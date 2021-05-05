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До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав прискорити процес вакцинації від коронавірусу в Україні.

Про це він заявив сьогодні під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", – сказав глава держави.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини.

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За його словами, темпи вакцинації планується нарощувати.

Степанов також уточнив, що нині у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Крім цього, повідомляється, що віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я повідомили, що в Україні йде процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" за європейськими стандартами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
не перестает смешить, ***...
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05.05.2021 13:44
+8
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4215
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05.05.2021 13:47
+8
" Вакцини летять, будемо всіх вакцинувати "
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8227
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05.05.2021 13:52
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Та получат, не переживай. Всі вже бражку на вакцину поставили.
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05.05.2021 13:42 Відповісти
Щеплення кислим борщем у п'ятку
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05.05.2021 14:12 Відповісти
Интересное дело: Украинцы ему должны, а он никому ничего не должен...
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05.05.2021 13:43 Відповісти
про назви вакцин щось притихли
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05.05.2021 13:43 Відповісти
Не то, чтоб совсем притихли, а не понятно, чем колоть по второму кругу. Задумались.
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05.05.2021 13:48 Відповісти
ну да, уже вколотое в Европе и Штатах не конает, ловко путь в Европу осекли для желающих кататься по Парижам
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05.05.2021 13:55 Відповісти
не перестает смешить, ***...
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05.05.2021 13:44 Відповісти
ну он же клоун...
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05.05.2021 13:46 Відповісти
Не обижайте клоунов. Он шут, просто жалкий и тупой шут.
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05.05.2021 13:47 Відповісти
С головой парень не дружит и калькулятором тоже
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05.05.2021 13:46 Відповісти
А под контроль взял? Если не взял -- не зачет До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1540
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05.05.2021 13:46 Відповісти
если взял, то амінь ділу.
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05.05.2021 14:24 Відповісти
К Дню Независимости большинство украинцев уже природно получит иммунитет от ковида .
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05.05.2021 13:47 Відповісти
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4215
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05.05.2021 13:47 Відповісти
он невменяемый. Это плохо, особенно сегодня. Еще есть пару часов прийти в чувство, но...
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05.05.2021 13:50 Відповісти
Чергове бла-бла від оманського брехуна.
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05.05.2021 13:51 Відповісти
" Вакцини летять, будемо всіх вакцинувати "
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8227
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05.05.2021 13:52 Відповісти
Правда, в какой году не уточнил
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05.05.2021 14:02 Відповісти
"До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський"-та непереживай так усі хазари отримають ті ваЦини,і не по одній! До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3704
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05.05.2021 14:07 Відповісти
Отримаю вакцину в грошовому еквіваленті, або обміняю на сало!
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05.05.2021 14:11 Відповісти
А вторую когда, не уточнил?
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05.05.2021 14:18 Відповісти
порахуй від 24.02.21 дванадцять тижнів і буде тобі строк на другу дозу зенекою, сіновак 3 тижня, почали 13.04.21, пфайзер 28 днів, почали ... десь 10.05 повинні почати по другому уколу.
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05.05.2021 14:26 Відповісти
Он про первую тявкнул не подумавши...впрочем думать там особо и нечем...
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05.05.2021 14:34 Відповісти
Калькулятор купи ...лапоть...
С такими темпами вакцинации половина украинцев получит вакцину только к 40 летию Украины..
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05.05.2021 14:33 Відповісти
как ему поможет калькулятор, если он считать не умеет. Беня выбрал самого тупого шута из своей труппы...
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05.05.2021 14:59 Відповісти
Прикольно ковидом лохов уже год разводят. И през прикольный по приколу
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05.05.2021 14:35 Відповісти
шут гороховый... обещает обещать
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05.05.2021 14:58 Відповісти
Тільки не сказав, якого року....
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05.05.2021 15:24 Відповісти
А что думает по этому поводу Степанов.
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05.05.2021 17:21 Відповісти
 
 