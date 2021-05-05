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Через низькі темпи вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективного імунітету тільки до 2023-го, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Через низькі темпи вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективного імунітету тільки до 2023-го, - вчені

Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективного імунітету тільки до 2023 року, через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації.

Про це йдеться в дослідженні тенденцій вакцинації і загасання хвороби в різних країнах світу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дослідження провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) про те, що визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.

"За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації - 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

У дослідженні науковці розділили країни світу на п’ять кластерів.

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До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, що досягли найбільших показників вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%), і відповідно наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада. Вони можуть перейти до моделі колективного імунітету ближче до кінця 2021 р. із затуханням процесу на початку 2022 року, вважають учені.

Третій кластер склали Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай. У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, має місце не суворе дотримання карантинних норм, щоденна захворюваність і далі зростає. Ймовірно, йдеться у дослідженні, ці країни перейдуть до моделі колективного імунітету ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер охоплює країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України – 1,8%.

До п’ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022-го – початок 2023 р.

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Задля пришвидшення процесу формування колективного імунітету учені рекомендують дотримуватися всіх протиепідемічних заходів з посиленим епідемічним наглядом за COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
а буба сказал до Дня Незалежности большинство должно подшиться, т.е уколоться.
он спец и мастер спорта по уколам - ему можно верить...
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05.05.2021 15:51
+2
Украина рискует/ С пианистом-президентом и четыреждыуклонистом- главнокомандующим во время войны Украина рискует ещё больше.
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05.05.2021 15:45
+2
***
- Здравствуйте... Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели ввиду вакцинацию?
- А я как сказал?
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05.05.2021 15:47
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Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Ошибаетесь-, мы к концу 2021 года закончим вакцинацию Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые - Цензор.НЕТ 818 -, Ляшко зуб давал что будут по 6 млн вакцинаций в месяц делать... Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые - Цензор.НЕТ 8568
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05.05.2021 15:43 Відповісти
Украина рискует/ С пианистом-президентом и четыреждыуклонистом- главнокомандующим во время войны Украина рискует ещё больше.
показати весь коментар
05.05.2021 15:45 Відповісти
***
- Здравствуйте... Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели ввиду вакцинацию?
- А я как сказал?
показати весь коментар
05.05.2021 15:47 Відповісти
а буба сказал до Дня Незалежности большинство должно подшиться, т.е уколоться.
он спец и мастер спорта по уколам - ему можно верить...
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05.05.2021 15:51 Відповісти
це тоді називається "ширнуться", подшится або ушится, то роблять алкоголіки, є така процедура.
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05.05.2021 16:20 Відповісти
А чемпион, тьфу, шампиньон, тьфу нелохон, тьфу пианистфон, тьфу нелохон что ответит на эти провокации?
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05.05.2021 16:05 Відповісти
Уже ответил простом в Фейсбуке, что ЕС хреновый, так как вакцину за бесплатно не даёт. Раньше хоть были шансы купить хотя бы часть вакцин из антиковидного фонда, сейчас придется у ЕС излишки брать, если останутся. У нас не особо большой популярностью астразенека пользуется, скорее всего останется часть вакцин не реализованы, а в Украине, смотрю, пошла кампания, что астразенека не так плоха
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05.05.2021 22:49 Відповісти
Зато у нас высокоморальный президент
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05.05.2021 16:15 Відповісти
зеленского нужно за это судить, сколько людей из за него погибнет..
говорил что чемпион по вакцинации, оказался чемпионом по *******
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05.05.2021 16:26 Відповісти
причем срочно.
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05.05.2021 18:33 Відповісти
 
 