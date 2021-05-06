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Німеччина схиляється до підвищення витрат на оборону через дії РФ, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина схиляється до підвищення витрат на оборону через дії РФ, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін схиляється до зобов'язання підвищити витрати на оборону до 2% ВВП, особливо на тлі "дій Росії". Вона також вітала відмову США скоротити військовий контингент на території ФРН.

Про це вона заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми, як і раніше схиляємося до підвищення витрат на оборону в 2% від ВВП. Ця мета була оновлена і пов'язана з обороною в напрямку Росії", - сказала вона.

За її словами, Берлін цінує, що Збройні сили США і далі залишаться в Німеччині. "Ми вітаємо той факт, що плани з перекидання не здійснилися", - сказала вона.

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Меркель також зазначила, що США були і залишаються найважливішим партнером єдиної Європи.

"Це наш природний і незамінний партнер. Тільки разом з США ми можемо брати участь у формуванні глобалізації", - додала канцлер.
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Германия привержена повышению расходов на оборону из-за действий РФ, - Меркель - Цензор.НЕТ 6208
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05.05.2021 17:06 Відповісти
Айййй, не звизди!
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05.05.2021 17:06 Відповісти
но НордСтріму-2 всьо-такі пєрсонально прівєрженнєй...
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05.05.2021 17:09 Відповісти
А вот туди вони практично втілили, а не "персонально прівєржени".
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05.05.2021 19:04 Відповісти
Всі німецькі канцлери зустрінуться в кацапському газпромі.
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05.05.2021 17:15 Відповісти
В аду с шилькгрубером встретятся.
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05.05.2021 17:47 Відповісти
Привержены! О как... Достали уже эти пустомели своим пустозвонством.
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05.05.2021 17:40 Відповісти
бестолочи переводчики
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05.05.2021 18:23 Відповісти
 
 