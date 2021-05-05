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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17376) Порошенко (13228) рейтинг (696) Смешко (40) Тимошенко (4638) КМІС (267)

За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний президент Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"На виборах Президента, якби вони відбувалися в другій половині квітня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23,4% серед усіх респондентів і 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13,5% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,9%), І. Смешко (7,7% і 10,4%) і Ю. Бойко (7,1% і 9,6%). Підтримка інших кандидатів нижче", - наголошується в дослідженні.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС 01
За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС 02
За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС 03

Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60%,В,Чорновол-23% !!!! За 30 років жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!! Лохторат живіше всіх живих !!!)))
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05.05.2021 14:09
+52
зебілів ще багато
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05.05.2021 14:04
+33
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))))
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05.05.2021 14:05
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73% сумно але факт
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05.05.2021 18:55 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 ч

В ответ
@censor_net

Брешуть внагляк
Тарифи-цiни збiльшились до непiдйомних,а рейтiнгЗЕ вирiс
УКРАЇНЦІ -31,4%+18,1%- САДО-МАЗО
Чи самовбивцi
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05.05.2021 19:04 Відповісти
Брешуть. Але за гроші брешуть За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7543
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05.05.2021 19:57 Відповісти
точный рейтинг клоуна был зафиксирован на последних местных выборах.
все осталное - это попытка манипуляции сознанием
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05.05.2021 19:30 Відповісти
так а що ти будеш робити - він тобі намалює на виборах те, що схоче.
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05.05.2021 19:34 Відповісти
Всі знають, що це брехливий рейтинг, та ще й за віслюка може проголосувати лише віслюк. Але віслюк готовий насрати на демократію - бо на те він і віслюк. Завтра він намалює 50 %, а потім 70. І срать він хотів на Україну.
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05.05.2021 19:33 Відповісти
А може справа не в тому,що плохi виборцi,якi вiддають перевагу Зеленському,а в тому ,що в нього конкуренти :Порошенко,Тимошенко,Бойко мають високий антирейтiнг!!!
Бiда Украiни полягаэ в тому,що за всi роки незалежностi так i не сформувалась нацiональна полiтична елiта! Особливо руйнiвну роль мають олiгархи та латифундисти,але чомусь iх не хають,не ображають,а хають,ображають несчасний украiнський народ.Зауважте ,хто формуэ суспiльну думку? Олiгархiчнi ЗМI,а виборець виробниче цих ЗМI,зрозумiло,що лише частково.
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05.05.2021 19:34 Відповісти
мабуть же не ставлять питання, чи проголосували б ви за Зеленського, тому що Порошенко чи хтось інший. Тому це тупо вперед, до царювання.
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05.05.2021 19:35 Відповісти
Украина с таким количеством тупого быдла обречена. За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 553
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05.05.2021 19:35 Відповісти
Значит дураков у нас по прежнему дохуа, если они даже спустя два года бездарного правления зелоха ничего не поняли.
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05.05.2021 19:41 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9141
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05.05.2021 19:49 Відповісти
Результат "опитань" списаний з папірця, який був у валізі з грошима. А справжній результат -Зєля і Юля міняються місцями, Пєця залишається.
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05.05.2021 19:56 Відповісти
Совсем крыша поехала у зе-команды,они украинцев за дураков держат.Такого беспардонного вранья не было никогда.
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05.05.2021 19:57 Відповісти
у нас что выборы. нах вы опрашиваете? я бы послал в лучгем случае, если бы с таким вопросом заехали. Дебилы плять
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05.05.2021 19:57 Відповісти
в моём окружении ни одного человека за пито... а не осталось. Может бояться признаться
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05.05.2021 20:00 Відповісти
Пандемія дебілізму -- хворий кожен третій.
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05.05.2021 20:26 Відповісти
Я недавно говорил на цензоре...минимум 40 будете барахтаться в Совковом дерьмище Сралина-чЛенина...Не раньше...2 поколения должно пройти... За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4255 За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4255и то я не уверен что 40 лет хватьить забыть СОВЕТСКИЙ ГУЛАГ Сралина-чЛенина.... За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9867
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05.05.2021 20:30 Відповісти
через 10 років цілком може збудуватись новий Союз або дійсно рашка ще позбудеться території. Питання тільки яка буде на той момент наша країна за такої кількості ВАТИ...
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05.05.2021 21:33 Відповісти
За продажу земли петя и ко тоже проголосовали. Так что нефиг обелять лицемера.
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05.05.2021 20:48 Відповісти
Проблема, Украины, как раз таки в таких как ТЫ! Вот когда вы вымрете, тогда и начнется возрождение Украины! Из-за таких как ТЫ, что делят людей по национальности и начинаются самые кровопролитные войны в мире. Так было всю историю человечества, более кровопролитные войны только из-за религии.
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05.05.2021 23:51 Відповісти
В первом туре 2019 точно такие были цифры - 30% за зе и 18% за пе. Стабильность.
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05.05.2021 20:45 Відповісти
16% было за Пе. Сывочелый потужно наростил.
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05.05.2021 20:55 Відповісти
Мне интересно, хоть кого то из реальных людей на Цензоре опрашивали про этот рейтинг?
Отзовитесь! За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 753
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05.05.2021 21:30 Відповісти
По суті тут розглянуто лише три кандидати, які є етнічні українці: Олег Ляшко, Ігор Смєшко, Кіра Рудик. Причому на скільки два останніх є чисті по українській лінії - не відомо; а от перший - підєрас... Всі решта не мають право висуватися на посаду президента оскільки не є етнічні українці за визначенням. Чому опитувальники не розпитували за інших українців-кандидатів, а зупинились лише на цих трьох???
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05.05.2021 21:35 Відповісти
Вива Зеленский !!!
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05.05.2021 21:44 Відповісти
Вава Зеленська
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06.05.2021 11:56 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% Те же, кто сегодня рисует Вове. Рисуйте мужики, рука у вас легкая
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05.05.2021 22:09 Відповісти
кто за него проголосуют?!
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05.05.2021 22:12 Відповісти
Тільки розумововідсталі сьогодні можуть займатись статистикою...невдала справа. Жевріє надія , що перепрошувати Гетьмана не будемо, та й неловко якось просити після всієї гидоти і брехні, а просто прийдемо на виборчі дільниці.
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05.05.2021 22:15 Відповісти
А рыги сегодня свой рейтинг выставили))) там у шмаркли 23%, а у бойко 18%(второе место),а по партиям --22% прислуга и 20% ОПэЗэЖопники))))
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
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05.05.2021 22:22 Відповісти
просто знову їм заплатили - брехунам годі вірити...
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05.05.2021 22:23 Відповісти
Нарид не выздоравливает, таки придётся паковать чемоданы.
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05.05.2021 22:28 Відповісти
а какой тридвараз составляет списки кандидатов для опроса ?
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05.05.2021 22:39 Відповісти
Зеленський рулить - ворогам на зло ! За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6806
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05.05.2021 23:18 Відповісти
шо я заметила...шо фсегда фсегда за любого действующего президента готовы прогаласавать......врут сссуки
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05.05.2021 23:28 Відповісти
"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС

