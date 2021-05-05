Найманці РФ від початку доби 11 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем.

Поблизу селища Новоолександрівка противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки - ще і з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

В районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

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У передмісті населених пунктів Майорське, Причепилівка і Гнутове ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 18 гектарів території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.