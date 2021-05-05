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Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель

У питаннях постачання і транзиту газу Україна залишається важливим партнером Німеччини. Проєкт трубопроводу "Північний потік-2" залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками, щодо якого поки немає спільної оцінки.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на конгресі "за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо саме України у нас є спільна політика і що Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером", - сказала Меркель.

Канцлер зазначила, що зараз триває обмін з питань трансатлантичного партнерства і поки немає загальної оцінки по цій темі, як і по газопроводу "Північний потік - 2". Вона додала, що важливо і в майбутньому продовжувати обмін думками з цих проблем.

Раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проєкту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" оскільки він дестабілізує Європу і знижує безпеку в регіоні. Це дуже небезпечно для Європейського Союзу та інших країн.

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Топ коментарі
+3
Ммммм...... якось сумно звучить ця чудова новина! Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 7688
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05.05.2021 17:30
+3
Да врёт она,брехуха Она,ещё будучи комсомолкой,дружбу с "молью"(ну с той,которая выросла в террориста №1,козломордого кремлёвского мясника)водила
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05.05.2021 18:13
+2
Украіна є важливим партнером до того моменту , дапоки не збудували ,, потік- 2"
І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
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05.05.2021 18:59
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СП-"2 только в обмен на членство в НАТО -вот и думай те
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05.05.2021 17:28 Відповісти
Ммммм...... якось сумно звучить ця чудова новина! Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 7688
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05.05.2021 17:30 Відповісти
В душе Меркель ненавидела ху%ло и никогда бы не согласилась на этот СевПоток. Но те самые фотографии тридцатипятилетней давности которые непонятно как оказались у ху%ла вынудили ее согласиться.
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05.05.2021 17:34 Відповісти
Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 8714
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05.05.2021 17:48 Відповісти
От же ж комсомолка брехлива!
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05.05.2021 18:03 Відповісти
Liest jemand dieses Forum und berichtet über den Inhalt der Rezensionen von Frau Merkel? 😂🤭🤮
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05.05.2021 18:10 Відповісти
Да врёт она,брехуха Она,ещё будучи комсомолкой,дружбу с "молью"(ну с той,которая выросла в террориста №1,козломордого кремлёвского мясника)водила
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05.05.2021 18:13 Відповісти
Меркель как шлюха, готова раком стать за газ.
Потому и трёт всем что Украина важный партнёр.
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05.05.2021 18:32 Відповісти
Это сказано, чтобы американцы не сильно ругались)))
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05.05.2021 19:12 Відповісти
Украіна є важливим партнером до того моменту , дапоки не збудували ,, потік- 2"
І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
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05.05.2021 18:59 Відповісти
Мавзолейные хмыри в дупло Гитлера целовали в 1939 году...Братство что Восток..дело тонкое и навека... Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель - Цензор.НЕТ 524 Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель - Цензор.НЕТ 524
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05.05.2021 20:04 Відповісти
Меркель - врет как дышит. Эта подельница путлера не просто украила у Украины транзит газа и доход за него, она расчистила путь русскому гитлеру для вторжения. В стране, где нет транзита газа можно вести широкую войну.
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05.05.2021 21:25 Відповісти
ничего не понимаю
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05.05.2021 21:43 Відповісти
Меркель УКРАЛА у Украины ДЕНЬГИ за транзит газа = это её помощь Украине ПОНЯТНО?
Меркель убрала транзит газа , чтобы ничего не мешало войне. а транзит шёл - ПОНЯТНО?
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05.05.2021 23:09 Відповісти
Меркель работает во благо Германии, а значит и всей Европы. Меркель стремится удешевлять стоимость своей Немецкой продукции, покупая сырьё у продавца, без посредников. И таки да, Меркель, не хочет рисковать импортом газа, через не очень надёжного транзитёра и изношенную трубу. Зачем ей содержать старую трубу с обременением? Зачем ей давать Украине повод для шантажа, да ещё и за свой счёт? Какой в этом смысл? Почему Украина обижается на то, что советской союз развалился и все живут самостоятельно? Если Украина хочет заработать, то пусть продаёт свои, а не чужие ресурсы.
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06.05.2021 09:58 Відповісти
надёжным поставщиком-транзитёром российского газа.
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06.05.2021 04:18 Відповісти
 
 