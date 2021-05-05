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Новини Політика України
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рейтинг (696) КМІС (267) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 21,3%,

Партії "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Сила і честь" подолали б прохідний 5%-вий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16-22 квітня відносно найбільшу підтримку має партія "Слуга народу, яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (8,3% і 12,2%) та "Батьківщина" (7% і 10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,2% і 7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,7% і 3,9%) та "Громадянська позиція" (2,5% і 3,7%)", - зазначається в дослідженні.

"Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Натомість, простежується зниження рейтингу "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу" (-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим", - додали в КМІС.

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"Разом з цим, наші результати не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження. Можна припустити, що ріст рейтингу партії влади пов’язаний з її активізацією і резонансними рішеннями, особливо через РНБОУ. Зниження підтримки "ОПЗЖ" може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Разом з цим, не можна виключати, що деякі прихильники "ОПЗЖ" під час опитувань більшою мірою стали "приховувати" свої реальні погляди. Наприклад, у першому турі виборів Президента 2019 року екзит-поли недооцінили підтримку Ю. Бойка, оскільки частина його виборців менш схильна брати участь в опитуваннях і щиро відповідати. Подібну тенденцію щодо кандидатів від "ОПЗЖ" / самої партії можна було спостерігати на місцевих виборах. Тому, можливо, і зараз з огляду на заборону телеканалів і агресивні дії Росії частина респондентів просто не хочуть / бояться називати свої орієнтації", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Рейтинг партій: СН - 21,3%, ЄС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батьківщина - 10,2%, Сила і честь - 7,6%, - опитування КМІС 01
Рейтинг партій: СН - 21,3%, ЄС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батьківщина - 10,2%, Сила і честь - 7,6%, - опитування КМІС 02
Рейтинг партій: СН - 21,3%, ЄС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батьківщина - 10,2%, Сила і честь - 7,6%, - опитування КМІС 03

Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
какое нахер ОПЗЖ? оно должна быть запрещена как комунисты в свое время как партия ведущая против Украины и выступающая за переговоры с террористами -ОПЗЖ призвала власти Украины к переговорам с ДНР и ЛНР руководство Украины должно пойти на переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для завершения конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил сопредседатель партии (ОПЗЖ) Юрий Бойко-При этом Бойко подчеркнул, что у ОПЗЖ «есть политическая воля» пойти на переговоры ради мира и возобновления территориальной целостности государства, если официальный Киев к этому не готов
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05.05.2021 13:50
+15
Смешно ты,зесрань,плачешь за убывающим рейтингом зекретина)
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05.05.2021 13:52
+13
Ідійоти свято вірять в св.Бубачку. Рейтинг партий: "СН" - 21,3%, "ЕС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батькивщина" - 10,2%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5951
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05.05.2021 13:43
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УЖЕ ПОКАЗАЛ. Что не узнали свою писанину? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 885
ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЁ РАЗ:
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2458 Александр Глазков

1,3 лярда гривен Укрсоцбанка, взятые в долг Поциным "Богданом" ,пойдет? Ведь Поця долг отдавать не собирается. "Богдан" банкрот.
06.05.2021 18:02
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Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3308 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2499

Ну как, опять не узнаёте? ЗЕлёная моча как божья роса в глазках у Глазкова? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5390
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Ну канечно же Укрэксимбанк. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695 Дохтур пи... за описку уцепился, как старый хрыч за виагру. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695
Так когда Пец гроши вернет, дохтур пи...? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695
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07.05.2021 19:48 Відповісти
А, как же нам быть тогда с вот этим вашим произведением вашего "искусства", что вы тут наваяли, или навалили? Да кака разница!) :
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7247 Александр Глазков

А ты батенька ХАМ, хоть и "врачь". Покаж "чудо" в перьях , где я про Укрсоцбанк писал? Если тебе "мощный" старик вместо Укрэксимбанк Укрсоцбанк мерещится, я не виноват. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7247
Держи себя в руках "чудо", не психуй. А то с таким успехом Гройсмана и Яценюка в мокшанцев запишешь. И про краватку гарно пишешь. Сразу видно спец кроватных дел. В прошлом канечно.
06.05.2021 21:17
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Даун свой опус называет опечаткой? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298
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07.05.2021 20:30 Відповісти
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"
"Напомним, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк".
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
Ранее, 05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda

