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Прізвища терористів, яких підозрюють у катуваннях українських воїнів - Соколов і Пелихатий, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Прізвища терористів, яких підозрюють у катуваннях українських воїнів - Соколов і Пелихатий, - ЗМІ

Стали відомі імена двох найманців російських окупантів, яким прокуратура повідомила про підозру через тортури українських військових.

Їх звуть Євген Соколов і Валерій Пелихатий. Про це повідомляє з посиланням на джерела видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

Обидва бойовики внесені в базу даних сайту "Миротворець".

За наявною інформацією, Соколов, 1987 року народження, є членом "комендантської роти ДНР".

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Пелихатий, 1976 року народження, за даними "Миротворця", представляє "окремий комендантський полк 1 АК ПВО ЗС РФ (в \ ч 08816)". Бойовик є водієм "військової комендатури №7", а також працює охоронцем в будівлі донецького СБУ.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, обидва підозрюваних є громадянами України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, правоохоронці відкрили проти них кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з військовополоненими і порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Автор: Анастасія Потіха
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евреи их бы уже нашли и казнили
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05.05.2021 15:47 Відповісти
Показово, "в назіданіє" іншій мерзенній потолочі
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05.05.2021 17:43 Відповісти
И таких надо амнистировать???
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05.05.2021 17:41 Відповісти
конечно,надо..
а куда ж их,с проломленными бошками,сломанными ручками-ножками,слепых и беззубых девать ??
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05.05.2021 17:47 Відповісти
Про пенсію, як учаснику бойових дій, не забудьте!
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05.05.2021 21:31 Відповісти
етих подонков надо казнить показательно, как ето делает израельский Моссад
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05.05.2021 22:31 Відповісти
 
 