Прізвища терористів, яких підозрюють у катуваннях українських воїнів - Соколов і Пелихатий, - ЗМІ
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Стали відомі імена двох найманців російських окупантів, яким прокуратура повідомила про підозру через тортури українських військових.
Їх звуть Євген Соколов і Валерій Пелихатий. Про це повідомляє з посиланням на джерела видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
Обидва бойовики внесені в базу даних сайту "Миротворець".
За наявною інформацією, Соколов, 1987 року народження, є членом "комендантської роти ДНР".
Пелихатий, 1976 року народження, за даними "Миротворця", представляє "окремий комендантський полк 1 АК ПВО ЗС РФ (в \ ч 08816)". Бойовик є водієм "військової комендатури №7", а також працює охоронцем в будівлі донецького СБУ.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, обидва підозрюваних є громадянами України.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, правоохоронці відкрили проти них кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з військовополоненими і порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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а куда ж их,с проломленными бошками,сломанными ручками-ножками,слепых и беззубых девать ??