Так пайдет "чудо" нафталинавае. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1963
Обрати внимание на числа. Можешь одеть пенсне. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1963
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08.05.2021 07:34 Відповісти
Так, что на счёт разницы между Укрсоцбанков, на который вы ссылались в своём посте и Укрэксимбанком, чудо умственно недоразвитое? Пенсе одели или у Глазков видит только шоколадный глаз Пети? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4853

СВЕЖАЧКА НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОТКУШАТЬ? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1474
11.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* преступностью, переданных Financial Crimes Enforcement Network ** в части валютных трансзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн. $ имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.

*акт RICO, борьба с организованной

** FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, министерства финансов США
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08.05.2021 08:18 Відповісти
Читай буквы дохтур. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 560
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"

.Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Беня-поц №1.
Пеця-поц №2.
Пойдет, "чудо" нафталинавая ? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 560
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08.05.2021 08:45 Відповісти
Т.е., вы не понимаете разницу между реструктуризацией и списанием. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 963 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 963 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3789
А Зеля, чудо вы умственно недоразвитое, почему не в списке? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6957
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08.05.2021 08:54 Відповісти
Дохтур Пи не понимает значения слова банкрот. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4647 Привет Альцгеймер, Паркинсон. Добро пожаловать деменция. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4647
А почему нет в списке Кононенко? Лучший Поцин кореш в Израиле. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2620
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08.05.2021 08:58 Відповісти
Не утруждайте себя и свой мозг, с тремя извилинами, перечислением своих друзей и тех кого вы к себе зовёте в гости. Я и так вижу, что вы сними дружите с момента вашего неудачного рождения. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2425
Так, что же вы обходите своим вниманием подельника Коломойского некоего Зеленского? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6984
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08.05.2021 09:26 Відповісти
Лечение умственной недоразвитости электората продвигается медленно но верно. У многих пациентов боли в области левого полушария мозга купировались и по ночам к ним перестал приходить Голобородько. У 21,3% больных продолжаются галлюцинации о халявной жизни на берегах молочных рек с кисельными берегами и бланманже на поверхности, и с доплатам им за то, что они потребляют газ и коммунальные услуги. У этой же части пациентов наблюдаются шизофренические навязчивые мысли "Во всем виноват Порошенко".
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05.05.2021 13:59 Відповісти
..."министр экономики " у "азирова"???
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05.05.2021 18:26 Відповісти
брехня
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05.05.2021 13:59 Відповісти
Неужели кто-то еще верит в эти рейтинги, они как были 1,5 - 2 года назад так почти не меняются( хотят народ к этому приучить) и это свидетельство что на следующих будут фальсификации, ведь реально СН, ЕС. и тем более ОПЗЖ в совокупности не набирают и 20%. Снова ведут борьбу против Тимошенко которую они боятся больше всего!!!!!!
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05.05.2021 14:01 Відповісти
Вполне объективные рейтинги. К сожалению, мало что поменялось в людях.
Придется ждать новое поколение ( примерно 25 лет), с этим уже ничего не сделаешь.
Задача максимум, за это время не потерять страну, как это сделали в соседней Беларуси.
Иначе, еще одного шанса у нас может и не быть.
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05.05.2021 14:05 Відповісти
КМИС и др. - объективность????!!!! Это уже из области фантастики!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 14:09 Відповісти
КАКРАЗ таки, КМИС - самый объективный социологический институт Украины. И это можно увидеть по другим опросам, за последние 17 лет - это раз;

