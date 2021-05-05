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Самара (7) РНБО (1717) нафтопровід (71)

Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали

Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ ухвалили рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі стосовно колишньої заступниці директора ДП "Український державний науково-дослідний і проєктний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.

Як вже повідомлялось, заступниця директора підприємства, діючи в інтересах приватної компанії, а саме ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що фактично володіє нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок", склала завідомо недостовірний висновок, який у подальшому став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою.

Дії колишньої експертки кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито підозрюваній та її захисту для ознайомлення.

Також читайте: У власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок", 400 км якого знищено, - Зеленський

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про повернення у власність Української держави рішенням Ради національної безпеки і оборони ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", причетним до експропріації загрожує кримінальна відповідальність.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Деякі ЗМІ називали політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що Медведчук і члени його сім'ї не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу.

Українська ділянка СЗН належить "ПрикарпатЗахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукт" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "нафтобітумних завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину. Проєктна потужність магістралі - 3,5 млн тонн на рік.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Саме за тих коли шостий президент гастролі по кацапії проводив, обирав українців та й саму Україну, обзивпючи її "актрисою німецьких фільмів для дорослих". Нє?
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05.05.2021 12:12
+7
Або зробить депутатом? Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 908

Ой, - а хто ж його зробив депутатом?
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05.05.2021 12:20
+7
Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 788
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05.05.2021 12:27
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Ой, а за яких же часів це сталось?
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05.05.2021 12:08 Відповісти
Саме за тих коли шостий президент гастролі по кацапії проводив, обирав українців та й саму Україну, обзивпючи її "актрисою німецьких фільмів для дорослих". Нє?
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05.05.2021 12:12 Відповісти
Клоун коротше. А міг би серйозними справами займатись, наприклад подарувати Медведчуку якийсь державнйи актив.
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05.05.2021 12:17 Відповісти
Або зробить депутатом? Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 908

Ой, - а хто ж його зробив депутатом?
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05.05.2021 12:20 Відповісти
Ага! Той клоун дарує лише коломойському і людям з кварталу - своїм лише. Тому це хитрий клоун.
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05.05.2021 12:44 Відповісти
Да,все так.Что то клоун,то клоун.НО.При чем,чем занимался клоун Зеля,в то время,когда патриот Пэтя отдал Медведчуку трубу?Петруха отдал трубу кацапам,а виноват Зеля?
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05.05.2021 13:07 Відповісти
Та да! 😁 А ще Пєтя кацапа Крим віддав! Що, не правда? 😂
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05.05.2021 13:57 Відповісти
Так КТО отдал трубу? Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали - Цензор.НЕТ 5084
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05.05.2021 14:14 Відповісти
Лійсн, а хто? 😲Невже Порошенко? Як додачу до Криму? 😲 😂😂😂😂😂😂
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05.05.2021 14:16 Відповісти
Ты вопросом на вопрос?Естественно:места для чего-то умного по теме нет-приходится тупо гавкать и косить под дурачка)Ну,а "лійсн"-это вообще супер))
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05.05.2021 14:22 Відповісти
Нижче для тебе, неграмотноги розслідування по "трубі медведчука" за останні 10 (десять!!!!!) років! Це LB (Лівийберег) - незаангажоване нейтральне видання. Читай, зебіл! 😊
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05.05.2021 14:34 Відповісти
А прочититать статью образование не позволяет?Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". Источник: https://censor.net/ru/n3263615
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06.05.2021 00:06 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2021/02/20/478203_medvedchuk_zabral_ukraini_trubu-.html&ved=2ahUKEwjx39a8tbLwAhUnCRAIHVzXAAgQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0fgYU34hV-BGibYZIWAnyP&cshid=1620213693896
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05.05.2021 14:22 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2021/02/20/478203_medvedchuk_zabral_ukraini_trubu-.html&ved=2ahUKEwjx39a8tbLwAhUnCRAIHVzXAAgQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0fgYU34hV-BGibYZIWAnyP&cshid=1620213693896
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05.05.2021 14:23 Відповісти
Представляю,с какой ностальгией медведка вспоминает петины времена...А тут трубу отобрали,каналы отключили.Ну куда это годится?Тогда всё было распределено:есть гетьман,есть расейская пятая колонна,никто никого не трогает,всё по понятиям.А сейчас?Чистый беспредел.
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05.05.2021 12:14 Відповісти
Та ладно при Пете он был обычным говном, а зеленский сделал его нардепом.
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Не до Пети а до Зели. Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 274

Именно так он бил никем. Депутатом его сделал Зеленский осенью 2019 в рамках программы "зробимо зебілів разом".
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05.05.2021 12:29 Відповісти
Нардепом Медведчука сделал не Зеленский, а люди которые за него проголосовали. А проголосовали они за него потому, что им хорошенько промывали мозги по двум новостным каналам, которые во времена пятого президента работали и горя не знали. Да еще и в конце каденции прикупили третий канал (забегая вперед, если вы скажите что третий канал был приобретен уже при 6-м президенте, то вы конечно же знаете что каналы покупают не за один день. Да юридически право собственности было оформлено уже при 6-м президенте, но началась эта процедура еще при 5-м).
5-й президент абсолютно не ограничивал работу этих каналов-помоек, и даже наоборот помогал им существовать, не внося вопрос о их работе в повестку дня СНБО. Именно при 5-м президенте Медведчук получил нефтепровод в собственность и снова вышел на орбиту украинской политики как участник переговоров с РФ по обмену пленными. Вот такой фундамент заложил 5-й президент в Медведчука, достав его их политического нафталина. А то что за него проголосовали как за депутата на выборах летом 2019 года является уже следствием этих событий.
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05.05.2021 13:01 Відповісти
До Пети это был нафталиновый клоун с "украинским выбором" в районе статистической погрешности,без всякой,естественно, медиаимперии и,тем более,государственной трубы.Это уже потом "вдруг" масть как попёрла...
Дублирую второй раз,потому как потёрто до нечитаемости.Правда глаза режет.Кристальная правда.
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05.05.2021 17:50 Відповісти
Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 788
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05.05.2021 12:27 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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05.05.2021 12:45 Відповісти
Повторяем чётко по слогам:
При Пете:Телеканалы и государственная труба.
При Зеле:каналы отключены.Труба отобрана.
И никакими фокусами эту реальность не изменить.
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05.05.2021 17:53 Відповісти
Повторяй как мантру и жди когда борщевой набор подешевеет Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали - Цензор.НЕТ 2174
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05.05.2021 20:00 Відповісти
Это не мантра.Это реальность.Её уже не изменить.
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06.05.2021 21:39 Відповісти
Эксперт - очень вредная профессия. Лучше уж стрелочник
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05.05.2021 12:40 Відповісти
 
 