відповісти
Московия своих не жалеет, будут они еще об оккупированных думать. Вода для военных баз и промышленных предприятий им нужна, а не для населения. А лучшее, что они могут сделать для Крыма, это убраться из него.
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Необходима? Так сваливайте с крыма,гнильё свиноруское.
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05.05.2021 12:13 Відповісти
Для людей там води вистачає, а кацапські орки нехай слухають правильного Москаля.
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 6344
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Саранча кацапская. Черепа свои тупые пробурите.
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05.05.2021 12:10 Відповісти
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 7719
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05.05.2021 12:10 Відповісти
"Техническая вода" - так стыдливо сточные воды называют? Ну что же, перед мочой тренировка не повредит.
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05.05.2021 12:11 Відповісти
Со сточными водами у них не получилось. Еще в начале оккупации у них была идея использовать воду из стоков, но потом им кто-то задал вопрос - откуда в стоках появится вода, и этот вопрос поставил их в тупик.
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05.05.2021 12:17 Відповісти
А шо значит техническая пресная вода? Солёная? Так её в море полно, бурить не надо.
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05.05.2021 12:11 Відповісти
Вонять она будет, сероводородом, в миру - говном.
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05.05.2021 12:18 Відповісти
КРЫСЫчане, учите матчасть.
Исход, глава 17

17.3. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?

17.5. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
17.6. вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских.

Скажите КРЫСчане, а вашему лучезарному и богоподобному любимцу Ху..лу Владимиру Владимировичу так сделать СЛАБО?
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05.05.2021 12:11 Відповісти
х-йло может тока дать им себя подоить... губами...
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05.05.2021 12:28 Відповісти
Приезжает в оккупированый Крым некто ***..лов - Пукин. Его встречают местные жители и понаехавшая мордва.
- Здравствуй, кричат КРЫСчане, - надёжа ты наша! Расея мать наша!
А он им отвечает, - да я мать ваш, вот только сиська у меня одна, так, что по очереди сосать будите. В очередь, сукины дети, в очередь!
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05.05.2021 12:46 Відповісти
А суть в ударениях: буряты буря́т или бу́рят.
Буря́т - скважину. Бу́рят - мочой.
Что будет делать бурят - бури́ть или бу́рить?
А пить всё равно придётся, крысчане...
То, что набурят.
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05.05.2021 12:12 Відповісти
будут снимать видосики "питиё бурятской воды. ASMR."
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05.05.2021 12:18 Відповісти
бурить будут бурятьі
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05.05.2021 13:13 Відповісти
бурят, как я рат.
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05.05.2021 16:32 Відповісти
Не пейте, козлятами станете, хотя кацапы и так козлы, значит будут козлами в кубе.
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05.05.2021 12:12 Відповісти
пойдет вода кубань реки куда велят большевики...в эт раз пойдет на крым, а краснодаскому краю кранты... Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 79
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05.05.2021 12:13 Відповісти
в Кубань с Сибири перебросят..
конечно,уже из позволения Китая
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 3960
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05.05.2021 17:50 Відповісти



