Зробити щеплення від COVID-19 можна і без декларації з сімейним лікарем, - Ляшко

Декларація з сімейним лікарем не є необхідною для того, щоб отримати вакцину від COVID-19.

Про це виданню LB.ua повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше: відсутність декларації не є підставою для відмови в проведенні щеплення, друге: записатися на вакцинацію можна в зручному для вас пункті щеплення, щеплення можна робити не обов'язково там, де укладена декларація з сімейним лікарем, таких заборон не існує. Якщо випадки відмови в проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, і ми розглянемо кожне таке звернення", - сказав Ляшко.

Він додав, що якщо вакцинація відбувається не у сімейного лікаря, то з собою потрібно взяти паспорт і ідентифікаційний код, щоб лікар вніс ці дані в електронну систему.

Нагадаємо, зараз в Україні проходить широкомасштабна кампанія з щеплення препаратом AstraZeneka виробництва Кореї. Потрапити на щеплення можуть всі охочі, незалежно від віку і належності до групи ризику. За останню добу вакцинували 73 376 осіб.

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