За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% : )
Те же, кто сегодня рисует Вове.
Рисуйте мужики, рука у вас легкая
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06.05.2021 01:22 Відповісти
хороший тренд! Ще три роки і від преЗИдента залишиться тільки статистична похибка.
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06.05.2021 01:38 Відповісти
это 30% мертвые души которые они собираются приписать. А буратинам лапша на уши.
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06.05.2021 05:52 Відповісти
Мда, За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1677 Пара валить из этай страны...
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06.05.2021 07:08 Відповісти
Україна-країна тупої біомаси.І це правда.Кацапи і інша нечисть за часів радянщини (і не тільки) провели селекційну кампанію на "ура",знищивши кращих,думаючих,вільних і свідомих українців,змішавши решту зі своїм "генофондом"... Подивіться на цей список.Які рейтинги? Про що мова? Як можна їх взагалі вибирати? На них всіх нема вже де клейма ставити! Чому так легко нарід дає себе дурити в черговий раз? А відповідь в першому реченні мого посту.
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06.05.2021 07:54 Відповісти
Членограю купили хороший рейтинг, чтобы он членом на рояле далее долбил, лошил лохов и набивал карманы за их счёт ...
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06.05.2021 08:27 Відповісти
Опрос, конечно, фальшивый. 4 процента Гройсмана - это просто смешно. Но, к сожалению, лидеры электоральных предпочтений названы точно. И среди них нет ни патриотов, ни украинцев, ни просто порядочных людей. Мрази, барыги, *********, и просто предатели. Единственный выход я вижу в прямом упрвлении Америки, что б она взяла одно из этих животных на поводок, и осуществляла государственную политику.
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06.05.2021 08:38 Відповісти
Гопак на граблях.

За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4664
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06.05.2021 08:42 Відповісти
Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил! Роберт Бьор
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06.05.2021 11:14 Відповісти
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06.05.2021 12:52 Відповісти
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