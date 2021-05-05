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Новини Політика України
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Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента

Завтра, 6 травня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Офісу Президента.

Згідно з анонсом, 6 травня о 12.30 в Офісі Президента запланована зустріч Зеленського і Блінкена з представниками ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
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05.05.2021 13:13
+5
Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
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05.05.2021 13:13
+5
У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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05.05.2021 13:24
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Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
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05.05.2021 13:13 Відповісти
Зеленський у Польщі переплутав Конституції України та Пилипа Орлика !
Далі буде....
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05.05.2021 13:15 Відповісти
Бо нанюхане було до зелених соплів! І ви знаєте, я вже остерігаюсь його наступного генітального виступу.
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05.05.2021 13:20 Відповісти
Це така собі спроба реінкарнації євнуховоща. Лайт варіант. Але 73% таке лайно схавади. І далі хавають
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05.05.2021 13:47 Відповісти
Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
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05.05.2021 13:13 Відповісти
Яка честь...... Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6214
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05.05.2021 13:14 Відповісти
Попкорн купил, ждусссс........
Кстати, а дЕрьмак ваЗЕлин с памперсами для своего наШальника купил в достаточном колличестве?
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05.05.2021 13:16 Відповісти
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7572 Кейс Коломойского: Зеленского поставили в раскоряку
https://www.youtube.com/watch?v=9kuGF94wN2I
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05.05.2021 13:16 Відповісти
А Дерьмак там будет, или уже всё? Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7555
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05.05.2021 13:19 Відповісти
Жертва беня-фуйлової пропаганди. Де ви такі беретесь? Зверніть увагу на дату. Спробуйте здогадатися, чому представники найвпливовіших країн світу продовжують зустрічатися з екс- президентом.
20.04.2021
"Порошенко зустрівся із послами G7 та ЄС."

Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8065
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05.05.2021 14:28 Відповісти
Є підозра, що Ентоні є диплом психіатра, який він не афішує. Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 65
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05.05.2021 13:20 Відповісти
...в Ентоні...
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05.05.2021 13:24 Відповісти
Визанаю. Але навіть так не коректно. Треба було: Ентоні має диплом....
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05.05.2021 13:26 Відповісти
Энтони не человек,а диплом психиатра?Вот это новость...А у кого именно такие подозрения?
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05.05.2021 14:20 Відповісти
"А Нуланд?" (С)

Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3210
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05.05.2021 13:23 Відповісти
У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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05.05.2021 13:24 Відповісти
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6457
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05.05.2021 13:25 Відповісти
Я дам вам парабеллум.
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05.05.2021 13:26 Відповісти
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 418
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05.05.2021 13:29 Відповісти
с вазелином или без вазелина?
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05.05.2021 13:29 Відповісти
Не забудьте записати розмову і плівки передати деркачу.
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05.05.2021 13:35 Відповісти
Дерьмак и сам отдаст Лаврику,чтобы не делиться.
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05.05.2021 15:21 Відповісти
Чекаємо на чергові перли від генітальнішего геополітика ********** !!!)))
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05.05.2021 13:40 Відповісти
Рояль привезли? Блінкен ще такого не бачив.
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05.05.2021 13:45 Відповісти
Гумконвой з печеньками та наколотими ліпісінами !!!)))
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05.05.2021 13:47 Відповісти
После каких "переговоров"? После отчета!
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05.05.2021 13:51 Відповісти
Ну Оно же не виновато,что у него суфлер из уха выпал,а в его голове только ЭСЕСЕРИЯ.
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05.05.2021 15:23 Відповісти
да и едет Блинкен этот с Нуланд, чтоб закон о продажи земле двигать
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05.05.2021 17:03 Відповісти








Наомі Квітка

@iuhbwzF8HJ3sw69

·5 ч

До нас їде Ревізор!

Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 523
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05.05.2021 19:07 Відповісти
Знову Зелепукін буде говорити про ностальгію по СРСР... Боюсь, Блінкен не дуже зрозуміє... Це тема більше для Путлера...
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05.05.2021 19:43 Відповісти
 
 