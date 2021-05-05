Трималися за руки, не вірячи, що вижили: в Дніпрі врятували подружжя з COVID-19, яке 16 днів провело в реанімації
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У Дніпрі медики врятували чололвіка і дружину з COVID-19. Вони надійшли в лікарню у важкому стані і 16 днів провели в реанімації.
Про це генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У такі моменти тиша вагоміша за багато слів ... Вони тримали один одного за руки, не вірячи, що вижили. Зустріч після реанімації вийшла зворушлива", - написав він.
Риженко повідомив, що Микола і Наталя 40 років разом: "Він був директором заводу, вона - конструктором. Живуть в Дніпрі на Воскресенській. Син Андрій, лікар в Мечникова, травматолог. По телефону почув знесилений голос батьків, викликав "швидку", доставили в Мечникова. 16 днів в реанімації, інтубація, цитокіновий шторм, фіолетові пальці - все довелося побачити цій парі, перебуваючи на ліжку. Вони відчули страх і відчай. Щастя першого самостійного вдиху, почуття успіху, коли сам встаєш з ліжка і гіркоту прикрих людських помилок. Усе позаду. Повернення в колишнє життя з коханою людиною. І подяку синові і лікарю Володимиру Дубині за їхні врятовані життя. Не дарма вчили, - підбадьорливо говорить батько, - назву ліків вимовити не можу".
Будь ласка, зачекайте...
Але, дійсно, суттєво порушується кровообіг кінцівок: виникало відчуття зашпорів та помітне посиніння кистей рук. Деякою мірою ці симптоми проявляються й зараз, через кілька місяців після перенесеного захворювання.
Схоже, що це саме та річ, яка змусить таки мене досконало вивчити серцево-судинну систему))
=========================
Он еще и из войны "личную пиар компанию" устраивает. Особенно 14-й, 15-й года когда ежедневно отчитывался сколько воинов поступило и он их вытянул оттуда.
Но ты похоже тоже личную пиар-кампанию судя по нику устраиваешь )))
Что он им покупал мне не ведомо. Может чупа-чупс. Но то, что Мечникова при нем стала прифронтовым госпиталем - факт.
А если рассуждать про пиар, то главный пиарщик на ковиде у нас Степашка. За ним идет Зечмошник
Я просто говорю что есть. С донецкой области раненых везли именно в мечникова. При наличии в городе военного госпиталя.
Может вы того... конкуренты с Мечникова? ))) так профили вроде разные
В идиотизме Рыженко тебе не конкурент.
Севастопольский парк, находится за три квартала от Мечникова. Ето тебе для общего развития.
Далее: тебе, э-э..., ясно написали что везут в Мечникова. И не потому, что там Рыженко, а потому, что он сделал чтобы везли туда.
А то, что тебя засношал его пиар, то чухай на игрень. Там тебе, вколят укольчик, оденут рубаху и спать уложат.
Свободно, недоразумение из психбольницы
==
Это сделал Николай Первый и Земская управа, читай матчасть, если школу прогуливал, а твой рыженко пустое место по сравнению с теми кто основывал спасение тяжелораненых в губернской больнице Мечникова.
==
У тебя с сексом проблемы, со сношениями? Мы тебя вылечим, пей только колёсики вовремя.
Исчезни в тумане, недоумок
" для таких к сожалению нет мест в больницах сейчас...
Від важкої праці, безвиході і жодної медичної профілактичної чи швидкої допомоги в селі.
І ще сотні людей помирають через це.
Але у всіх ЗМІ один срач про ковід.
У нас від алкоголю втричі більше людей помирає...
Він дуже вдячний лікарям та лікарні. Попре всі негаразди в державному медичному секторі, лікарня мала деякі ліки та матеріали. Антибіотикі та ще деякі медикаменти були надані державою. Говорить, десь на 15 тис. гривень. Це дуже допомогло, бо сім'я теж витратила чималі гроші - більше 20 тис. Зараз він дуже слабкий, говорить, побував в пеклі.
Чи носив він завжди маску, чи люди навколо, можна вже не питати - назад не повернути.
Але пораду можна дати тим, хто ще не хворів: антиепідемічні заходи треба виконувати не на 100%, а на 200% - маски, дистанцювання, дезінфектування, уникання натовпу, тощо. Бережіть себе, близьких та інших людей.
Поэтому таки наверное буду бегать от этой вакцины. Тем более у меня есть антитела и кровь моя довольно густая для АстрыЗенеки...