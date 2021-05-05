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Житель Кременчука за 250 грн продавав в інтернеті довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Кременчука за 250 грн продавав в інтернеті довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція

У Полтавській області поліція виявила чоловіка, який займався підробкою і продажем довідок про відсутність COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У підробці медичних документів і їх реалізації через інтернет-месенджер підозрюють 21-річного жителя Кременчука. Поліцейські встановили, що чоловік пропонував через різні інтернет-канали послуги з тестування на COVID-19 без здачі аналізу. Довідка про відсутність коронавірусного захворювання коштувала близько 250 гривень.

Зловмисник розмістив оголошення про можливість замовлення довідок про негативний результат тесту на COVID-19 у більш ніж 150 інтернет-ресурсах. Наразі поліцейські встановлюють кількість осіб, які скористалися послугами фігуранта.

Слідчі проводять розслідування за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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А Государство за 800 продает трехкопеечный тест... Да и тот получен как гуманитарка...
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05.05.2021 16:51 Відповісти
...и точность у него точно такая же как и у справок фигуранта (50/50) Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3096
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05.05.2021 16:56 Відповісти
Государство устранило конкурента Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5561
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05.05.2021 16:58 Відповісти
А за сколько продаются справки о его присутствии? Или это подделкой документов не считается
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05.05.2021 16:58 Відповісти
Так цену 1000 розничную этот дискаунтер ломал. Вот коммерсанты и обиделись
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06.05.2021 16:51 Відповісти
 
 