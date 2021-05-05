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Новини Політика України Парламентські вибори-2019
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Кошулинський про візит Тищенка на 87-й округ: Стиль 90-х років, "Ми - бригада! Приїхали за свого!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кошулинський про візит Тищенка на 87-й округ: Стиль 90-х років,

Кандидат у депутати Верховної Ради по 87-му округу Руслан Кошулинський прокоментував візит "слуги народу" Миколи Тищенка на одну з виборчих ділянок.

Про це Кошулинський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це такий стиль 1990-х років: "Мы – бригада! Приехали за своего!". Це, як мінімум, дивно. Слухайте, ви ж не є учасниками виборчого процесу! Якщо посилаєтеся на те, що народний депутат може перебувати будь-де, то треба було привести усіх 250 "слуг". Але що б це мало дати для об’єктивності виборчого процесу, коли ви – представники влади?! Якби ще це зробила опозиція, то було б зрозуміло: хочуть подивитися, щоб не "хімічили". А тут… То ж треба було ще себе так виставити на посміховисько, бо не знаєш, куди ти приїхав – на Закарпаття чи Прикарпаття", - зазначив він.

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За словами Кошулинського, виборчий процес повинен бути усвідомленням суспільством поняття справедливості.

"Влада тут має бути державотворцем. От ви, як представники влади, що своїми кроками додали цього відчуття? Ні. Навпаки. Це тимчасові люди. Їм не треба забувати, що немає вічних депутатів. Сьогодні ти у парламенті, завтра – ні. Та й жодна дитина ще не народилася із татуюванням на грудях: "Я – вічний депутат" чи "Я – вічний президент". Але існує механізм державних інституцій. Одна із базових тут – виборчий процес. Якби там були мудрі, то ніколи собі подібних речей не дозволили б. Бо подумали заздалегідь: а що буде післязавтра? Який осуд ми отримаємо від суспільства? Але ми маємо при владі таких, як я казав, "новітніх піонерів" Партії регіонів. От що додав той приїзд Тищенка? Тільки шоу. Причому воно мало негативні наслідки", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Русланом Кошулинським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Бригада, это громко сказано! обычное быдло!
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05.05.2021 13:43
+8
Когда дураки выбрали презом клоуна, стразу стало ясно, что все чего мы дождемся, так это аплодисменты с их стороны. 73% уже сами себя сделали. Будет вам по приколу)
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05.05.2021 13:47
+4
Коля-котлета?
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05.05.2021 14:02
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Бригада, это громко сказано! обычное быдло!
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05.05.2021 13:43 Відповісти
Тригада!
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05.05.2021 13:45 Відповісти
Они дождутся , что всех ссаными тряпками . Кошулинский о визите Тищенко на 87-й округ: Стиль 90-х годов, "Мы - бригада! Приехали за своего!" - Цензор.НЕТ 3857
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05.05.2021 13:45 Відповісти
Когда дураки выбрали презом клоуна, стразу стало ясно, что все чего мы дождемся, так это аплодисменты с их стороны. 73% уже сами себя сделали. Будет вам по приколу)
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05.05.2021 13:47 Відповісти
перевибори без тих двох дятлів що зашкварились і не поділили князівство.
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05.05.2021 14:17 Відповісти
Насадите уже эту колю-жопу на бутылку.
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05.05.2021 13:46 Відповісти
"За своїх" - девіз Домбасу.
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05.05.2021 13:48 Відповісти
Изстрсдался бедолага.......
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05.05.2021 13:49 Відповісти
Коля-котлета?
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05.05.2021 14:02 Відповісти
Вася-булочка?
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05.05.2021 16:35 Відповісти
тусн на 87 ще нагадує, як вчителям ставляють за завдання кількість відмінників, тоді обирається такий відмінник і його тягнуть за вуші для рейтинга школи.
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05.05.2021 14:20 Відповісти
Тищенко - це член злочинноіі групи в Києві , Совлохи !
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05.05.2021 18:45 Відповісти
 
 