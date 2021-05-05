Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп

Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної Ради заборонити поставки до кінця року.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймистер ("Слуга народу").



"Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено перебувають у резерві", - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму становитиме менше 1 млн грн. Загалом з початку року за корупційний імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн.

"Минуло майже три тижні з того часу як Верховна Рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак загрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.