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нагорода (1099) орден (106) Сорд (7)

Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ

Суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень повідомив канал 24.

У Вінницькому міському суді раніше відбувся розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності Влада Сорда.

Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію про те, що активісту не вручали державні нагороди.

Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород, – йдеться у рішенні суду.

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За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши зібрані матеріали справи, суд визнав Сорда винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 гривень. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
За дуже короткий період зелений телепень і його команда дискридитували майже все, до чого дотягнулись їхні рукожопі рученята. Згадався віршик на цю тему.
Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ - Цензор.НЕТ 415
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05.05.2021 12:56
+5
Не знал, что в нашей стране нельзя дома хранить государственные награды, даже если они не твои. Очевидно, наш самый гуманный суд сказал новое слово в мировой юриспруденции.
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05.05.2021 13:13
+5
хранить и носить... две... очень большие разниці...хранить могут все... носить только награжденые... или, как в данном случае - ущербные.
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05.05.2021 13:27
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За дуже короткий період зелений телепень і його команда дискридитували майже все, до чого дотягнулись їхні рукожопі рученята. Згадався віршик на цю тему.
Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ - Цензор.НЕТ 415
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05.05.2021 12:56 Відповісти
Він мабуть такий же й учасник бойових дій як кавалер ордена...
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05.05.2021 13:00 Відповісти
Смешной штраф для таких "ХЕРОЕВ"!
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05.05.2021 13:05 Відповісти
розголос, щоб іншим не повадно було, коштує більше. ось і за документами ато не заховався.
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05.05.2021 13:23 Відповісти
такий розголос зі сміхотворними штрафами навпаки спонукає до безкарності, бо якби ВОНО не засвітилося офіційно, то користувалося б й орденами, и посвідченнями досі.
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05.05.2021 15:23 Відповісти
Не знал, что в нашей стране нельзя дома хранить государственные награды, даже если они не твои. Очевидно, наш самый гуманный суд сказал новое слово в мировой юриспруденции.
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05.05.2021 13:13 Відповісти
хранить и носить... две... очень большие разниці...хранить могут все... носить только награжденые... или, как в данном случае - ущербные.
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05.05.2021 13:27 Відповісти
Это нормальное решение. Жалко штраф малый впаяли.
Это ж надо иибецилом таким быть, ничем не лучше ряженых генералов в лаптестане.
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05.05.2021 13:42 Відповісти
Я так понимаю фалеристы в Украине слегка напряглись?
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05.05.2021 13:18 Відповісти
я что то не понял...чел не носил орден, не говорил что он орденоносец...он просто хранил его дома. А если это орден его боевого товарища? Да у многих дома лежат боевые награды его родственников, это что повод конфисковывать их?!
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05.05.2021 13:19 Відповісти
тут коротко написано. ти не знаєш предісторію. погугли.
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05.05.2021 13:25 Відповісти
Он сказал, что его награждали этим орденом. Коллекционер и орденоносец - немного разные понятия.
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05.05.2021 13:45 Відповісти
я с Сордом не знаком и нигде такого утверждения не встречал. Но, если он это говорил, логично, в самой новости, упомянуть об этом.
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05.05.2021 14:01 Відповісти
Не только он УТВЕРЖДАЛ, что был награжден ! Он публично его носил и фоткался ! По гугли найдешь и фото и статьи !
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05.05.2021 17:20 Відповісти
А чей это орден? Или у нас уже и ордена не цыфруют. Тогда это проста цацка.
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05.05.2021 14:19 Відповісти
За статтею 186-1 КУпАП карається носіння НЕзаконно виготовленої, незаконне зберігання або привласнення державної нагороди.
У даному випадку покаране, як вказано в новині, привласнення.
А чий орден дуже легко визначається за його номером.
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05.05.2021 14:56 Відповісти
Все гос награды имеют номер!
Не вижу инфы чей орден он присвоил?
Или заказал на Али?
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05.05.2021 15:20 Відповісти
Как минимум государственный, которым не был награжден!
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05.05.2021 17:21 Відповісти
Откуда вы знаете?
Чей он? Кому выдан? Как к нему попал?
Где написано что это не с Али а государственный? ВСЕ государственные имеют номера....
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05.05.2021 17:36 Відповісти
Откуда знаю ?! ))
Ну если вы не умеете искать, я вам помогу ...
"Чей он" - если НИКОМУ не вручался - государственный !
Если вручался кому то но не ему - то какая разница чей ... !?
Номер и на нём есть- вы просто не следили за ЭТОЙ историей с самого начала ! А ПОДДЕЛКА гос.награды.. (если на нем нет номера или он поделаный) - преступление
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05.05.2021 17:44 Відповісти
Может быть.....
Просто интересна история награды....
Во время войны, если награда заслужена , особенно тяжело и кровью, то с ней просто так не расстаются.
Это не мядальки, которые раздают по прайсу, или к празднику.....
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05.05.2021 18:01 Відповісти
не знаю , як прості медальки , але Орден - має мати № ....
Решта - фуфло Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7984
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05.05.2021 19:55 Відповісти
"...он лётчик , он в танке горел.." Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3097
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05.05.2021 15:41 Відповісти
Он не только летчик и танкист, но ещё и активист, писатель и участник всего. Без ордена ему никак.
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05.05.2021 20:00 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО ВЕРНО ПОСТУПИЛИ !
Не награждали - не носи !
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05.05.2021 17:18 Відповісти
 
 