Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ

Суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень повідомив канал 24.

У Вінницькому міському суді раніше відбувся розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності Влада Сорда.

Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію про те, що активісту не вручали державні нагороди.

Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород, – йдеться у рішенні суду.

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За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши зібрані матеріали справи, суд визнав Сорда винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 гривень. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.