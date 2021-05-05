УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 348 40
Вірастюк (75) ЦВК (1132) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, -

Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом прийнято на виконання рішення Верховного Суду.

Про це заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Партія "Слуга народу" детально вивчила рішення Великої палати Верховного Суду з приводу довиборів у 87-му окрузі, прийняте 30 квітня. Не маючи можливості коментувати рішення окремої судової гілки влади, зазначу, що юристи і час дадуть оцінку такого бачення шановного Верховного Суду. Партія "Слуга народу" і наш кандидат по 87 округу Василь Вірастюк були третьою стороною в цьому процесі, ми не брали в ньому участь і не представляли нашу позицію. Очевидно, що сьогоднішнє рішення ЦВК про відмову в реєстрації нашого кандидата направлено саме на виконання рішення Верховного суду", - сказав Корнієнко.

Читайте також: ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав

Водночас він висловив надію, що ЦВК і надалі проявляти високі стандарти забезпечення виборчого права наших громадян, показаних на місцевих виборах і довиборах по двох округах, і буде приймати рішення виключно в рамках, які визначені законом.

"Нинішня ситуація показує, що політичні опоненти намагаються максимально відстрочити остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника в парламенті і з його допомогою вирішувати нагальні проблеми", - додав Корнієнко.

Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
высокие стандарты, продемонстрированные во время этих выборов Колей Оболонским, который Тищенко, могли наблюдать все интересующиеся
Ну а бедному Васе теперь никогда не отмыться от того позора, который был на этих выборах.
Был же просто спортсменом, хоть и бывшим, а теперь зачем-то стал зелёной мразью.
показати весь коментар
05.05.2021 18:40
+9
такого кабана толкали толкали и на тебе
показати весь коментар
05.05.2021 18:36
+8
Тепер зробили і з Вірастюка клоуна, звичайно за його бажанням)
показати весь коментар
05.05.2021 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чого на засіданні ЦВК з 17-ти членів по штату був присутній лише необхідний кворум з дванадцяти? Що, інші бойкотували засідання? Хто дав команду бойкотувати (якщо він був, звісно)?
показати весь коментар
05.05.2021 18:35 Відповісти
Какой бойкот, если решение принято? ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8320
показати весь коментар
05.05.2021 18:36 Відповісти
ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9935№92
показати весь коментар
05.05.2021 18:59 Відповісти
Ты бы процедурки не пропускал. Вон как тебя ломает. ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 179
показати весь коментар
05.05.2021 19:02 Відповісти
То це мешканці Прикарпаття шахраї і заважають провести чесні вибори ??)))
показати весь коментар
05.05.2021 18:36 Відповісти
пиши в Спортлото
показати весь коментар
05.05.2021 18:37 Відповісти
Дякую,за слушну пораду ,вже пишу телегу в Спортлото!!!))
показати весь коментар
05.05.2021 18:38 Відповісти
Та да! То уцули заманили Оболонського Миколу, щоб подивитися на живого зеленого ідійота. Будуть тепер вуйки мати про що говорити. 😁 І будуть легінів вчити :
- Дивись, Юзю, якщо зв'яжешся з такими зеленими опришками, як тй Кольцьо з Києва, т будеш таким обісраним, як наш Базьо з Франківська!
показати весь коментар
05.05.2021 19:30 Відповісти
ага, і колю катлету на допомогу викликали із града стольного Києва.
показати весь коментар
05.05.2021 19:36 Відповісти
Ну да! А сами жулики оказывается "третья сторона" которая типа ни за что пострадала
показати весь коментар
05.05.2021 20:08 Відповісти
такого кабана толкали толкали и на тебе
показати весь коментар
05.05.2021 18:36 Відповісти
.. не витрамає бюджет Слуги три таких рила... Там Юзіку та Стефанчуку їсти нема чого, а тут ще цей ротяка.... Та ще й сильний..)))
показати весь коментар
05.05.2021 19:12 Відповісти
так Вирастюку ж жрачка нужна, там же дієта і ще які спецдобавки для мускул, ото вони дорожче обіда будуть. жруть не в себез без графіка оті двоє. почитай про бодібілдінг і ти ніколи не поставиш таког як Вирастюк з отими двома в один ряд.
показати весь коментар
05.05.2021 19:38 Відповісти
