Кошулинський про візит Тищенка на 87-й округ: Стиль 90-х років, "Ми - бригада! Приїхали за свого!"

Кандидат у депутати Верховної Ради по 87-му округу Руслан Кошулинський прокоментував візит "слуги народу" Миколи Тищенка на одну з виборчих ділянок.

Про це Кошулинський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це такий стиль 1990-х років: "Мы – бригада! Приехали за своего!". Це, як мінімум, дивно. Слухайте, ви ж не є учасниками виборчого процесу! Якщо посилаєтеся на те, що народний депутат може перебувати будь-де, то треба було привести усіх 250 "слуг". Але що б це мало дати для об’єктивності виборчого процесу, коли ви – представники влади?! Якби ще це зробила опозиція, то було б зрозуміло: хочуть подивитися, щоб не "хімічили". А тут… То ж треба було ще себе так виставити на посміховисько, бо не знаєш, куди ти приїхав – на Закарпаття чи Прикарпаття", - зазначив він.

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За словами Кошулинського, виборчий процес повинен бути усвідомленням суспільством поняття справедливості.

"Влада тут має бути державотворцем. От ви, як представники влади, що своїми кроками додали цього відчуття? Ні. Навпаки. Це тимчасові люди. Їм не треба забувати, що немає вічних депутатів. Сьогодні ти у парламенті, завтра – ні. Та й жодна дитина ще не народилася із татуюванням на грудях: "Я – вічний депутат" чи "Я – вічний президент". Але існує механізм державних інституцій. Одна із базових тут – виборчий процес. Якби там були мудрі, то ніколи собі подібних речей не дозволили б. Бо подумали заздалегідь: а що буде післязавтра? Який осуд ми отримаємо від суспільства? Але ми маємо при владі таких, як я казав, "новітніх піонерів" Партії регіонів. От що додав той приїзд Тищенка? Тільки шоу. Причому воно мало негативні наслідки", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Русланом Кошулинським для Цензор.НЕТ читайте тут.