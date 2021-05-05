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Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 6 травня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з анонсом, 6 травня о 12.30 в Офісі Президента запланована зустріч Зеленського і Блінкена з представниками ЗМІ.
Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
показати весь коментар05.05.2021 13:13
+5 AbOriginal_UA
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+5 Oljik
показати весь коментар05.05.2021 13:24
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Далі буде....
Кстати, а дЕрьмак ваЗЕлин с памперсами для своего наШальника купил в достаточном колличестве?
https://www.youtube.com/watch?v=9kuGF94wN2I
20.04.2021
"Порошенко зустрівся із послами G7 та ЄС."
Наомі Квітка
@iuhbwzF8HJ3sw69
·5 ч
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