За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чинний президент Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"На виборах Президента, якби вони відбувалися в другій половині квітня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23,4% серед усіх респондентів і 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13,5% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,9%), І. Смешко (7,7% і 10,4%) і Ю. Бойко (7,1% і 9,6%). Підтримка інших кандидатів нижче", - наголошується в дослідженні.
Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·3 ч
В ответ
@censor_net
Брешуть внагляк
Тарифи-цiни збiльшились до непiдйомних,а рейтiнгЗЕ вирiс
УКРАЇНЦІ -31,4%+18,1%- САДО-МАЗО
Чи самовбивцi
все осталное - это попытка манипуляции сознанием
Бiда Украiни полягаэ в тому,що за всi роки незалежностi так i не сформувалась нацiональна полiтична елiта! Особливо руйнiвну роль мають олiгархи та латифундисти,але чомусь iх не хають,не ображають,а хають,ображають несчасний украiнський народ.Зауважте ,хто формуэ суспiльну думку? Олiгархiчнi ЗМI,а виборець виробниче цих ЗМI,зрозумiло,що лише частково.
Отзовитесь!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% Те же, кто сегодня рисует Вове. Рисуйте мужики, рука у вас легкая
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% : )
Те же, кто сегодня рисует Вове.
Рисуйте мужики, рука у вас легкая