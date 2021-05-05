УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12354 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 675 9
Зеленський (17376) карантин (16095) Офіс Президента (1743) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ситуація з COVID-19 в Україні поліпшується. Ще 3 регіони готові до виходу з "червоної зони", - нарада у Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ситуація з COVID-19 в Україні поліпшується. Ще 3 регіони готові до виходу з

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні поліпшується, але необхідно прискорювати темпи вакцинації.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у країні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

Також читайте: Епідзонування України: в "червоній" зоні залишилися шість областей, в жодному регіоні більше не перевищено показник COVID-госпіталізацій, - МОЗ

Прем’єр-міністр повідомив, що наразі шість областей залишаються у "червоній" зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної" зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Шмигаль зазначив, що після цього "червоний" рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Очільник уряду додав, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. Наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

У свою чергу Зеленський зазначив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації з захворюваністю COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пол страницы назад пугали смертельным индийским вариантом Ковида по всей Украине. Сейчас уже ситуация улучшается. А что к вечеру?
показати весь коментар
05.05.2021 13:35 Відповісти
То ж було до обіду, а це після... Ситуація з COVID-19 в Україні поліпшується. Ще 3 регіони готові до виходу з "червоної зони", - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 9302
показати весь коментар
05.05.2021 15:28 Відповісти
Так пусть бубочка выдаст постановление что ковида в Украине нет вообще.....
Ведь уже есть примеры такого...
показати весь коментар
05.05.2021 13:36 Відповісти
Цікава ситуація. В Польщі 12 млн вакціонувалось, всі в масках на вулицях. В Україні... Ну як в Україні. А лічба звхворювань +- така сама, коливання такі самі... І тут виникає недоречна підозра, що десь з тим ковідом сильно всіх на#06%ють)))
показати весь коментар
05.05.2021 13:37 Відповісти
узбагойтесь... У лаптеунтов ситуация в 3 раза хуже.... Так шо мы, не без божьей помощи.
показати весь коментар
05.05.2021 13:48 Відповісти
А в Китаї вже все добре, не чули?
показати весь коментар
05.05.2021 15:29 Відповісти
Подивлюсь яке буде пакращення коли люди стоятимуть в чергах щоб подати заяви на субсидію.
показати весь коментар
05.05.2021 13:40 Відповісти
Последнее постановление о назначении субсидий предполагает что у претендента не должно быть ничего. То есть если и будут очереди то только летом, когда тепло и можно стоять в шортах. Как похолодает, то наличие теплой куртки выдаст в просителе богача который эту куртку еще не проел.
показати весь коментар
05.05.2021 14:03 Відповісти
надо же такое приверзылось , прочел, мол, "...готовы к выходу из "красной зоны", - завещание Зеленского
показати весь коментар
05.05.2021 13:46 Відповісти
 
 