Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента

Завтра, 6 травня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з анонсом, 6 травня о 12.30 в Офісі Президента запланована зустріч Зеленського і Блінкена з представниками ЗМІ.

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Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.