Социология - это не алгебра, и довольно не точная наука. Особенно в стране с условной демократией - это два.
Можете продолжать убеждать себя далее, что рейтинги рисованные. Но проблема незрелого украинского общества от этого не уменьшится. Проблема не в социологии, а в том что Украинцы не готовы брать ответственность за свой выбор и хоть немного думать головой за кого ты отдаешь свой голос. Это проблема и с ней нужно работать
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05.05.2021 14:31 Відповісти
Я говорю не об обществе а о социологии и этот пресловутый КМИС и др. нам все эти годы вешали лапшу на уши и продолжают и если КМИС самый объективный то тогда кобзон это Далай-Лама!!!!!!
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05.05.2021 15:47 Відповісти
півроку тому були зовсім інші рейтинги, де в уродів рейтинг був куди менший, ~15% (14,5% - в ЄС). Настільки наростили? - це до питання стосовно об'єктивності цього опитування КМІС.
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05.05.2021 14:02 Відповісти
Эту территорию уже ничего не спасёт
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05.05.2021 14:03 Відповісти
Зрозуміло, що "слуги" натягують свій рейтинг, "ЄС" стопудово має високі рейтинги, десь є рейтинг у Дівулі і ОПЗЖ (За смерть українців), але яким боком там "Сила і честь"? Це той гебешник який приймав участь в отруєні Ющекнко по замовленню ФСБ?
На наступних виборах ОПЗЖ може і не пройти, якщо Боря Колесніков створить новий проект "Мій дім Україна" і звичайно не пройде і "срам і безчестя". А чому приховують рейтинг Пальчевського? Конкурент?
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05.05.2021 14:20 Відповісти
А хто такий цей пальчевський? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2285
Вперше про нього чую.
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05.05.2021 14:34 Відповісти
Російське чмо! Балатувався в мери Київа в цьому році. Рідка тварина і мерзота.
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05.05.2021 14:59 Відповісти
Той, що по Києву мав перевагу по рейтингах з відривом, а насправді взяв пару сотень голосів.
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05.05.2021 15:22 Відповісти
12% сьцяної вати яка привела мудачука і науковця ківу,а ще 10% які обирають розплідник покидьків у раді. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 330
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05.05.2021 14:24 Відповісти
Не розумію тих які протестуючи не йдуть на вибори. Ліпше піти і зіпсувати бюлетень.
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05.05.2021 14:33 Відповісти
СГ - збіговисько нікчем і відкритих колаборантів .....
З усього списку мені більш-менш подобається Смішко ....
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05.05.2021 14:43 Відповісти
Я вообще НЕ ПОНИМАЮ, как можно было голосовать за это турборежимное сборище фотографов, дегенератов и совершенно случайных людей?!
А сейчас, после всех этих бесконечных "анал не предлагать", "корабельных сосен", "дефектных детей", "продать собаку", и так далее и тому подобное....
Как до сих пор хоть кто-то может все еще за них голосовать?!!
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2256
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05.05.2021 14:45 Відповісти
А за кого голосовать, за ОПЗЖ?
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05.05.2021 14:58 Відповісти
У тебя выбор есть только между этими двумя вариантами?
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05.05.2021 15:13 Відповісти
У меня - нет! Но на Юге, а особенно на востоке Украины, выбор только между этими 2-мя партиями, ЕС и Тимошенков там не рассматривают.
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05.05.2021 15:18 Відповісти
"там не рассматривают" - что, в бюллетенях их нет, что ли?!

или что вы имеете в виду?
Выборы ОБЩЕгосударственные, вообще-то.
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05.05.2021 18:28 Відповісти
Брехня якась... .
Скільки СН здобули на місцевих виборах ? Ніц !
Ото і є їхній рейтинг.
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05.05.2021 14:46 Відповісти
я вже зазначав вище - ~15% (а Євросолідарність - 14,5%; Опзж -13,2)
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05.05.2021 15:36 Відповісти
к концу года у зеленых мразей будет 10-15 %
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05.05.2021 16:05 Відповісти
Хм...сумарный рейтинг ватных партий не превышает 15% ,вполне себе неплохой результат если не учитывать оккупированных территорий донбасса и крыма
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05.05.2021 18:58 Відповісти
чомусь я думаю, що процентів п'ять кміс перекинув з зажиддя до уродів. Аналогічно в презитдентському - процентів з десять від бойка транспортував в кошик зе.
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05.05.2021 19:04 Відповісти
А рыги сегодня свой рейтинг выставили))) там у шмаркли 23%, а у бойко 18%(второе место),а по партиям --22% прислуга и 20% ОПэЗэЖопники))))
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
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05.05.2021 22:27 Відповісти
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