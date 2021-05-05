У квітні Укрзалізниця вийшла на показники докризового 2019 року в навантажуванні вантажів, - в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Юрик

Збільшення обсягів навантаження вантажів дозволило Укрзалізниці за підсумками квітня вийти на рівень докризового квітня 2019 року. Про це повідомила Укрзалізниця з посиланням на слова в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика.

Зокрема, у квітні 2021 року середньодобове навантаження становило 735,6 тис. тонн вантажів, що становить 100% від показника квітня 2019. Згідно з даними УЗ, обсяги навантаження вантажів зросли у порівнянні з березнем – тоді цей показник становив 697,7 тис. тонн на добу.

Крім цього, порівняно з квітнем 2020 року – стартом кризи, пов’язаної з епідемією коронавірусу – показники середньодобового навантаження у квітні 2021 зросли на 16%.

"Потужне підсилення операційної діяльності, оперативні управлінські рішення та якісне планування дозволили Укрзалізниці у квітні 2021 року вийти на докризові показники 2019 року у навантаженні вантажів. Ми також очікуємо подальше зростання показників навантаження, що у свою чергу збільшить фінансові надходження компанії", — заявив Юрик.

Нагадаємо, раніше очільник Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що протягом 2021 року компанія планує охопити капітальним ремонтом близько 400 км та середнім ремонтом 800 км колій.