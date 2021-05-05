Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки

З 1 травня поточного року Кабмін змінив порядок нарахування субсидії для оплати житлово-комунальних платежів.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 420 від 14 квітня поточного року, оприлюдненій на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, в травні 2021 року призначення житлової субсидії (в тому числі на наступний період) здійснюється тільки після подання нової заяви про призначення і надання житлової субсидії та декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися по призначення житлової субсидії.

Документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян протягом травня – вересня 2021 року. Житлова субсидія особам, які звернулися по її призначення в травні - вересні 2021 року призначається починаючи з травня 2021 року.

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За даними РБК-Україна, відповідно до нового порядку, субсидії не призначаються, якщо загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.

Також не мають права на субсидії домогосподарства, якщо член сім’ї має у власності: транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років; більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Субсидії не призначаються, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, у яких взагалі відсутні доходи, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі сумарно протягом трьох місяців. Цей пункт не стосується осіб, які отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія та соціальні допомоги.

Також позбавлятимуть субсидій, якщо член домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів.

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Субсидії не призначаються, якщо будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму більше 50 тис. гривень.

Крім того, позбавлятимуть субсидій, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення.

Також на мають права на субсидію домогосподарства, якщо член сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімум, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року (зараз 2189 гривень).

Субсидії не призначатимуть, якщо будь-хто із складу домогосподарства здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Раніше Цензор.НЕТ писав з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про новий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунального господарства-послуг.

"Починаючи з травня одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання (субсидії. - Ред.). Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде зокрема онлайн або поштою", - сказав він.

Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть запроваджені з 1 травня.

"Нині 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також запроваджуються нові правила щодо тих, кому субсидії не призначатимуться. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.

Водночас Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

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