Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Партії "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Сила і честь" подолали б прохідний 5%-вий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16-22 квітня відносно найбільшу підтримку має партія "Слуга народу, яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (8,3% і 12,2%) та "Батьківщина" (7% і 10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,2% і 7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,7% і 3,9%) та "Громадянська позиція" (2,5% і 3,7%)", - зазначається в дослідженні.
"Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Натомість, простежується зниження рейтингу "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу" (-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим", - додали в КМІС.
"Разом з цим, наші результати не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження. Можна припустити, що ріст рейтингу партії влади пов’язаний з її активізацією і резонансними рішеннями, особливо через РНБОУ. Зниження підтримки "ОПЗЖ" може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Разом з цим, не можна виключати, що деякі прихильники "ОПЗЖ" під час опитувань більшою мірою стали "приховувати" свої реальні погляди. Наприклад, у першому турі виборів Президента 2019 року екзит-поли недооцінили підтримку Ю. Бойка, оскільки частина його виборців менш схильна брати участь в опитуваннях і щиро відповідати. Подібну тенденцію щодо кандидатів від "ОПЗЖ" / самої партії можна було спостерігати на місцевих виборах. Тому, можливо, і зараз з огляду на заборону телеканалів і агресивні дії Росії частина респондентів просто не хочуть / бояться називати свої орієнтації", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЁ РАЗ:
Александр Глазков
1,3 лярда гривен Укрсоцбанка, взятые в долг Поциным "Богданом" ,пойдет? Ведь Поця долг отдавать не собирается. "Богдан" банкрот.
06.05.2021 18:02
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Ну как, опять не узнаёте? ЗЕлёная моча как божья роса в глазках у Глазкова?
Так когда Пец гроши вернет, дохтур пи...?
Александр Глазков
А ты батенька ХАМ, хоть и "врачь". Покаж "чудо" в перьях , где я про Укрсоцбанк писал? Если тебе "мощный" старик вместо Укрэксимбанк Укрсоцбанк мерещится, я не виноват.
Держи себя в руках "чудо", не психуй. А то с таким успехом Гройсмана и Яценюка в мокшанцев запишешь. И про краватку гарно пишешь. Сразу видно спец кроватных дел. В прошлом канечно.
06.05.2021 21:17
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Даун свой опус называет опечаткой?
"Напомним, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк".
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
Ранее, 05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Так пайдет "чудо" нафталинавае.
Обрати внимание на числа. Можешь одеть пенсне.
СВЕЖАЧКА НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОТКУШАТЬ?
11.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* преступностью, переданных Financial Crimes Enforcement Network ** в части валютных трансзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн. $ имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.
*акт RICO, борьба с организованной
** FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, министерства финансов США
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"
.Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Беня-поц №1.
Пеця-поц №2.
Пойдет, "чудо" нафталинавая ?
А Зеля, чудо вы умственно недоразвитое, почему не в списке?
А почему нет в списке Кононенко? Лучший Поцин кореш в Израиле.
Так, что же вы обходите своим вниманием подельника Коломойского некоего Зеленского?
Придется ждать новое поколение ( примерно 25 лет), с этим уже ничего не сделаешь.
Задача максимум, за это время не потерять страну, как это сделали в соседней Беларуси.
Иначе, еще одного шанса у нас может и не быть.
Социология - это не алгебра, и довольно не точная наука. Особенно в стране с условной демократией - это два.
Можете продолжать убеждать себя далее, что рейтинги рисованные. Но проблема незрелого украинского общества от этого не уменьшится. Проблема не в социологии, а в том что Украинцы не готовы брать ответственность за свой выбор и хоть немного думать головой за кого ты отдаешь свой голос. Это проблема и с ней нужно работать
На наступних виборах ОПЗЖ може і не пройти, якщо Боря Колесніков створить новий проект "Мій дім Україна" і звичайно не пройде і "срам і безчестя". А чому приховують рейтинг Пальчевського? Конкурент?
Вперше про нього чую.
З усього списку мені більш-менш подобається Смішко ....
А сейчас, после всех этих бесконечных "анал не предлагать", "корабельных сосен", "дефектных детей", "продать собаку", и так далее и тому подобное....
Как до сих пор хоть кто-то может все еще за них голосовать?!!
или что вы имеете в виду?
Выборы ОБЩЕгосударственные, вообще-то.
Скільки СН здобули на місцевих виборах ? Ніц !
Ото і є їхній рейтинг.
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!