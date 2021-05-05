УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Боротьба з коронавірусом
4 126 14
вакцина (3528) лікарі (1093) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064)

Зробити щеплення від COVID-19 можна і без декларації з сімейним лікарем, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зробити щеплення від COVID-19 можна і без декларації з сімейним лікарем, - Ляшко

Декларація з сімейним лікарем не є необхідною для того, щоб отримати вакцину від COVID-19.

Про це виданню LB.ua повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше: відсутність декларації не є підставою для відмови в проведенні щеплення, друге: записатися на вакцинацію можна в зручному для вас пункті щеплення, щеплення можна робити не обов'язково там, де укладена декларація з сімейним лікарем, таких заборон не існує. Якщо випадки відмови в проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, і ми розглянемо кожне таке звернення", - сказав Ляшко.

Він додав, що якщо вакцинація відбувається не у сімейного лікаря, то з собою потрібно взяти паспорт і ідентифікаційний код, щоб лікар вніс ці дані в електронну систему.

Нагадаємо, зараз в Україні проходить широкомасштабна кампанія з щеплення препаратом AstraZeneka виробництва Кореї. Потрапити на щеплення можуть всі охочі, незалежно від віку і належності до групи ризику. За останню добу вакцинували 73 376 осіб.

Читайте також: Через низькі темпи вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективного імунітету тільки до 2023-го, - вчені
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
.. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
показати весь коментар
05.05.2021 18:44
+3
Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
Народ говорит ближайший в 40 км..
Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
показати весь коментар
05.05.2021 18:33
+2
Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
показати весь коментар
05.05.2021 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
Народ говорит ближайший в 40 км..
Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
показати весь коментар
05.05.2021 18:33 Відповісти
Значит надо срочно звонить по тел.0 800...и они типа рассмотрят в порядке очереди свободных мобильных хр.накокоптеров)
показати весь коментар
05.05.2021 18:41 Відповісти
.. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
показати весь коментар
05.05.2021 18:44 Відповісти
Фельдшер в селе есть...фельдшерский пункт есть....а вакцины в нем нет...
Неужели фельдшер не сможет сделать обычный внутремышечный укол?? Или по какой причине в села не завозят вакцину??
показати весь коментар
05.05.2021 18:37 Відповісти
можливості зберігання скоріш за все. щоб уколоти у селі, повинна приїхати бригада, і то коли той фельдшер подасть список бажаючих і яку вакцину бажають, стільки розморозять і привезуть і уколять.
показати весь коментар
05.05.2021 19:45 Відповісти
Вакцини , дійсно , немає , це все брехня !
показати весь коментар
05.05.2021 18:49 Відповісти
Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
показати весь коментар
05.05.2021 18:52 Відповісти
.. то скоріше вони перейшли на інтернет-чати...))) Замовляете... вони пишуть куди доставлять та де закладуть... перераховуєте кошти... знаходите закладку... і колетесь. Кажуть , що працює безвідмовно!! На стінах навіть интернет-адреси понаписані. Ви не бачили? А Ви там телефонуєте!!))))
показати весь коментар
05.05.2021 19:03 Відповісти
у тому може і бути причина малої кількості уколів за день: їм дали ліміт уколів у день, бо треба дотягти до наступної поставки, щоб не сказали, що нічого не роблять, коли виколять ту малость по бажанню записавшихся, то як раз байдикування вийде до наступної поставки.
показати весь коментар
05.05.2021 19:48 Відповісти
Сегодня знакомая (старше 65 лет) позвонила записаться на вакцинацию, ей предложили сделать укол прямо сегодня, она сегодня не захотела записалась на 12 мая.
показати весь коментар
05.05.2021 21:49 Відповісти
"За последние сутки вакцинировали 73 376 человек" - це стаття за допасочний тиждень? за вчора, що і є сутками, вакциновно усього десь 3 тищі. а за сьогодні дані будуть завтра.
показати весь коментар
05.05.2021 19:43 Відповісти
Вакцины! Прививки! Каму вакцины! Прививки, щеплення от всех штамммов, свежие
показати весь коментар
05.05.2021 21:07 Відповісти
Ляшко гонит порожняк. Как обычно и делает "зелена *******". Нет никаких "обособленных пунктов вакцинации", все эти пункты при медицинских учреждениях. И запись на вакцинацию ведет семейный врач.
показати весь коментар
05.05.2021 21:18 Відповісти
"Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска" - БРЕД! Обратился к семейному - отказ, потому, что не входу в группу риска. Позвонил на линию МОЗ - пока прививаться могут только группы риска!!!
Зачем вводить в заблуждение народ???!!!
показати весь коментар
06.05.2021 16:09 Відповісти
 
 