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Нацполіція (13914) самогубство (488) Херсонщина (4216) інтернат (60) булінг (52)

Троє 17-річних учнів школи-інтернату на Херсонщині "цькували" 14-річну дівчинку, через що та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Троє 17-річних учнів школи-інтернату на Херсонщині

На Херсонщині поліцейські склали протоколи за фактом булінгу на трьох учнів школи-інтернату, які знущалися з 14-річної дівчинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Херсонської області.

Жертвою булінгу з боку 17-річних старшокласників стала 14-річна учениця 8 класу школи-інтернату з Бериславського району. Упродовж року троє хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою. А нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, було відкрите кримінальне провадження щодо доведення до самогубства.

Працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі. Потерпіла розповіла, що вона понад рік навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею та усіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок.

Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю.

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Керівництво інтернату пояснило, що постійно проводять з усіма дітьми виховну роботу, але у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером та які мають проблеми з поведінкою.

Поліцейські вивчили характеристики усіх трьох булерів. З’ясувалося, що у відношенні хлопців вже складалися адміністративні протоколи щодо хуліганських дій. Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. У відношенні кривдників складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потерпіла наразі навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.
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Топ коментарі
+9
Чому "буллинг",а не цькування !! Скількі ще буде тривати засмічення мови іншомовним сміттям !!!)))
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05.05.2021 17:39
+6
Минимум 10 000 штрафа директору и заму за каждый факт и они будут бегать за каждым уродом и гасить его садистские наклонности. А малолетним дебилам чистить навоз бесплатно что бы через нос и руки доходило до мозгов.
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05.05.2021 18:30
+5
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"

Уверен если бы руководство серьезно штрафовали за такие случаи, то они бы не доводили до такого.
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05.05.2021 18:21
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Чому "буллинг",а не цькування !! Скількі ще буде тривати засмічення мови іншомовним сміттям !!!)))
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05.05.2021 17:39 Відповісти
Потому что булинг это более точное научное определение понятное во всем мире. Под словом травля может подразумеваться шейминг и другие явления. У локальных слов есть своя специфика которая вносит путаницу.
Не будьте как Задорнов.
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05.05.2021 17:53 Відповісти
Таким чином згодом втратимо мову ,отримаємо ленгвич !!! Чи варто міняти -язик на ленгвич???)))
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05.05.2021 17:57 Відповісти
Переход на англоязычные термины это обычная практика в западных странах. Боюсь с таким соседом как РФ, если мы откажемся от глобализации, то потеряем страну. Надо жертвовать меньшим ради сохранения большего.
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05.05.2021 18:14 Відповісти
Є гарний твір-"За двома зайцями" ,або як казав Шевченко-Чужому научайтесь і свого не цурайтесь !!! Як жила в селі.то казала як всі-гудзики,а як поїхала до міста,то почала говорити-пуголовици !!!)))))
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05.05.2021 18:19 Відповісти
Буллер-цькувальник....а как по русски будет?Травленник или травлер?
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06.05.2021 04:41 Відповісти
Дмитро якщо виборюєшь місце щодо української мови, то почни с дитсадочков. Діти на Київщині говорять проміж себе россійською поголовно. Навіть в україномовних родинах . Є причина. От коли розберешься з цім тоді маєшь право писати маячню про "буллінг"
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05.05.2021 18:59 Відповісти
Я маю розбиратися ,чи ми.свідомі громадяни України ,маємо шанувати та берегти рідну мову ???
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05.05.2021 19:17 Відповісти
Как минимум вы можете проверить мои слова и написать языковому омбдусмену, а не пустой тратой времени заниматься нападая на термин "буллинг"
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05.05.2021 19:20 Відповісти
Я не проти термінів,я проти вживання іншомовних термінів в побуті,я проти засмічення мови іншомовними термінами!!))
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05.05.2021 19:32 Відповісти
Я живу біля двох шкіл і бачу як дитина йде з батьками та щебече українською,на що батькі відповідають російською ,оце ганебне видовище !!))
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05.05.2021 19:20 Відповісти
Киев как и большинство украинских городов русскоязычный на бытовом уровен. И силой это не изменить, любые языковые ущемления выгодны только Кремлю и больше никому. Лучше бы проверили чиновников на знание украинской и выгнали кто не владеет - начинать можно с Авакова.
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05.05.2021 19:23 Відповісти
На жаль ,українці отримали велечезну ганебну спадщину від багатовікової асиміляціі українців московитами-"русскоязичие " !!!)))
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05.05.2021 19:35 Відповісти
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"

Уверен если бы руководство серьезно штрафовали за такие случаи, то они бы не доводили до такого.
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05.05.2021 18:21 Відповісти
имхо, только физический труд сделает из обезьяны человека, когда времени на всякую х**ню нет. да и 17 лет - вполне уже. а так - скоро возможно увидим фотки "в розыске"
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05.05.2021 21:02 Відповісти
Минимум 10 000 штрафа директору и заму за каждый факт и они будут бегать за каждым уродом и гасить его садистские наклонности. А малолетним дебилам чистить навоз бесплатно что бы через нос и руки доходило до мозгов.
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05.05.2021 18:30 Відповісти
"Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления"
В каких-то вещах Украина - таки Россия...
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05.05.2021 18:41 Відповісти
Родители тоже уроды редкостные , над их ребёнком издеваются , а они молчат в тряпочку .😡
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05.05.2021 19:36 Відповісти
Почти довели до самоубийства и за это не получили вообще ничего. Разъяснительные работы... Потому и мудaков всех мастей так много, что жертва всегда остаётся в значительно худшем положении.
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05.05.2021 20:25 Відповісти
Где воспитаница интерната раздобыла таблетки, тоже вопрос к дирекции интерната.
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06.05.2021 08:03 Відповісти
интернаты это зло, дайте людям денег и они сами всех позабирают с интернатов
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06.05.2021 15:41 Відповісти
 
 