Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем
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Свердловини для постачання окупованого Криму водою почнуть бурити в Азовському морі з липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін.
"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути. ... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", - зазначив він.
Хуснуллін уточнив, що поки невідомо, чи вистачить запасів води під морем для забезпечення потреб окупованого півострова. Також, за словами віцепрем'єра, вода, яка надходить з уже пробурених свердловин, придатна тільки як технічна, а не питна.
Нагадаємо, раніше Хуснуллін стверджував, що на окупованому півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.
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Исход, глава 17
17.3. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?
17.5. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
17.6. вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских.
Скажите КРЫСчане, а вашему лучезарному и богоподобному любимцу Ху..лу Владимиру Владимировичу так сделать СЛАБО?
- Здравствуй, кричат КРЫСчане, - надёжа ты наша! Расея мать наша!
А он им отвечает, - да я мать ваш, вот только сиська у меня одна, так, что по очереди сосать будите. В очередь, сукины дети, в очередь!
Буря́т - скважину. Бу́рят - мочой.
Что будет делать бурят - бури́ть или бу́рить?
А пить всё равно придётся, крысчане...
То, что набурят.
конечно,уже из позволения Китая
Борис Абрамыч
@BorisAbramich
В Госдуму внесён законопроект о ,,грибном налоге''.Грибникам теперь придётся ,,раскошелиться'' на 10000 рублей в год.В льготную категория граждан,которым будет разрешён бесплатный сбор,попадут участники ВОВ,вдовы космонавтов и беременные женщины со сроком не ранее 12 месяцев.
якщо пробурити Місяць знизу,то вода піде вниз в Крим сама,без насосних станцій...
крымчанам пить не обязательно, а химпром должен коптить
Даже, если кацапы шото там найдут и подадут, это только ускорит превращение Крыма в безжизненный солончак.
По его словам, во всем мире стремятся к внедрению мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды. Однако в Крыму выбрали другой тип потребления - интенсивный, при котором происходит активное увеличение объемов использования воды, имеющейся в природе. Это, в свою очередь, ведет к еще большему вододефициту, из-за которого потребление воды становится все больше и больше. Это замкнутый круг, отметил эксперт.
По его мнению, полуостров нуждается в уменьшении использования жидкости. Он пояснил, что водосбережение в 4-5 раз выгоднее, чем опреснение воды.
в России?
не смешите, там же не евреи живут