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Держприкордонслужба (4321) контрабанда (1550) Луганщина (4409)

Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили недалеко від кордону з РФ товари, що підлягають державному експортному контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, під час патрулювання державного кордону прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна людина - на території України.

На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

У ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони перебували в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

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Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами 01

За повідомленням прикордонників, компетентними правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами 02
Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами 03
Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами 04
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
К зеленскому,заступники прилители....
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05.05.2021 14:44
+3
Найдите и скиньте это дерьмо назад , в рашу .
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05.05.2021 14:33
+2
а потом показывать будут как вещественные доказательства - о диверсантах с Украины
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05.05.2021 14:36
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Найдите и скиньте это дерьмо назад , в рашу .
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05.05.2021 14:33 Відповісти
сумки прикрепить на горбу!
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05.05.2021 14:55 Відповісти
Нифига себе!
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05.05.2021 14:34 Відповісти
а потом показывать будут как вещественные доказательства - о диверсантах с Украины
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05.05.2021 14:36 Відповісти
К зеленскому,заступники прилители....
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05.05.2021 14:44 Відповісти
Обищите хорошо камышы - там где-то должен Штирлиц прятаться.
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05.05.2021 15:05 Відповісти
А там шпили поблизости есть? Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5684
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05.05.2021 15:23 Відповісти
Решили зачем десантироваться, если пешком можно спокойно пройти.
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05.05.2021 15:44 Відповісти
И я так считаю.
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05.05.2021 17:48 Відповісти
Нікого не зловили,то навіщо розголошувати.Не могли засаду якусь організувати?Якщо не закопали,то можливо і хтось би прийшов за ними.
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05.05.2021 15:50 Відповісти
Тю, парашюты на продажу, а из заголовка можно подумать, что штирлицы высадились
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05.05.2021 20:05 Відповісти
Шо парашюты не законна переместили чирис граниссу. Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021 Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021 Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021
показати весь коментар
05.05.2021 21:10 Відповісти
Кого з чоловіків затримали ? Парашюти - яка країна- виробник? І нарешті для кого цей товар був прихований? Треба дійсно було чекати хто прийде з товаром ...
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05.05.2021 21:24 Відповісти
 
 