Троє 17-річних учнів школи-інтернату на Херсонщині "цькували" 14-річну дівчинку, через що та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція

На Херсонщині поліцейські склали протоколи за фактом булінгу на трьох учнів школи-інтернату, які знущалися з 14-річної дівчинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Херсонської області.

Жертвою булінгу з боку 17-річних старшокласників стала 14-річна учениця 8 класу школи-інтернату з Бериславського району. Упродовж року троє хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою. А нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, було відкрите кримінальне провадження щодо доведення до самогубства.

Працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі. Потерпіла розповіла, що вона понад рік навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею та усіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок.

Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю.

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Керівництво інтернату пояснило, що постійно проводять з усіма дітьми виховну роботу, але у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером та які мають проблеми з поведінкою.

Поліцейські вивчили характеристики усіх трьох булерів. З’ясувалося, що у відношенні хлопців вже складалися адміністративні протоколи щодо хуліганських дій. Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. У відношенні кривдників складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потерпіла наразі навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.