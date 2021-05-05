За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний президент Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"На виборах Президента, якби вони відбувалися в другій половині квітня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23,4% серед усіх респондентів і 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13,5% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,9%), І. Смешко (7,7% і 10,4%) і Ю. Бойко (7,1% і 9,6%). Підтримка інших кандидатів нижче", - наголошується в дослідженні.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА







Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.