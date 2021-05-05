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Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів

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Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів

Директор департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян розповіла, як працюватимуть навчальні заклади в Києві після послаблення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24"

На запитання, чи продовжать навчальний рік через карантин, Фіданян відповіла:

"Тут трішечки всі заплуталися. Навчальний рік, згідно з законодавством, триває до 1 липня. Тут немає нічого нового. Це було закладено в законі, який був прийнятий у 2020 році. Отже, навчальний рік має тривати до 1 липня. Але червень - це інший місяць для закладів освіти. У червні триває державна підсумкова атестація для випускних класів, до яких мають відношення і дев'яті класи, і четверті, які цього року звільнені від державної підсумкової атестації. А також державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО для 11-х класів. У зв'язку з тим, що проходить низка таких заходів, а раніше, ще до COVID-19, тривали пришкільні табори - перші два тижні діти могли їх відвідувати, то навчальний рік і завершувався як правило до 1 липня. Нічого нового цього року немає".

Водночас вона зазначила, що "навчальний рік як сидіння за партами в місті Києві триватиме до завершення травня – до 28 травня включно".

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"З 31 травня по 11 червня ми рекомендували закладам освіти проводити групові індивідуальні заняття у разі потреби – або підтягнути дитину за знаннями, або розвинути її знання з певного предмета", - додала Фіданян.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував спалах коронавірусу після травневих свят.

Автор: Анастасія Потіха
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Изверги! После 25 мая детей держать за партати - преступление! Сидеть за партами дети будут до 28 мая включительно: у Кличко рассказали, когда закончится учебный год для киевских школьников - Цензор.НЕТ 8653
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05.05.2021 14:10 Відповісти
Программу хоть догонят, год то не учились Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 3666
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05.05.2021 14:39 Відповісти
Другого времени догонять, как при такой эпидситуации и после православных шабашей, не нашли.
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05.05.2021 17:46 Відповісти
Бессмысленно! Они давно уже "недогоняют"! Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 4182
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06.05.2021 19:29 Відповісти
Спеку обіцяють в другій половині травня. Кондіціонери в усі класи поставили, готові платити за електрику ? Вчителів усіх вакцинували ?
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05.05.2021 18:46 Відповісти
Многие до сих пор ковидоманы Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 1026
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05.05.2021 21:03 Відповісти
Ахах, чисто как школьник скажу, что и сейчас сижу дома. Почему? Потому что дистанционное обучение так сказало. И да, сидеть я буду до конца учебного года=\
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07.05.2021 11:41 Відповісти
 
 