Борис Абрамыч

@BorisAbramich


В Госдуму внесён законопроект о ,,грибном налоге''.Грибникам теперь придётся ,,раскошелиться'' на 10000 рублей в год.В льготную категория граждан,которым будет разрешён бесплатный сбор,попадут участники ВОВ,вдовы космонавтов и беременные женщины со сроком не ранее 12 месяцев.
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 8121
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05.05.2021 12:13 Відповісти
Нехер кацапов баловать! Разрешить сбор грибов только беременным участникам ВОВ, лично побывавшим в космосе!
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05.05.2021 12:37 Відповісти
Загадили Сибирь, загадят Азовское море
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05.05.2021 12:14 Відповісти
Если вода техническая, а не пригодная для питья, тогда применять ее для сельского хозяйства быстрее всего будет тоже нельзя. Тогда возникает вопрос, зачем ее так тяжело добывать? Не проще применять для технических целей обычную соленую воду с моря? Или оно так и будет. Будут заявлять, что добывают ее из под дна Азовского моря. Будут тратить бюджетные деньки. А на самом деле будут использовать обычную морскую воду. Бизнес по кацапски.
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05.05.2021 12:15 Відповісти
Ну пускай польют поля водичкой с Азова...
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05.05.2021 12:45 Відповісти
довго труби на морській воді не послужать..
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05.05.2021 14:09 Відповісти
Новость о том, что у РФ дохера бабла? Ну, бурят. Не поможет - будут строить опреснители. И что нам - Украине с этого?
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05.05.2021 12:15 Відповісти
Уже бы строили, если б могли. Умные и богатые так и делают, но это же тупое жлобье, а не люди.
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05.05.2021 12:46 Відповісти
Однозначно не умные, но богатые. А богатые всегда могут нанять умных (тех кто построит). Но все это не важно. Важно: нам с этого что? Зачем нам эта новость?
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05.05.2021 13:31 Відповісти
А поржать? Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 4360
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05.05.2021 14:02 Відповісти
Это да. Помню как над строительством моста ржали ...
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05.05.2021 14:34 Відповісти
еще поржом, погодь, пусть несколько ледоходов нормальных пройдет...со штормами...)))
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05.05.2021 17:54 Відповісти
Лапоть! А Україні з того - екологічна катастрофа на її території, яку окупував ворог та знищує унікальну флору та фауну півострова.
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06.05.2021 01:42 Відповісти
На счет "экологической катастрофы" и "уничтожения уникальной флоры и фауны" можно поподробнее?
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06.05.2021 09:58 Відповісти
надо разрывать соглашения с цапией про внутреннее море..бо вышки скоро в Мариуполе с Бердянском стоять будут...
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05.05.2021 12:16 Відповісти
союз-мордор рухнул после того, как решил повернуть реки вспять... то же самое станет и с кацапстаном...
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05.05.2021 12:18 Відповісти
Бурить, буреть и пробивать дно это фирменная фишка кацапоидов.
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05.05.2021 12:25 Відповісти
Пробурите дырку насквозь - с той стороны Амазонка. Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 1630
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05.05.2021 12:25 Відповісти
Да пусть пусть хоть у путина из задницы выкачивают,лишь бы к нам не лезла эта московитская нечисть.
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05.05.2021 12:34 Відповісти
Так морской тоже можно унитаз смывать. Зачем бурить?
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05.05.2021 12:49 Відповісти
Не витримають крани та фітінги. А от збирати сечу та нею-вполнє можливо
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05.05.2021 13:11 Відповісти
Я вообще не понял всей этой возни по воде. Сами крымчане пишут, что воды достаточно (https://echo.msk.ru/blog/amountain/2821426-echo/ блогер Горный) и никаких проблем нет. А у нас эту тему постоянно раздувают как паруса в штиль.
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05.05.2021 12:50 Відповісти
потому что кото-то брешет. не надо было бы тогда что-то бурить
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05.05.2021 13:06 Відповісти
если воды достаточно, зачем на улицах Симферополя понаставили пластиковые бадьи?
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05.05.2021 13:33 Відповісти
Не смешно!Это удар по экологии.Писец морю.Нарушат баланс.Пи-сы.
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05.05.2021 12:51 Відповісти
сколько надо скважин набурить что б всю араву напоить ?Бред полный .Или хотя б пример кто так уже делал
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05.05.2021 12:51 Відповісти
ыхыхы, так делал Моисей.. но \это неточно..
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05.05.2021 13:31 Відповісти
коцапы пробили очередное дно и начали там процесс засирания
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05.05.2021 13:05 Відповісти
Це всьо для атвода глаз. На самом дєлє цапи знайшли воду на Місяці. Будуть бурить там дірки та воду по трубі подавати прямо до Криму. Інфа 100%
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05.05.2021 13:10 Відповісти
моя порада косяпен.

якщо пробурити Місяць знизу,то вода піде вниз в Крим сама,без насосних станцій...
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05.05.2021 14:12 Відповісти
зато борщ солить не надо
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05.05.2021 13:36 Відповісти
Пипец Азовскому морю..
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05.05.2021 14:01 Відповісти
Там только грязь и газ /серодород/ и соленая вода! Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 2520
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05.05.2021 14:16 Відповісти
Мне вот интересно где армянский титан комбинат воду берет? Это же очень водозатратное производство.
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05.05.2021 15:03 Відповісти
из невозобновляемых водных горизонтов, десятки тысяч кубов в сутки

крымчанам пить не обязательно, а химпром должен коптить Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 3136
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07.07.2021 23:55 Відповісти
Нет покоя долбо...ам.

Даже, если кацапы шото там найдут и подадут, это только ускорит превращение Крыма в безжизненный солончак.
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05.05.2021 15:10 Відповісти
еще и Кубань осушат по ходу)) Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 1573ох и длб!
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05.05.2021 18:00 Відповісти
пипец...сраная кацапо-орда засрет и уничтожит таки вконец Азовское море...
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05.05.2021 15:45 Відповісти
удачи вам в вашем нелегком труде, русодебилы)))
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05.05.2021 15:51 Відповісти
Методы решения проблемы дефицита воды в Крыму являются неэффективными, считает завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 7003
По его словам, во всем мире стремятся к внедрению мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды. Однако в Крыму выбрали другой тип потребления - интенсивный, при котором происходит активное увеличение объемов использования воды, имеющейся в природе. Это, в свою очередь, ведет к еще большему вододефициту, из-за которого потребление воды становится все больше и больше. Это замкнутый круг, отметил эксперт.
По его мнению, полуостров нуждается в уменьшении использования жидкости. Он пояснил, что водосбережение в 4-5 раз выгоднее, чем опреснение воды.
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05.05.2021 17:39 Відповісти
водосбережение ?
в России?
не смешите, там же не евреи живут Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 6848
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07.07.2021 23:56 Відповісти
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 4253
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05.05.2021 18:02 Відповісти
 
 