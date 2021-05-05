Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили недалеко від кордону з РФ товари, що підлягають державному експортному контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, під час патрулювання державного кордону прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна людина - на території України.

На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

У ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони перебували в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

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За повідомленням прикордонників, компетентними правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.







Фото: сайт Держприкордонслужби