..шановний!! Мається на увазі не їжа... Це аллегорія... У ВР жруть інше...бюджет... посади... кошти за голосування... та й ПРОСТО ЖРУТЬ!!!))) А Вірастюк стоїть значно нижче і Юзіка і Стефанчука у розумовому сенсі!!))) Бачити, що витворяють слуги... і полізти туди ..може тільки відверто нерозумна людина. І Вірастюк це підтвердив своїми діями!!! Був найсильнійшою людиною світу.... а став посьміховиськом..!!!
показати весь коментар
05.05.2021 19:49 Відповісти
Игра была равна, играли два говна.
показати весь коментар
05.05.2021 18:37 Відповісти
тому вони обидва повинні бути анульовані і більш не допущені до виборів які треба проводити, але без двох баранів.
показати весь коментар
05.05.2021 19:39 Відповісти
От лишенько!
показати весь коментар
05.05.2021 18:38 Відповісти
если ето слуга - покажите мне уже его пана
показати весь коментар
05.05.2021 18:39 Відповісти
сколько лет упорного труда и напороства и так обосрать себя с слугами народа это надо ему премию дарвина дать
показати весь коментар
05.05.2021 18:39 Відповісти
Фірастюк а ти не гірше Верещук ірки пролетів! Парасольку потрібно було в неї взяти, для відосіка.
показати весь коментар
05.05.2021 18:39 Відповісти
высокие стандарты, продемонстрированные во время этих выборов Колей Оболонским, который Тищенко, могли наблюдать все интересующиеся
Ну а бедному Васе теперь никогда не отмыться от того позора, который был на этих выборах.
Был же просто спортсменом, хоть и бывшим, а теперь зачем-то стал зелёной мразью.
показати весь коментар
05.05.2021 18:40 Відповісти
Народная мудрость гласит : Не хочешь проснуться с ***...дью , то не ложись ней спать.
показати весь коментар
05.05.2021 19:25 Відповісти
Воно й було гамнисте.Як і брат.
ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2662
показати весь коментар
05.05.2021 20:34 Відповісти
вірастюк просто лишній рот у бєніній зеофермі. Тому бобіки не сильно стараються
показати весь коментар
05.05.2021 18:41 Відповісти
Маромойський вирішив показати блазню, ХТО тут хазяїн!👺
показати весь коментар
05.05.2021 18:43 Відповісти
выговор коле котлете за провал командировки)
показати весь коментар
05.05.2021 18:51 Відповісти
Суд так просто відмовив у реєстрації депутата? А не може він відмовити в реєстрації наприклад президента. А то якось просто виходить. Нема маштабу.
показати весь коментар
05.05.2021 18:55 Відповісти
Янукович теж ішов на перевибори президентські, коли він нібито був переможець)
показати весь коментар
05.05.2021 18:59 Відповісти
Повністю згоден. Я просто не цікавився, що там за мишинна возня з цим верастюком.
показати весь коментар
05.05.2021 19:34 Відповісти
Не "Суд відмовив", а ЦИК! Во исполнение решения суда. И отвечая на ваш вопрос, аналогичное решение могло быть и на выборах президента
показати весь коментар
05.05.2021 20:05 Відповісти
Не просто, а на основні неможливості встановлення результатів виборів через фальсифікації. Точно так само, як у 2004! І рішення має бути таким ж, як у 2004 - переголосування...
показати весь коментар
06.05.2021 00:02 Відповісти
Тепер зробили і з Вірастюка клоуна, звичайно за його бажанням)
показати весь коментар
05.05.2021 18:57 Відповісти
Так він і був майже клоуном. Раніше на арені "силачі" та клоуни виступали поруч.
показати весь коментар
05.05.2021 19:12 Відповісти
спікся вася-циркач
показати весь коментар
05.05.2021 19:02 Відповісти
тот же клоун только с гирями -пролетает мимо кассы ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 241а так хотелось воровать и карманы набивать
показати весь коментар
05.05.2021 19:11 Відповісти
Вася - невдачник, злягся з Зеленими - невдачник дважди...
показати весь коментар
05.05.2021 19:30 Відповісти
Клоунада не с Вирастюком, а с ЦИКом и ВС. Отменили - а дальше что? Довыборы, перевыборы или что? Решение половинчатое и непонятное ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4645
показати весь коментар
05.05.2021 20:24 Відповісти
Ну, а якщо по-справедливості і по логіці - який з цього Вірастюка Народний Депутат? Гора м"яса на стероїдах і повна відсутність мозгів (і як виявляється і совісті)... Таскав би свої гирі і каміння і став би відомим Українцем у віках. А так - тільки зганьбився...
Руслан Кошулинський - Політик, Патріот, Воїн. Він у ВР захищатиме і розвиватиме Україну і серцем, і душею, і досвідом і розумом. І не продасть і не продастся.
показати весь коментар
05.05.2021 20:41 Відповісти
Большой, сильный, добродушный - Таких система отвергает, способы они найдут, они не девственники в политике, а опытные прожжённые ... (краснеет). Вспомните Виталия, как его только не обзывали!
показати весь коментар
05.05.2021 21:13 Відповісти
Ну шо Вася, помогли тебе твои зебили?
показати весь коментар
05.05.2021 21:43 Відповісти
 
 